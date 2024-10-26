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البحرين العربية

10/26/2024 7:06:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القراء‭ ‬الأعزاء،

أثبت‭ ‬التاريخ‭ ‬بشواهده‭ ‬أن‭
‬البحرين‭ (‬أرخبيل‭ ‬الجُزر‭) ‬احتلت‭ ‬وتحتل‭
‬مكانة‭ ‬عريقة‭ ‬في‭ ‬سجلّ‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ ‬بسبب‭ ‬موقعها‭ ‬الجغرافي‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وثرواتها‭ ‬الطبيعية،‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬عبر‭ ‬الأزمنة‭ ‬مليئة‭ ‬بالخيرات‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬محط‭ ‬أطماعٍ‭ ‬للقوى‭ ‬الاستعمارية‭ ‬عبر‭ ‬عصور‭ ‬تاريخها‭ ‬المُدوّن‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬الألف‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬وذكرها‭ ‬التاريخ‭ ‬كمملكة‭ ‬مزدهرة‭ ‬عُرفت‭ ‬بأنها‭ (‬أرض‭ ‬الخلود‭) ‬التي‭ ‬سعى‭ ‬لها‭ ‬جلجامش‭ ‬بحثا‭ ‬عنه،‭ ‬فهي‭ ‬دلمون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬323‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2800‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬وهي‭ ‬تايلوس‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬323‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬200م،‭ ‬وهي‭ ‬أوال‭
‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬الميلادي‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬620م،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الإسلام‭ ‬طواعية‭ ‬وأرسلت‭ ‬وفودها‭ ‬المبايعة‭ ‬إلى‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ (‬ص‭) ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بالتسامح‭ ‬الفكري‭ ‬والديني‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬الأطياف‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬قطنتها‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬واحةً‭ ‬لهجرة‭ ‬القبائل‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬والتي‭ ‬سكنتها‭ ‬وعمّرتها‭ ‬واستطاعت‭ ‬بإرادة‭ ‬حُرّة‭ ‬وصارمة‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬وجود‭ ‬كل‭ ‬طامع‭ ‬في‭ ‬أراضيها‭ ‬والفرس‭ ‬أولهم‭.‬

لذا‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المُستحب‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬الأطماع‭ ‬تُدغدغ‭ ‬عقول‭ ‬وقلوب‭ ‬أصحاب‭ ‬النزعات‭ ‬الاستعمارية‭ ‬من‭ ‬الإمبراطوريات‭ ‬التي‭ ‬بادت،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبت‭ ‬التاريخ‭ ‬بصوت‭ ‬شعبها‭ ‬المخلص‭ ‬أنها‭ ‬عربية‭ ‬الأرض‭ ‬والروح‭ ‬والقلب‭ ‬والهوى،‭ ‬وأنها‭ ‬دولة‭ ‬الإسلام‭ ‬والسلام‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيزه‭ ‬وإيصال‭ ‬رسالته‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬ولعل‭ ‬آخر‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ ‬ضمن‭ ‬توصيات‭ ‬اجتماع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القمة‭ (‬قمة‭ ‬المنامة‭ ‬2024‭) ‬والذي‭ ‬بارك‭ ‬دعوة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭.‬

وهي‭ ‬بالفعل‭ ‬أرض‭ ‬المحبة‭ ‬والسلام‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬دستورها‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬العلاقات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهي‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬يعشقه‭ ‬شعبها‭ ‬ويرفض‭ ‬أي‭ ‬ادعاء‭ ‬بتبعيتها‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬إقليم‭ ‬آخر،‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬كلمته‭
‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بهويتها‭ ‬العربية‭
‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬كاملة‭ ‬حرّة‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬أشرفت‭ ‬عليه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬المملكة‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬والتأثير‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬أصعدة‭ ‬مختلفة‭. ‬

وهي‭ ‬المحفوظة‭ ‬بدعاء‭ ‬الرسول‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭ ‬وبمحبّة‭ ‬شعبها‭ ‬وتفانيه‭ ‬لأجلها،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬قافلتها‭ ‬آمنة‭ ‬غير‭ ‬آبهة‭ ‬بنباح‭ ‬الطامعين،‭ ‬فهي‭ ‬البحرين‭ ‬بلاد‭ ‬العروبة‭ ‬والحميّة‭ ‬والشهامة‭.‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬من‭ ‬الطامعين‭.‬


Hanadi ‭_‬ aljowder@hotmail ‭.‬ com

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