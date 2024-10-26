النساء أطول عمرا من الرجال :متوسط عمر السكان في البحرين ارتفع 8 سنوات خلال 30 سنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬تقرير‭ ‬البوابة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬80‭.‬69‭ ‬سنة‭. ‬وأظهر‭ ‬المؤشر‭ ‬ارتفاعا‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬متوسط‭ ‬العمر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬نحو‭ ‬78‭.‬89‭ ‬سنة‭ ‬و72‭.‬67‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1990‭.‬

وبينت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬للبوابة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬أن‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع‭ ‬للإناث‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬81‭.‬92‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬بفارق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2.24‭ ‬سنة‭ ‬عن‭ ‬الرجال،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع‭ ‬لهم‭ ‬نحو‭ ‬79‭.‬68‭ ‬سنة‭. ‬

وكان‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬80‭.‬11‭ ‬سنة،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬73‭.‬1‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاما‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬النساء،‭ ‬كان‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬نحو‭ ‬78‭.‬89‭ ‬سنة‭ ‬مقابل‭ ‬72.67‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬وذلك‭ ‬بفارق‭ ‬6‭.‬22‭ ‬سنوات‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬

ويعتبر‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع‭ ‬مقياسا‭ ‬يلخص‭ ‬معدلات‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬معينة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬لمجموعة‭ ‬افتراضية‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬إذا‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬معدلات‭ ‬الوفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعمر‭ ‬طوال‭ ‬حياتهم‭ ‬مثل‭ ‬معدلات‭ ‬الوفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعمر‭ ‬التي‭ ‬شوهدت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬السنة‭ ‬المحددة‭.‬

وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يبقين‭ ‬أحياء‭ ‬حتى‭ ‬65‭ ‬سنة‭ ‬يشكلن‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬نحو‭ ‬91 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مقابل‭ ‬89 % ‭ ‬نسبة‭ ‬الذكور‭ ‬الذين‭ ‬يبقون‭ ‬أحياء‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬السن‭. ‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أفراد‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬حيث‭ ‬يسجل‭ ‬الذكور‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬64‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬والإناث‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬6‭ ‬أنثى‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬السكان‭. ‬

ومؤخرا،‭ ‬قدر‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬سكان‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬85‭ ‬عاماً‭. ‬ورصد‭ ‬المؤشر‭ ‬توقعاً‭ ‬لعمر‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬81‭ ‬عاماً،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬إلى‭ ‬81‭.‬8‭ ‬عاماً،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬82‭.‬6‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬و83‭.‬1‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬2040،‭ ‬و84‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2045،‭ ‬ويتوقع‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬البحريني‭ ‬84‭.‬7‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2050‭.‬