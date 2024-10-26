((طيران الخليج)) تبهر المسافرين :تمديد معرض طيران الخليج للسفر إلى اليوم الأحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تذاكر بنصف السعر.. وإقبال يفوق التوقعات
لاقى معرض طيران الخليج الأول للسفر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والذي تضمن عروضًا وخصومات تصل إلى 50 % على رحلاتها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتها العالمية، من خلال القيام بالحجوزات الفورية في موقع المعرض.
وأكد الدكتور جيفري غوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، أن الناقلة الوطنية لمملكة البحرين لم تتوقع هذا الإقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين لشراء تذاكر بأسعار مخفضة لمختلف وجهات الناقلة.
وأضاف، بسبب الإقبال الكبير، أعلنت طيران الخليج، تمديد المعرض لغاية اليوم الأحد ٢٧ أكتوبر الجاري من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً، وذلك في قاعة الدانة للمؤتمرات في فندق الخليج.
ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج أن هذا المعرض يعكس التزام طيران الخليج المستمر بتطوير منظومة الخدمات والتميز فيها لبلوغ مستويات أعلى من معايير الجودة في قطاع الطيران، بالإضافة إلى تقديم تجربة سفر آمنة ومريحة ومميزة لجميع المسافرين.
وتوافد زوار المعرض في ساعات مبكرة منذ فتح أبوابه للاستفادة من العروض الحصرية للناقلة، والتي تشمل خصومات تصل إلى 50 % على الحجوزات لكافة الوجهات على شبكة طيران الخليج.
ويوفر معرض طيران الخليج للسفر فرصة استكشاف وحجز العروض والخصومات الخاصة على تذاكر درجة الصقر الذهبي وتذاكر الدرجة السياحية إلى وجهات متنوعة على شبكة طيران الخليج التي تشمل الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا، وشبه القارة الهندية، كما سيتواجد ممثلو طيران الخليج لتقديم الدعم للحجوزات والإجابة عن استفسارات الزوار لضمان عملية حجز سلسة وفعّالة، وذلك إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية كمنطقة الأطفال، وركن للتصوير وركن لتجربة الواقع الافتراضي لوجهات طيران الخليج، إلى جانب فرصة التعرف عن قرب على مزايا مقاعد مقصورة الصقر الذهبي، والمشاركة في سحوبات للفوز بقسائم إقامة فندقية وتذاكر سفر على درجة الصقر الذهبي.
وأعربت طيران الخليج عن تطلعها لاستقبال الزوار في معرضها الأول للسفر، حيث سيحظى عملاء طيران الخليج بفرصة استثنائية للاستفادة من العروض الخاصة على حجوزات السفر، ما يمكنهم من التخطيط لرحلاتهم المقبلة من خلال اختيار ما يناسبهم من قائمة الوجهات المتنوعة في شبكة طيران الخليج وذلك بأسعار تنافسية.
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