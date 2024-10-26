البحرين العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القراء الأعزاء،
أثبت التاريخ بشواهده أن
البحرين (أرخبيل الجُزر) احتلت وتحتل
مكانة عريقة في سجلّ تاريخ البشرية بسبب موقعها الجغرافي المميز في وسط مياه الخليج العربي وثرواتها الطبيعية، هذه الأرض التي كانت وما زالت عبر الأزمنة مليئة بالخيرات التي جعلت من البحرين محط أطماعٍ للقوى الاستعمارية عبر عصور تاريخها المُدوّن الذي يبدأ في الألف الثالث قبل الميلاد، وذكرها التاريخ كمملكة مزدهرة عُرفت بأنها (أرض الخلود) التي سعى لها جلجامش بحثا عنه، فهي دلمون في الفترة من عام 323 إلى عام 2800 قبل الميلاد، وهي تايلوس منذ عام 323 قبل الميلاد إلى عام 200م، وهي أوال
في القرن الثالث الميلادي حتى عام 620م، وهي التي دخلت الإسلام طواعية وأرسلت وفودها المبايعة إلى رسول الله (ص) في المدينة المنورة، وهي التي تميزت بالتسامح الفكري والديني والتعايش بين الأطياف المتنوعة التي قطنتها عبر التاريخ، والتي كانت وما زالت واحةً لهجرة القبائل العربية من قبل الميلاد والتي سكنتها وعمّرتها واستطاعت بإرادة حُرّة وصارمة أن تنهي وجود كل طامع في أراضيها والفرس أولهم.
لذا ليس من المُستحب أنه ما زالت الأطماع تُدغدغ عقول وقلوب أصحاب النزعات الاستعمارية من الإمبراطوريات التي بادت، حتى بعد أن أثبت التاريخ بصوت شعبها المخلص أنها عربية الأرض والروح والقلب والهوى، وأنها دولة الإسلام والسلام التي تحرص على تعزيزه وإيصال رسالته للعالم أجمع، ولعل آخر رسالة واضحة تدعو إلى السلام العالمي قد جاءت ضمن توصيات اجتماع الدول العربية على مستوى القمة (قمة المنامة 2024) والذي بارك دعوة عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وهي بالفعل أرض المحبة والسلام التي يحرص دستورها على حفظ العلاقات الإقليمية والعالمية مع جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي تحرص على مراعاة حسن الجوار والتعاون الدولي بما يحقق استقرار المنطقة، وهي الوطن الذي يعشقه شعبها ويرفض أي ادعاء بتبعيتها إلى أي إقليم آخر، الشعب الذي قال كلمته
في الحصول على الاعتراف الدولي بهويتها العربية
دولة مستقلة ذات سيادة كاملة حرّة بعد الاستفتاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة عام 1970، وهي الآن المملكة المستقلة ذات السيادة والتأثير الدولي على أصعدة مختلفة.
وهي المحفوظة بدعاء الرسول عليه السلام وبمحبّة شعبها وتفانيه لأجلها، وهي التي تسير قافلتها آمنة غير آبهة بنباح الطامعين، فهي البحرين بلاد العروبة والحميّة والشهامة.
حفظ الله البحرين قيادة وحكومة وشعبا من الطامعين.
Hanadi _ aljowder@hotmail . com
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