إنجاز تاريخي للبحرين.. أمل البنعلي نائبا لرئيس المنظمة الدولية للملاحة الفضائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبدعم‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬وبالثقة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬نجحت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬ثقة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للمنظمة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬533،‭ ‬لتفوز‭ ‬مُرشّحة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأستاذة‭ ‬أمل‭ ‬البنعلي‭ ‬بهذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع،‭ ‬وهذا‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬بمتابعة‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬جميعًا‭ ‬وهو‭ ‬يمنح‭ ‬البحرين‭ ‬تمثيلًا‭ ‬قويًا‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬سياسات‭ ‬المنظمة‭ ‬وتحديد‭ ‬أولوياتها،‭ ‬ويؤكد‭ ‬كفاءة‭ ‬العنصر‭ ‬البحريني‭ ‬وتميزه‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬توليّ‭ ‬مختلف‭ ‬المهام‭ ‬بما‭ ‬أكسبه‭ ‬نظامنا‭ ‬التعليمي‭ ‬من‭ ‬معارف،‭ ‬وما‭ ‬أكسبته‭ ‬البيئة‭ ‬المحفزة‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬متنوعة‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وجود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المنظمة‭ ‬سيدعم‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتطلعاتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬بحث‭ ‬إمكانية‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬الضخم،‭ ‬ليضعها‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الدولية‭ ‬كإحدى‭ ‬الدول‭ ‬الداعمة‭ ‬لقطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬ويتيح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬التعرف‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬للمملكة‭ ‬وما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقّرة،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬أمل‭ ‬جاسم‭ ‬البنعلي‭: ‬‮«‬بدايةً‭ ‬أتوجّه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وللإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري،‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الترشيح‭ ‬وما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬ومتابعه‭ ‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتنسيق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭ ‬لإبراز‭ ‬قدرات‭ ‬البحريني‭ ‬عمومًا‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشعرني‭ ‬بالفخر‭ ‬والسعادة،‭ ‬حيث‭ ‬نُلت‭ ‬الثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬لتوليّ‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬المتقدّمة،‭ ‬ويعد‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وأنا‭ ‬أتطلّع‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬المنظمة‭ ‬لخدمة‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولي‭ ‬والمساهمة‭ ‬بمهاراتي‭ ‬وخبراتي‭ ‬المتنوعة‭ ‬لتطويره‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬ومشرف‭ ‬لكل‭ ‬بحريني‮»‬‭.‬