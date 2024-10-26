الآثار الاقتصادية للأمراض النفسية.. حقائق وأرقام مفزعة

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القلق والاكتئاب والوسواس والرهاب أكثر الأعراض النفسية انتشارا في بيئات العمل في دولنا

دراسة: من يعانون اضطرابات نفسية يفقدون 10 سنوات من مسيرتهم المهنية

وأخرى: برامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل تزيد الإنتاجية بنسبة 80%

تداعيات الأعراض النفسية تؤدي إلى تدهور الأداء المعرفي والإنتاجي والتركيز والانتباه والذاكرة والتفكير الإبداعي

أقل من ثلاثة أطباء نفسيين لكل 100 ألف شخص في المنطقة

د. طارق المعداوي:

40% من كل شعب يحتاجون إلى علاج نفسي 5% منهم فقط يلجأون إلى العيادات المختصة

د. أكبر جعفري:

السبب الرئيسي لتدهور الحالة النفسية للموظف وإنتاجيته هو المدير النرجسي والميكافيلي

أكدت‭ ‬دراسةٌ‭ ‬نشرتَها‭ ‬‮«‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أن‭ ‬دولَ‭ ‬مجلسِ‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تفقدُ‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬37‭.‬5‭ ‬مليونَ‭ ‬يوم‭ ‬إنتاجي‭ ‬سنويًّا‭ ‬إثر‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية،‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وهي‭ ‬تكلفةٌ‭ ‬باهظة‭ ‬للغاية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهلُها،‭ ‬وتعد‭ ‬تهديدًا‭ ‬خفيًّا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقوض‭ ‬تقدم‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬ويلقي‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭. ‬

ولفتت‭ ‬الدراسةُ‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬شركة‭ ‬برايس‭ ‬ووترهاوس‭ ‬كوبرز،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬ومراجعة‭ ‬الحسابات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬15‭% ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اضطراباتٍ‭ ‬نفسية‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬وبالمقابل‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقةُ‭ ‬نقصًا‭ ‬حادًا‭ ‬في‭ ‬المختصين‭ ‬بمجال‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬2‭.‬85‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الست‭.‬

فيما‭ ‬تتجاوز‭ ‬الخسائر‭ ‬العالمية‭ ‬بسبب‭ ‬الحالات‭ ‬النفسية‭ ‬كالاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬والتوترات‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬سنويًّا‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬تقرير‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ديلويت‭ ‬توش‭ ‬توهماتسو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دولار‭ ‬يُستثمر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬التدخلات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬يعود‭ ‬بفوائد‭ ‬صحية‭ ‬واقتصادية‭ ‬تبلغ‭ ‬24‭ ‬دولارًا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬80‭ ‬عامًا‭.‬

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬أرهوس‭ ‬الدنماركية‭ ‬وشملت‭ ‬بيانات‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية‭ ‬يضيّعون‭ ‬سنوات‭ ‬عمل‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهم،‭ ‬تفاديا‭ ‬لأن‭ ‬يتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬داخل‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية،‭ ‬يفقدون‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭.‬







وهذا‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬أرقام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يخسر‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬بسبب‭ ‬اضطرابات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين‭ ‬والعمال‭.‬

ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الباحثين‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬لدى‭ ‬الموظف‭ ‬والعامل‭ ‬وارتكابه‭ ‬التخريب‭ ‬المتعمد‭ ‬سواء‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬الإسراف‭ ‬في‭ ‬الاستهلاك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬كالورق‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المكتبية‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬يتسم‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ضغوطات‭ ‬نفسية‭ ‬بالغضب‭ ‬السريع‭ ‬والسخرية‭ ‬والاستهزاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظف،‭ ‬يلخص‭ ‬المختصون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬نفسية‭ ‬تنعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬المادية‭ ‬غير‭ ‬الآمنة،‭ ‬عدم‭ ‬وضوح‭ ‬الدور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬الترقيات‭ ‬أو‭ ‬المبالغة‭ ‬فيها،‭ ‬نقص‭ ‬المهارات‭ ‬الكافية‭ ‬للعمل،‭ ‬أعباء‭ ‬العمل‭ ‬المفرطة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬وعدم‭ ‬المرونة،‭ ‬وجود‭ ‬ثقافة‭ ‬تكرس‭ ‬السلوكيات‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬غياب‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬الزملاء،‭ ‬انعدام‭ ‬الأمان‭ ‬الوظيفي،‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأجور،‭ ‬ضعف‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬الوظيفي‭.‬

نماذج‭ ‬من‭ ‬الواقع

أرقام‭ ‬ودراسات‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬مقلقة‭ ‬ومخيفة،‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعلاقة‭ ‬ببين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬وتراجع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تتكبدها‭ ‬المؤسسة‭. ‬

خلاصة‭ ‬محاولاتنا‭ ‬لتقصي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬كانت‭ ‬مفاجئة‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬الأشخاص‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬ومن‭ ‬نقص‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يعترفون‭ ‬بأنها‭ ‬تداعيات‭ ‬نفسية‭. ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬آخرون‭ ‬بأنهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬نفسي‭ ‬فعلا‭ ‬وأنهم‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬أدائهم‭ ‬وإنتاجيتهم‭.‬

أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬مسؤولَ‭ ‬مبيعات‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى،‭ ‬تسلم‭ ‬المنصب،‭ ‬وكان‭ ‬سعيدا‭ ‬به‭ ‬وواثقا‭ ‬من‭ ‬قدراته‭. ‬يشرح‭ ‬مشكلته‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬طلبت‭ ‬الإدارة‭ ‬مني‭ ‬تحقيق‭ ‬مبيعات‭ ‬جيدة‭. ‬وبالفعل‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬استطعت‭ ‬تحقيق‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬تجاوز‭ ‬200 % ‭. ‬وتوقعت‭ ‬أن‭ ‬ألقى‭ ‬الإشادة‭ ‬الكافية‭ ‬والمكافآت‭ ‬السخية‭. ‬ولكن‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعي‭ ‬مع‭ ‬الإدارة،‭ ‬وبعد‭ ‬الإشادة‭ ‬بجهودي،‭ ‬صدمت‭ ‬بأنهم‭ ‬طلبوا‭ ‬مني‭ ‬تحقيق‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬400 % ‭. ‬من‭ ‬دون‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬ولا‭ ‬استراتيجية‭ ‬مرسومة،‭ ‬أي‭ ‬ألقوا‭ ‬المسؤولية‭ ‬على‭ ‬كاهلي‭ ‬فقط‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بدأت‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬شديد‭ ‬نتيجة‭ ‬الشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬والقلق‭ ‬المتزايد‭. ‬وتدريجيا‭ ‬صرت‭ ‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬أدائي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬انخفض‭ ‬وأنني‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬عليها‭. ‬ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬وكره‭ ‬العمل،‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارا‭ ‬جريئا‭ ‬وتقاعدت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬تماما‭!‬‮»‬‭. ‬

مسؤول‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬يعاني‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬النوم،‭ ‬وراجع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العيادات‭. ‬حصل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬العلاج‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭. ‬المشكلة‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬المسؤول‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬المشكلة‭ ‬صار‭ ‬يلمس‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬إنتاجيته‭ ‬بشكل‭ ‬مقلق،‭ ‬حيث‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬النوم،‭ ‬وعندما‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬التركيز‭ ‬بالشكل‭ ‬الكافي‭. ‬واليوم‭ ‬باتت‭ ‬إنتاجيته‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬20 % ‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭. ‬وبعد‭ ‬هذه‭ ‬الأشهر‭ ‬اقتنع‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬نفسية،‭ ‬ومع‭ ‬مراجعة‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬اكتشف‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق،‭ ‬وبعد‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬الطويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علاج‭ ‬مناسب‭ ‬تحولت‭ ‬المشكلة‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‭. ‬

الترقية‭ ‬هي‭ ‬السبب‭!‬

حالة‭ ‬غريبة‭ ‬أخرى،‭ ‬وعلى‭ ‬عكس‭ ‬العادة‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬المشكلة‭ ‬حصول‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬إنذار‭ ‬أو‭ ‬توبيخ‭ ‬أو‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬وظيفته،‭ ‬بل‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ترقية‭. ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الترقية‭ ‬سببا‭ ‬كافيا‭ ‬لأن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬العيادة‭ ‬النفسية‭. ‬فنتيجة‭ ‬للشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬والقلق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحملها،‭ ‬تحول‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أعراض‭ ‬نفسية‭ ‬بدأت‭ ‬تتفاقم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬إنتاجية‭ ‬هذا‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬واعيا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ولجأ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬إلى‭ ‬الاستشاري‭ ‬النفسي‭.‬

وعلى‭ ‬الوتيرة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تشكو‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬من‭ ‬تأثر‭ ‬صحتها‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭ ‬وتبعا‭ ‬لذلك‭ ‬إنتاجيتها‭. ‬تقول‭ ‬محدثتنا‭: ‬‮«‬أقضي‭ ‬غالبية‭ ‬وقتي‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وطبيعة‭ ‬العمل‭ ‬مليئة‭ ‬بالضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬صحتي‭ ‬الجسدية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يدفعني‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬عادات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬مثل‭ ‬التدخين‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬وبكثرة‭ ‬بسبب‭ ‬التوتر‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أدى‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬الشعور‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬والعزلة‭. ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬معًا‭ ‬أثرت‭ ‬سلبًا‭ ‬في‭ ‬إنتاجيتي‭. ‬وأحيانا‭ ‬أضطر‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬إجازة‭ ‬مرضية‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬أعانيه‭ ‬من‭ ‬توتر،‭ ‬عدا‭ ‬تحول‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‭ ‬أبرزها‭ ‬تضرر‭ ‬في‭ ‬المعدة‮»‬‭.‬

وتشرح‭ ‬لنا‭ ‬مسؤولة‭ ‬بإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬حالتها‭ ‬النفسية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬انسجامها‭ ‬مع‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬أخلاقها‭ ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬زملائها‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬وعائلتها‭. ‬ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬المشكلة‭ ‬أصبحت‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق‭ ‬المزمن‭. ‬والمشكلة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تراجعت‭ ‬إنتاجيتها‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬والوظائف‭ ‬السابقة‭.‬

الواقع‭ ‬أسوأ

عقب‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬والرحلة‭ ‬بين‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬والحالات‭ ‬الواقعية،‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬لتحليل‭ ‬المشكلة‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬والإنتاجية‭. ‬وكانت‭ ‬وجهتنا‭ ‬الأولى‭ ‬عيادة‭ ‬استشاري‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬المعداوي،‭ ‬لنسأله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬تفقد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬37‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يوم‭ ‬إنتاجي‭ ‬سنويًّا‭ ‬و3‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية،‭ ‬هي‭ ‬أرقام‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أجاب‭ ‬عنه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أبدا،‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬مبالغة،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ -‬يجيبنا‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬مباشرة،‭ ‬ويضيف‭: ‬أن‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬لها‭ ‬تكلفة‭ ‬مباشرة‭ ‬وأخرى‭ ‬غير‭ ‬مباشرة،‭ ‬فمثلا‭ ‬المستشفيات‭ ‬والأدوية‭ ‬والتحاليل‭ ‬والفحوصات‭ ‬تكون‭ ‬تكلفة‭ ‬مباشرة‭. ‬ولكن‭ ‬التكلفة‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬تكون‭ ‬أكبر،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬الانتظام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وعدم‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتأثير‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬وعلى‭ ‬المحيطين‭. ‬فوجود‭ ‬مريض‭ ‬نفسي‭ ‬واحد‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬كلها‭ ‬تعاني‭ ‬وليس‭ ‬هو‭ ‬فقط،‭ ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭. ‬

علما‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية،‭ ‬فهناك‭ ‬الأمراض‭ ‬العقلية‭ ‬مثل‭ ‬الذهان‭ ‬والاضطراب‭ ‬ثنائي‭ ‬القطب،‭ ‬وهي‭ ‬أمراض‭ ‬شديدة‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬شخصية‭ ‬المريض‭ ‬وتجعله‭ ‬منفصلا‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬ولا‭ ‬يتواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭. ‬وهنا‭ ‬تكون‭ ‬النتائج‭ ‬معروفة،‭ ‬فغالبا‭ ‬من‭ ‬يعاني‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬ولا‭ ‬ينتج‭ ‬ويكون‭ ‬منعزلا‭.‬

ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬إنتاجية‭ ‬الشخص‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يعتبر‭ ‬موظفا‭ ‬وينتظر‭ ‬منه‭ ‬إنتاجية،‭ ‬مثل‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق‭ ‬والرهاب‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والوسواس‭ ‬القهري‭. ‬فمن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬تتأثر‭ ‬ذاكرته‭ ‬وتركيزه‭. ‬وبالتالي‭ ‬يعد‭ ‬ذهابه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬سواء،‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬فإن‭ ‬إنتاجيته‭ ‬متدهورة‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬إنتاجية‭ ‬إطلاقا،‭ ‬ولو‭ ‬أعطيته‭ ‬مهمة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬منه‭ ‬أياما‭ ‬لأنه‭ ‬يفتقد‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭. ‬

وتزداد‭ ‬المشكلة‭ ‬مع‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والرهاب‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهذا‭ ‬الأخير‭ ‬تحديدا‭ ‬يجعل‭ ‬الشخص‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬فكيف‭ ‬ننتظر‭ ‬منه‭ ‬إنجازا‭. ‬وهي‭ ‬حالات‭ ‬للأسف‭ ‬منتشرة‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

5 % ‭ ‬فقط‭!‬

يتابع‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭: ‬‮«‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شعب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬نفسي،‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬من‭ ‬يتجه‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬فعلا‭ ‬هو‭ ‬5 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬ولذلك‭ ‬لأسباب،‭ ‬منها‭ ‬وجود‭ ‬وصمة‭ ‬أو‭ ‬نظرة‭ ‬سيئة‭ ‬للمريض‭ ‬النفسي‭. ‬والأمر‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬يبدأ‭ ‬بأعراض‭ ‬عضوية‭. ‬فمثلا‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬تبدأ‭ ‬بآلام‭. ‬أي‭ ‬أن‭ ‬الآلام‭ ‬أحد‭ ‬أعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬مثل‭ ‬الصداع‭ ‬والقولون‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬علاجات‭ ‬ولكن‭ ‬السبب‭ ‬موجود‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تحسن‭.‬

هنا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬المعالجين‭ ‬الروحانيين،‭ ‬وأحيانا‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يتعاملون‭ ‬بالسحر‭. ‬وهذه‭ ‬مشكلة‭ ‬عالمية‭. ‬وقد‭ ‬تستغرق‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬مدة‭ ‬طولية‭ ‬تتجاوز‭ ‬أحيانا‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬العامين،‭ ‬بحيث‭ ‬يصبح‭ ‬المرض‭ ‬مزمنا‭. ‬وهنا‭ ‬يقتنع‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬عليه‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬باتت‭ ‬تداعيات‭ ‬الأعراض‭ ‬النفسية‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬الأداء‭ ‬المعرفي‭ ‬والإنتاجي‭ ‬والتركيز‭ ‬والانتباه‭ ‬والذاكرة‭ ‬والتفكير‭ ‬الإبداعي‭.‬

*‭ ‬ما‭ ‬أكثر‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬لدينا‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬واضحة‭ ‬للجميع؟

** ‭ ‬كما‭ ‬أسلفت،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأعراض‭ ‬النفسية‭ ‬هو‭ ‬اضطرابات‭ ‬القلق،‭ ‬والاكتئاب،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬الرهاب‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية‭ ‬لموظفين،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الحالات‭ ‬انتشارا،‭ ‬حيث‭ ‬يشعر‭ ‬الشخص‭ ‬فجأة‭ ‬بضيق‭ ‬التنفس‭ ‬والاختناق‭ ‬وخفقان‭ ‬القلب‭ ‬والدوار‭ ‬ويتم‭ ‬نقله‭ ‬بالإسعاف،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تشخيص‭ ‬أي‭ ‬مرض‭ ‬عضوي‭. ‬وهذا‭ ‬الرهاب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وهو‭ ‬يعد‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬القلق‭ ‬الحاد‭. ‬

وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬الوسواس‭ ‬القهري‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬نفسية‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭.‬

*‭ ‬مع‭ ‬التسليم‭ ‬بخطورة‭ ‬التداعيات‭ ‬النفسية‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ما‭ ‬أسباب‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭ ‬بشكل‭ ‬عام؟‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬مثلا؟‭ ‬أو‭ ‬ضغوطات‭ ‬الحياة؟‭.‬

** ‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬يعد‭ ‬مرضا‭ ‬عضويا‭ ‬بالمقام‭ ‬الأول،‭ ‬وأعني‭ ‬بذلك‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬الشخص‭ ‬استعداد‭ ‬عضوي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬استعداد‭ ‬وراثي‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الجينات‭ ‬مثل‭ ‬خلل‭ ‬كيميائي‭. ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الإنسان‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬حياته‭ ‬الأولى‭ ‬وطبيعة‭ ‬البيئة‭ ‬الأسرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬والصدمات‭ ‬التراكمية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭.‬

وبالتالي‭ ‬ينشأ‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬مراحل،‭ ‬أولها‭ ‬الاستعداد‭ ‬الجيني‭ ‬البيولوجي‭ ‬والوراثي،‭ ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬التراكمات‭ ‬السيكولوجية،‭ ‬ويتبع‭ ‬ذلك‭ ‬حادث‭ ‬أو‭ ‬موقف‭. ‬لذلك‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نجد‭ ‬مرضى‭ ‬يؤكدون‭ ‬أنهم‭ ‬أصيبوا‭ ‬بحالة‭ ‬اكتئاب‭ ‬أو‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق‭ ‬نتيجة‭ ‬فقد‭ ‬أحد‭ ‬الأقارب‭ ‬أو‭ ‬موقف‭ ‬معين‭. ‬وعند‭ ‬الغور‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الشخص‭ ‬والتاريخ‭ ‬المرضي‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تراكميات‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭ ‬مثل‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬والأسرة‭ ‬وغيرها،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬استعداد‭ ‬بيولوجي‭ ‬أو‭ ‬جيني،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬الحدث‭ ‬الأخير‭ ‬وهو‭ ‬فقدان‭ ‬القريب‭ ‬الذي‭ ‬فجر‭ ‬المشكلة‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭.‬

والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الموظف‭. ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬تراكمات‭ ‬الحياة‭ ‬هيأت‭ ‬المشكلة،‭ ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬إشكالية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬أظهرت‭ ‬تلك‭ ‬الأعراض‭. ‬هل‭ ‬تتصور‭ ‬أن‭ ‬الترقية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق؟‭ ‬فهناك‭ ‬حالات‭ ‬مرضية‭ ‬تراجعني‭ ‬بسبب‭ ‬الترقية‭ ‬وليس‭ ‬العقاب،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬يضاعف‭ ‬حالة‭ ‬القلق،‭ ‬ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬هذا‭ ‬الشعور‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬أعراض‭ ‬نفسية‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬الفرد‭ ‬وبالتالي‭ ‬في‭ ‬إنتاجيته‭.‬

لذلك‭ ‬ننصح‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬يركزوا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬ظروف‭ ‬عمل‭ ‬لينة‭ ‬ومرنة،‭ ‬وأن‭ ‬يهيئوا‭ ‬الموظف‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬لأي‭ ‬موقف‭ ‬أو‭ ‬حدث‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الترقيات‭ ‬والجزاءات‭. ‬فالعقوبة‭ ‬تتطلب‭ ‬الجلوس‭ ‬مع‭ ‬الموظف‭ ‬وشرح‭ ‬الأسباب‭ ‬والسماح‭ ‬له‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظره،‭ ‬حتى‭ ‬يخرج‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالظلم‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬نفسيته،‭ ‬ومع‭ ‬الأيام‭ ‬على‭ ‬إنتاجيته‭.‬

فمراعاة‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬والإنساني‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬دولة‭ ‬كاليابان‭ ‬مثلا،‭ ‬تخصص‭ ‬المؤسسات‭ ‬فيها‭ ‬برامج‭ ‬نفسية‭ ‬ممنهجة‭ ‬لكل‭ ‬الموظفين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العمل‭. ‬فالدراسات‭ ‬العلمية،‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الفكرية‭ ‬50 % ،‭ ‬لذلك‭ ‬نجدهم‭ ‬يوقفون‭ ‬العمل‭ ‬ويطلبون‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬فترة‭ ‬محددة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬العمل‭ ‬نفسه‭. ‬

كما‭ ‬تخصص‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬نفسي‭. ‬لأن‭ ‬الدراسات‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ترتبط‭ ‬مباشرة‭ ‬بالحالة‭ ‬النفسية،‭ ‬وكلما‭ ‬تأثرت‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬تدهورت‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح‭. ‬فكل‭ ‬الوظائف‭ ‬فيها‭ ‬ضغوط‭ ‬ومتطلبات،‭ ‬وكلما‭ ‬كان‭ ‬الموظف‭ ‬مدعوما‭ ‬نفسيا‭ ‬أمكنه‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬بسلاسة‭. ‬

كما‭ ‬تؤكد‭ ‬التجارب‭ ‬والأبحاث‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بنسبة‭ ‬80 % ‭. ‬

ومما‭ ‬يدعم‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬هو‭ ‬الوضوح‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬ووجود‭ ‬قواعد‭ ‬ثابتة‭ ‬وليست‭ ‬مزاجية،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬كافية‭ ‬بالعقوبات‭ ‬وبالحوافز‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيامه‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭. ‬أي‭ ‬هذا‭ ‬الخطأ‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العقاب،‭ ‬وهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭. ‬وأسوأ‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬الموظف‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فريسة‭ ‬لفرضية‭ (‬ماذا‭ ‬لو؟‭)‬،‭ ‬بمعنى‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬واضحا‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نغفل‭ ‬عن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات‭ ‬المناسبة‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬بوادر‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬أو‭ ‬إنتاجية،‭ ‬مثل‭ ‬العلاجات‭ ‬الجمعية‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬بالأمراض‭ ‬النفسية‭. ‬

*‭ ‬بماذا‭ ‬تختلف‭ ‬شخصية‭ ‬الموظف‭ ‬المنتج‭ ‬عن‭ ‬غيره؟

** ‭ ‬أولا‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭. ‬وثانيا‭ ‬الاستقرار‭ ‬النفسي‭ ‬نتيجة‭ ‬المعرفة‭ ‬الكافية‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬ووضوح‭ ‬الرؤية‭ ‬والقواعد‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الثواب‭ ‬والعقاب‭. ‬وكذلك‭ ‬يتميز‭ ‬بأنه‭ ‬يعرف‭ ‬قيمة‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬وما‭ ‬ينتجه‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ننصح‭ ‬به‭ ‬دائما‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬يقتنع‭ ‬العامل‭ ‬بأن‭ ‬إنتاجه‭ ‬مفيد‭ ‬له‭ ‬ولأسرته‭ ‬ولمجتمعه‭ ‬ولوطنه‭. ‬وهذا‭ ‬الشعور‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭. ‬

علما‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬وحتى‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬لدينا‭ ‬تضم‭ ‬أخصائيين‭ ‬اجتماعيين‭ ‬ونفسيين‭ ‬يتابعون‭ ‬حالة‭ ‬الموظفين‭ ‬ويحولونهم‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬مباشرة‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬فعلا‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تعمم‭ ‬التجربة،‭ ‬فالحرص‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين‭ ‬أمر‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭ ‬للعمل‭ ‬وللموظف‭.. ‬وهذا‭ ‬دور‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليته‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭. ‬فمن‭ ‬جانب‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬مواطن‭. ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬السلامة‭ ‬النفسية‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعلى‭ ‬الوطن‭ ‬إجمالا‭. ‬

*‭ ‬ما‭ ‬نصيحتك‭ ‬لمن‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬نفسية‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬إنجازه‭ ‬وإنتاجه‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬الحياة‭ ‬بشكل‭ ‬عام؟

** ‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬مباشرة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تأخير‭. ‬فالاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬وسرعة‭ ‬التدخل‭ ‬تسهل‭ ‬الحل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬طرق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إشكالية‭ ‬انخفاض‭ ‬الإنتاجية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تجاهل‭ ‬العلاج‭ ‬يؤدي‭ ‬كما‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬ومتشعبة‭ ‬وقد‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬العلاج‭ ‬طوال‭ ‬العمر‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬العلاجات‭ ‬النفسية‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬كما‭ ‬يتصور‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬الإدمان‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬أخرى‭ ‬طالما‭ ‬تؤخذ‭ ‬بإشراف‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬بالطريقة‭ ‬السليمة‭. ‬فمن‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬أن‭ ‬ننصح‭ ‬المريض‭ ‬بكورس‭ ‬علاج‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬مثلا،‭ ‬ولكنه‭ ‬يتوقف‭ ‬بقرار‭ ‬شخصي‭ ‬بعد‭ ‬مدة‭ ‬نتيجة‭ ‬سماعه‭ ‬أقاويل‭ ‬أو‭ ‬تصورات‭ ‬خاطئة‭ ‬عن‭ ‬العلاجات‭ ‬النفسية‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬يضطر‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات‭ ‬لا‭ ‬يستجيب‭ ‬لها‭ ‬لأنه‭ ‬بات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أدوية‭ ‬أقوى‭ ‬بسبب‭ ‬الانتكاسة‭.‬

وإجمالا‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬المريض‭ ‬النفسي‭ ‬وللأسف‭ ‬الشديد‭ ‬مظلوم‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬بسبب‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬الخاطئة‭ ‬إليه‭. ‬وهنا‭ ‬تكمن‭ ‬المشكلة‭. ‬فالمرض‭ ‬النفسي‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مرض‭ ‬عضوي‭ ‬آخر‭.‬

هل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬الإعاقة‭ ‬عالميا،‭ ‬كان‭ ‬السبب‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الاكتئاب؟‭ ‬وليس‭ ‬السرطان‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والضغط‭ ‬وغيرها‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬قائمة‭ ‬أكبر‭ ‬عشرة‭ ‬أسباب‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬الإعاقة،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬منها‭ ‬نفسية‭. ‬وهذه‭ ‬أرقام‭ ‬مخيفة‭ ‬ومقلقة‭ ‬يجب‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬مطولا‭. ‬من‭ ‬هنا‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نتحدث‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬إنتاجية‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وإنما‭ ‬ضياع‭ ‬وانخفاض‭ ‬الإنتاجية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والعمل‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

أرقام‭ ‬متحفظة

يرتبط‭ ‬الموضوع‭ ‬بشقين،‭ ‬الشق‭ ‬النفسي‭ ‬والآخر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإنتاجي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬دفعنا‭ ‬إلى‭ ‬نقاش‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وخبير‭ ‬الإدارة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬جفكون‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الدكتور‭ ‬أكبر‭ ‬جعفري‭. ‬ونبدأ‭ ‬معه‭ ‬بالسؤال‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬طرحناه‭ ‬على‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬المعداوي،‭ ‬هل‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬أرقام‭ ‬الدراسة‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬أم‭ ‬تعكس‭ ‬الواقع‭ ‬بدقة‭. ‬

يجيبنا‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفري‭: ‬‮«‬في‭ ‬اعتقادي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬متحفظة‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬وهي‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬رصده‭ ‬فقط،‭ ‬والواقع‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬مبطّن‭ ‬ومتشعب‭. ‬فمع‭ ‬الأسف‭ ‬الشديد‭ ‬إن‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬خفيف‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭. ‬فمنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬مثلا‭ ‬تضع‭ ‬حوالي‭ ‬44‭ ‬معيارا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬نجد‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬فقط‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحالة‭ ‬النفسية‭ ‬وبشكل‭ ‬خجول،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬رتابة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نفسية‭ ‬العامل‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأدلة‭ ‬العملية‭ ‬الدامغة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬طردية‭ ‬مباشرة‭ ‬وقوية‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظف‭ ‬وإنتاجيته،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الآثار‭ ‬مبطنة‭ ‬وغير‭ ‬مكشوفة‭. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬معدل‭ ‬تدهور‭ ‬الإنتاجية‭ ‬يبلغ‭ ‬72 % ‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬وتمثل‭ ‬الأسباب‭ ‬النفسية‭ ‬بين‭ ‬40 % -60 % ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭. ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬حوادث‭ ‬العمل‭ ‬يعود‭ ‬40 % ‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬نفسية‭.‬

وهنا‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالجوانب‭ ‬النفسية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬تعد‭ ‬بيئة‭ ‬دخيلة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬ولا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬أربعة‭ ‬قرون‭. ‬فأول‭ ‬شركة‭ ‬أسست‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كانت‭ ‬شركة‭ ‬الهند‭ ‬الشرقية‭ ‬الهولندية‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1602‭. ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬الجناح‭ ‬التجاري‭ ‬للاستعمار‭ ‬الهولندي،‭ ‬وكان‭ ‬أغلب‭ ‬الإداريين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬عسكريين‭. ‬وبالتالي‭ ‬تمت‭ ‬إدارتها‭ ‬بنمط‭ ‬عسكري‭. ‬للأسف‭ ‬مازال‭ ‬النمط‭ ‬العسكري‭ ‬هو‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الشركات‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭. ‬

وفي‭ ‬1907‭ ‬وضع‭ ‬خبير‭ ‬فرنسي‭ (‬هنري‭ ‬فايول‭) ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الإدارة،‭ ‬نموذجا‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬عاملا‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وأيضا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬عامل‭ ‬واحد‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجوانب‭ ‬النفسية‭. ‬وفي‭ ‬1943‭ ‬بدأ‭ ‬ابراهام‭ ‬مازالوا‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬العوامل‭ ‬النفسية‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬أن‭ ‬خبرة‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬تعد‭ ‬قليلة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعلوم‭ ‬الأخرى‭ ‬كالطب‭ ‬والجغرافيا‭ ‬والعلوم‭ ‬وغيرها‭. ‬

المسؤول‭ ‬النرجسي

وهنا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المادي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحسين‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬نجدها‭ ‬تتحدث‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الهرم‭ ‬عن‭ ‬إدراك‭ ‬الذات‭ ‬والقيمة‭ ‬الذاتية‭. ‬ولكن‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬نجد‭ ‬تفهما‭ ‬واعيا‭ ‬لطبيعة‭ ‬ذلك‭. ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المتقدمة‭ ‬نجدها‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المادية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المدير‭ ‬والمسؤول‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬يكون‭ ‬أسوأ‭ ‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المادي‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬الجانب‭ ‬الأهم‭ ‬وهو‭ ‬الجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬والوجداني‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬رأس‭ ‬الهرم‭ ‬في‭ ‬الأولويات‭. ‬

أمام‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬تدهور‭ ‬الإنتاجية‭ ‬يعود‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية‭ ‬والوجدانية‭ ‬والإدراكية‭. ‬وهي‭ ‬جوانب‭ ‬شبه‭ ‬مهملة،‭ ‬فيما‭ ‬يطغى‭ ‬النظام‭ ‬الفني‭ ‬والمادي‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬سيادة‭ ‬نظام‭ ‬السيطرة‭ ‬المطلقة‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬التخوف‭ ‬والقلق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭. ‬وكما‭ ‬أشرت‭ ‬هذه‭ ‬مشكلة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬

والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬أصبحت‭ ‬ظاهرة‭ ‬مقبولة‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل،‭ ‬وتحول‭ ‬الوظيفة‭ ‬إلى‭ ‬عبودية‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬مزّين‭ ‬ومنمق‭. ‬

وهنا‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتدهور‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الإنتاجية‭ ‬هو‭ ‬المدير‭ ‬النرجسي‭ ‬والميكافيلي‭. (‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بسلوكيات‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الانتهازية‭ ‬والتضليل‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقق‭ ‬الغايات‭ ‬أو‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭). ‬فمثل‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬اعتبار‭ ‬للجوانب‭ ‬الإنسانية‭ ‬وإنما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭. ‬ويدير‭ ‬العمل‭ ‬بمزاجية‭ ‬وبقرارات‭ ‬فوقية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للنقاش‭. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬قد‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إنتاجية‭ ‬عالية،‭ ‬ولكنها‭ ‬نتائج‭ ‬مرحلية‭ ‬غير‭ ‬مستدامة‭. ‬لذلك‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الخاسرة‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭. ‬

لذلك‭ ‬كما‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نحمي‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬العمل،‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬نوفر‭ ‬لهم‭ ‬الحماية‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭. ‬وهذا‭ ‬يكون‭ ‬بالقانون‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التصرفات‭ ‬النرجسية‭ ‬للإدارات‭ ‬لأن‭ ‬الإساءة‭ ‬النفسية‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬الإساءة‭ ‬البدنية‭. ‬ومتى‭ ‬ما‭ ‬وفرنا‭ ‬الأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬النفسي‭ ‬سنلمس‭ ‬تطور‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬

فيمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الموظف‭ ‬هو‭ ‬الحلقة‭ ‬الأضعف‭ ‬وهو‭ ‬الضحية‭ ‬في‭ ‬الغالب‭. ‬وطالما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقصرا‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬بشكل‭ ‬تعمدي‭ ‬وبيّن،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نلومه‭ ‬على‭ ‬تدني‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبحث‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬ادعاءات‭ ‬المديرين‭ ‬بأنه‭ ‬كسول‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬منتج‭.‬

*‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬عالمية‭ ‬وليست‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬فقط‭. ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قارنا‭ ‬الوضع‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬لدينا‭ ‬بالدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬هل‭ ‬تجده‭ ‬أفضل‭ ‬أم‭ ‬أسوأ؟

** ‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬بسبب‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬والتعاليم‭ ‬الدينية‭ ‬وليس‭ ‬بسبب‭ ‬الإدارات‭. ‬فدول‭ ‬المنطقة‭ ‬تصنف‭ ‬ضمن‭ ‬ثاني‭ ‬أفضل‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بعد‭ ‬الدول‭ ‬الاسكندنافية،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نقارن‭ ‬أنفسنا‭ ‬بمن‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭. ‬

ثم‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬الأخلاقية‭ ‬تعد‭ ‬عوامل‭ ‬خارجية‭ ‬وليست‭ ‬ضمن‭ ‬جوهر‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نفتقره‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭. ‬نعم‭ ‬هناك‭ ‬مبادرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ولكنها‭ ‬تبقى‭ ‬جهود‭ ‬غير‭ ‬ممنهجة،‭ ‬ولا‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬أسلوب‭ ‬أو‭ ‬عقلية‭ ‬المدير‭ ‬النرجسي‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحارب‭ ‬وتلغى‭ ‬تماما‭.‬

*‭ ‬ولكن‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي،‭ ‬مثل‭ ‬ضغط‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬ضغوطات‭ ‬الحياة؟

** ‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الصحية‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بضغط‭ ‬العمل،‭ ‬وحتى‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬تعود‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬نمط‭ ‬المدير‭ ‬النرجسي‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭. ‬فالوضع‭ ‬الطبيعي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يستمتع‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وليس‭ ‬العكس‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يستمتع‭ ‬بعمله‭ ‬فهذا‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬أو‭ ‬المسؤول‭.‬

نعم‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬أيضا‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬فيها،‭ ‬ولكن‭ ‬الدراسات‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬العوامل‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬إنتاجية‭ ‬الفرد‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭. ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬ركزنا‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬لأن‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬بالرحة‭ ‬النفسية‭ ‬ينتج‭ ‬أكثر،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬الفرد‭ ‬المنتج‭ ‬يكون‭ ‬مستقرا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬بل‭ ‬يكون‭ ‬مسالما‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيره،‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العامل‭ ‬منتجا‭ ‬بأسلوب‭ ‬صحيح‭ ‬وليس‭ ‬بأسلوب‭ ‬ميكافيلي،‭ ‬لأنك‭ ‬لو‭ ‬تتبعت‭ ‬حالات‭ ‬تغيير‭ ‬الوظيفة‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬مديره‭ ‬وليس‭ ‬الوظيفة‭ ‬ذاتها‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬نجريها‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬أولويات‭ ‬العامل‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬بشكل‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬إنتاجيته،‭ ‬أولها‭ ‬إدراك‭ ‬القيمة‭ ‬الذاتية،‭ ‬والتقدير‭ ‬والاحترام،‭ ‬العلاقات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوجدانية،‭ ‬حسن‭ ‬التواصل‭. ‬وللأسف‭ ‬أغلب‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات‭ ‬نجدها‭ ‬غائبة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يمثل‭ ‬جوهر‭ ‬دور‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬أدوار‭ ‬إدارية‭ ‬تنظيمية‭ ‬وفنية‭ ‬فقط‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الجوانب‭ ‬الوجدانية‭ ‬الحسية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ربحية‭ ‬الشركة‭ ‬وإنتاجيتها‭ ‬يعتمد‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين،‭ ‬فمثلا‭ ‬64 % ‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬السليمين‭ ‬نفسيا،‭ ‬والنسبة‭ ‬الباقية‭ ‬هي‭ ‬للجوانب‭ ‬المادية‭ ‬والفنية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية،‭ ‬و80 % ‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬أداء‭ ‬العاملين‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والمالية‭.‬

وحتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬فإنها‭ ‬للأسف‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬بالأسلوب‭ ‬الصحيح‭. ‬لأن‭ ‬التفاصيل‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬الخطوة‭ ‬نفسها‭. ‬فمثلا‭ ‬خلال‭ ‬الاستشارات‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات،‭ ‬نصحتهم‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬وجبة‭ ‬غداء‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬والموظفين‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬التقدير‭ ‬وكسر‭ ‬الروتين‭. ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭. ‬ولكن‭ ‬فوجئت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬قسائم‭ (‬فوجرات‭) ‬على‭ ‬الموظفين‭! ‬فأخبرتهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستاتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭ ‬لأنها‭ ‬تعد‭ ‬إساءة‭ ‬للموظف‭ ‬وليس‭ ‬تقديرا‭. ‬وبالفعل‭ ‬كانت‭ ‬النتائج‭ ‬عكسية،‭ ‬وأغلب‭ ‬الموظفين‭ ‬لم‭ ‬يستخدموا‭ ‬القسيمة‭ ‬لأنهم‭ ‬اعتبروها‭ ‬إهانة‭ ‬لهم‭.‬

أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬كان‭ ‬يشتكي‭

‬من‭ ‬أنه‭ ‬صرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬والأجهزة‭ ‬في‭ ‬مؤسسته‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تخصيص‭ ‬أماكن‭ ‬للاستراحة‭ ‬والخدمات،‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يحصد‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظفين،‭ ‬وكان‭ ‬يتذمر‭ ‬منهم‭ ‬ويؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يستحقون‭ ‬ما‭ ‬صرفه‭ ‬عليهم‭. ‬وعندما‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬رأيي،‭ ‬أجبته‭ ‬بأن‭ ‬الأب‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬جميع‭ ‬أبنائه‭ ‬غير‭ ‬سويين،‭ ‬تكون‭ ‬المشكلة‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬وفي‭ ‬أسلوب‭ ‬تعامله‭ ‬وعلاقته‭ ‬معهم‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬أبنائه‭. ‬هنا‭ ‬فهم‭ ‬الرسالة‭ ‬المبطنة‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬الخلل‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬وعلاقته‭ ‬مع‭ ‬موظفيه‭ ‬وأسلوب‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬الكماليات‭ ‬المادية‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬والنفسي‭ ‬للموظفين‭.‬

وبالتالي‭ ‬الحل‭ ‬باختصار‭ ‬هو‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مسالمة‭ ‬وإنسانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رب‭ ‬العمل‭. ‬فمن‭ ‬مصلحته‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نفسية‭ ‬الموظف‭ ‬مرتاحة‭ ‬ومستقرة‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬إنتاجيته‭. ‬

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حصيلة‭ ‬نقاشاتنا‭ ‬هذه‭ ‬تمثل‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬خلاصتها‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين‭ ‬يعد‭ ‬استثمارا‭ ‬في‭ ‬إنتاجيات‭ ‬العمل‭ ‬والعائدات،‭ ‬وليست‭ ‬ترفا‭ ‬أو‭ ‬تكاليف‭ ‬إضافية‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬فرد‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬نفسك‭ ‬داخل‭ ‬عيادة‭ ‬نفسية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬شعرت‭ ‬بأية‭ ‬أعراض‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬النفسية‭ ‬أو‭ ‬تدني‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬بادر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬المشكلة‭ ‬مرضا‭ ‬مزمنا‮»‬‭.‬











