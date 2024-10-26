إنجاز تاريخي للبحرين.. أمل البنعلي نائبا لرئيس المنظمة الدولية للملاحة الفضائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء فوز مرشحتها أمل جاسم البنعلي، مديرة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، بمنصب نائب الرئيس للمنظمة الدولية للملاحة الفضائية، لتكون بذلك أول بحرينية تتولى منصبًا قياديًّا رفيع المستوى في المنظمة، وقد تم إعلان فوز مرشحة مملكة البحرين مع انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في نسخته الـ75 الذي عقد في ميلان بالجمهورية الإيطالية، والذي يعد أكبر محفل دولي متخصص في قطاع الفضاء تشارك فيه كافة وكالات الفضاء والشركات المتخصصة في قطاع الفضاء وعلومه وتطبيقاته.
حول هذا الإنجاز التاريخي، قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة: «بفضل من الله وبتوجيهات جلالة الملك المعظّم، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبدعم مستمر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وبالثقة التي منحها مجلس إدارة الهيئة برئاسة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، نجحت الهيئة في نيل ثقة أعضاء الجمعية العامة للمنظمة والبالغ عددهم 533، لتفوز مُرشّحة مملكة البحرين الأستاذة أمل البنعلي بهذا المنصب الرفيع، وهذا إنجاز جديد للمرأة البحرينية يؤكد ما تحظى به المرأة من تمكين بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظّم».
وأضاف العسيري: «إن هذا الإنجاز هو مصدر فخر لنا جميعًا وهو يمنح البحرين تمثيلًا قويًا في رسم سياسات المنظمة وتحديد أولوياتها، ويؤكد كفاءة العنصر البحريني وتميزه وقدرته على توليّ مختلف المهام بما أكسبه نظامنا التعليمي من معارف، وما أكسبته البيئة المحفزة من مهارات متنوعة. إضافة إلى ذلك، وجود الهيئة في قيادة المنظمة سيدعم جهود الهيئة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية ومن أبرزها بحث إمكانية استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث السنوي الضخم، ليضعها على الخارطة الدولية كإحدى الدول الداعمة لقطاع الفضاء، ويتيح للمستثمرين التعرف عن كثب على الوجه الحضاري للمملكة وما تمتلكه من إمكانيات متقدمة على كافة الأصعدة، وبما يتفق مع برنامج عمل الحكومة الموقّرة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030».
من جانبها، قالت أمل جاسم البنعلي: «بدايةً أتوجّه بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، وللإدارة التنفيذية بقيادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري، على هذا الترشيح وما بذله من جهود ومتابعه وما قدمه من دعم وتنسيق على المستوى العربي والدولي لإبراز قدرات البحريني عمومًا والمرأة البحرينية على وجه الخصوص. إن هذا الإنجاز التاريخي لمملكة البحرين يشعرني بالفخر والسعادة، حيث نُلت الثقة الكاملة لتوليّ هذا المنصب القيادي في المنظمة ما يؤكد اهتمام المجتمع الدولي بتمكين المرأة في مجال العلوم المتقدّمة، ويعد شاهدًا على المكانة التي تتمتع بها مملكة البحرين على المستوى الدولي، وأنا أتطلّع الى العمل مع قيادة المنظمة لخدمة قطاع الفضاء الدولي والمساهمة بمهاراتي وخبراتي المتنوعة لتطويره بشكل احترافي ومشرف لكل بحريني».
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