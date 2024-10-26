البحرين تدين العملية العسكرية على إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجددت‭ ‬الوزارة‭ ‬دعوة‭ ‬المملكة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬بشأن‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وحثت‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الحرب‭ ‬والصراع،‭ ‬وأكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬إحياء‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليميين،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬بأمان‭ ‬وسلام‭ ‬وازدهار‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وعودتهم‭ ‬الآمنة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬وتطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والتنفيذ‭ ‬الكامل‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬1701‭ ‬بشأن‭ ‬لبنان‭ ‬والالتزام‭ ‬باتفاق‭ ‬الطائف،‭ ‬وإنهاء‭ ‬دائرة‭ ‬العنف‭ ‬والتصعيد‭ ‬المتبادل‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭. ‬