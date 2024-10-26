النساء أطول عمرا من الرجال :متوسط عمر السكان في البحرين ارتفع 8 سنوات خلال 30 سنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أظهر تقرير عربي أن متوسط عمر السكان في البحرين ارتفع خلال أكثر من 30 سنة نحو 8 سنوات. ويقارن التقرير ما بين سن السكان في عام 2023 وعام 1990.
وأوضح تقرير البوابة العربية للتنمية أن متوسط العمر المتوقع خلال عام 2023 وصل إلى نحو 80.69 سنة. وأظهر المؤشر ارتفاعا سريعا في متوسط العمر، حيث كان يسجل في عام 2011 نحو 78.89 سنة و72.67 سنة في عام 1990.
وبينت الإحصائيات الصادرة عن تقرير للبوابة العربية للتنمية أن العمر المتوقع للإناث في المملكة خلال عام 2023 بلغ 81.92 سنة، وذلك بفارق يصل إلى 2.24 سنة عن الرجال، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع لهم نحو 79.68 سنة.
وكان متوسط عمر النساء في عام 2011 بلغ نحو 80.11 سنة، وفي عام 1990 وصل إلى 73.1 سنة، وذلك بفارق 7 سنوات خلال أكثر من 30 عاما.
وعلى عكس النساء، كان متوسط عمر الرجال في عام 2011 أقل من النساء أيضا، حيث سجل نحو 78.89 سنة مقابل 72.67 سنة في عام 1990، وذلك بفارق 6.22 سنوات خلال 30 عاما.
ويعتبر متوسط العمر المتوقع مقياسا يلخص معدلات الوفيات في جميع الفئات العمرية في سنة واحدة معينة، حيث يمثل متوسط العمر لمجموعة افتراضية من الأشخاص، إذا عانوا من نفس معدلات الوفيات الخاصة بالعمر طوال حياتهم مثل معدلات الوفيات الخاصة بالعمر التي شوهدت في تلك السنة المحددة.
وأكد التقرير أن النساء اللواتي يبقين أحياء حتى 65 سنة يشكلن ما نسبته نحو 91 % من إجمالي الإناث في المملكة، مقابل 89 % نسبة الذكور الذين يبقون أحياء حتى هذه السن.
وأشار التقرير إلى أن معدل الوفيات يصل إلى 4 أفراد لكل 100 ألف من السكان، حيث يسجل الذكور نحو 2.64 لكل 100 ألف من السكان والإناث نحو 1.6 أنثى لكل 100 ألف من السكان.
ومؤخرا، قدر تقرير للأمم المتحدة أن يصل متوسط أعمار سكان البحرين في عام 2050 إلى قرابة 85 عاماً. ورصد المؤشر توقعاً لعمر المواطن البحريني في عام 2025 أن يبلغ 81 عاماً، على أن يرتفع في عام 2030 إلى 81.8 عاماً، ليصل إلى 82.6 في عام 2035، و83.1 عاما في 2040، و84 عاماً في سنة 2045، ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط عمر البحريني 84.7 عاماً في عام 2050.
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