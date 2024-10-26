البحرين تدين العملية العسكرية على إيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين وإذ تعرب عن إدانتها للعملية العسكرية التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعبر عن قلقها العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من تداعياتها الخطيرة على المدنيين الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وجددت الوزارة دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته بشأن الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في المنطقة، وحثت جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب والصراع، وأكدت ضرورة إحياء مفاوضات السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة كافة في العيش الكريم بأمان وسلام وازدهار.
وأكدت وزارة الخارجية ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وجنوب لبنان، ودعت إلى حماية المدنيين وعودتهم الآمنة إلى ديارهم، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في غزة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن لبنان والالتزام باتفاق الطائف، وإنهاء دائرة العنف والتصعيد المتبادل بما يحفظ السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
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