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((طيران الخليج)) تبهر المسافرين :تمديد معرض طيران الخليج للسفر إلى اليوم الأحد

10/26/2024 7:06:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تذاكر بنصف السعر.. وإقبال يفوق التوقعات


لاقى‭ ‬معرض‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الأول‭ ‬للسفر،‭ ‬إقبالًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬عروضًا‭ ‬وخصومات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الوجهات‭ ‬ضمن‭ ‬شبكتها‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بالحجوزات‭ ‬الفورية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المعرض‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬غوه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬أن‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لم‭ ‬تتوقع‭ ‬هذا‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكر‭ ‬بأسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬لمختلف‭ ‬وجهات‭ ‬الناقلة‭. ‬

وأضاف،‭ ‬بسبب‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير،‭ ‬أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬تمديد‭ ‬المعرض‭ ‬لغاية‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬‮٢٧‬‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬الثالثة‭ ‬مساءً،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الدانة‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭.‬

ولفت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬المستمر‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬والتميز‭ ‬فيها‭ ‬لبلوغ‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬آمنة‭ ‬ومريحة‭ ‬ومميزة‭ ‬لجميع‭ ‬المسافرين‭.‬

وتوافد‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬مبكرة‭ ‬منذ‭ ‬فتح‭ ‬أبوابه‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬للناقلة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬خصومات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الحجوزات‭ ‬لكافة‭ ‬الوجهات‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭.‬

ويوفر‭ ‬معرض‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬للسفر‭ ‬فرصة‭ ‬استكشاف‭ ‬وحجز‭ ‬العروض‭ ‬والخصومات‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬درجة‭ ‬الصقر‭ ‬الذهبي‭ ‬وتذاكر‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬متنوعة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬أوروبا،‭ ‬آسيا،‭ ‬وشبه‭ ‬القارة‭ ‬الهندية،‭ ‬كما‭ ‬سيتواجد‭ ‬ممثلو‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للحجوزات‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬الزوار‭ ‬لضمان‭ ‬عملية‭ ‬حجز‭ ‬سلسة‭ ‬وفعّالة،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭ ‬كمنطقة‭ ‬الأطفال،‭ ‬وركن‭ ‬للتصوير‭ ‬وركن‭ ‬لتجربة‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬لوجهات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرصة‭ ‬التعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬مقاعد‭ ‬مقصورة‭ ‬الصقر‭ ‬الذهبي،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬للفوز‭ ‬بقسائم‭ ‬إقامة‭ ‬فندقية‭ ‬وتذاكر‭ ‬سفر‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الصقر‭ ‬الذهبي‭.‬

وأعربت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬معرضها‭ ‬الأول‭ ‬للسفر،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬عملاء‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بفرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬حجوزات‭ ‬السفر،‭ ‬ما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬لرحلاتهم‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬ما‭ ‬يناسبهم‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الوجهات‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وذلك‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭.‬

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