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الآثار الاقتصادية للأمراض النفسية.. حقائق وأرقام مفزعة

10/26/2024 7:06:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 37.5 مليون يوم إنتاجي و3.5 مليارات دولار خسائر
دول الخليج سنـــويا بــســـبـب الأمـراض النفسية

القلق والاكتئاب والوسواس والرهاب أكثر الأعراض النفسية انتشارا في بيئات العمل في دولنا

دراسة: من يعانون اضطرابات نفسية يفقدون 10 سنوات من مسيرتهم المهنية

وأخرى: برامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل تزيد الإنتاجية بنسبة 80%

تداعيات الأعراض النفسية تؤدي إلى تدهور الأداء المعرفي والإنتاجي والتركيز والانتباه والذاكرة والتفكير الإبداعي

أقل من ثلاثة أطباء نفسيين لكل 100 ألف شخص في المنطقة

د. طارق المعداوي:
40% من كل شعب يحتاجون إلى علاج نفسي 5% منهم فقط يلجأون إلى العيادات المختصة

د. أكبر جعفري:
السبب الرئيسي لتدهور الحالة النفسية للموظف وإنتاجيته هو المدير النرجسي والميكافيلي

أكدت‭ ‬دراسةٌ‭ ‬نشرتَها‭ ‬‮«‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أن‭ ‬دولَ‭ ‬مجلسِ‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تفقدُ‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬37‭.‬5‭ ‬مليونَ‭ ‬يوم‭ ‬إنتاجي‭ ‬سنويًّا‭ ‬إثر‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية،‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وهي‭ ‬تكلفةٌ‭ ‬باهظة‭ ‬للغاية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهلُها،‭ ‬وتعد‭ ‬تهديدًا‭ ‬خفيًّا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقوض‭ ‬تقدم‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬ويلقي‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭. ‬

ولفتت‭ ‬الدراسةُ‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬شركة‭ ‬برايس‭ ‬ووترهاوس‭ ‬كوبرز،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬ومراجعة‭ ‬الحسابات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬15‭% ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اضطراباتٍ‭ ‬نفسية‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬وبالمقابل‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقةُ‭ ‬نقصًا‭ ‬حادًا‭ ‬في‭ ‬المختصين‭ ‬بمجال‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬2‭.‬85‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الست‭.‬

فيما‭ ‬تتجاوز‭ ‬الخسائر‭ ‬العالمية‭ ‬بسبب‭ ‬الحالات‭ ‬النفسية‭ ‬كالاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬والتوترات‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬سنويًّا‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬تقرير‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ديلويت‭ ‬توش‭ ‬توهماتسو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دولار‭ ‬يُستثمر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬التدخلات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬يعود‭ ‬بفوائد‭ ‬صحية‭ ‬واقتصادية‭ ‬تبلغ‭ ‬24‭ ‬دولارًا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬80‭ ‬عامًا‭.‬

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬أرهوس‭ ‬الدنماركية‭ ‬وشملت‭ ‬بيانات‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية‭ ‬يضيّعون‭ ‬سنوات‭ ‬عمل‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهم،‭ ‬تفاديا‭ ‬لأن‭ ‬يتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬داخل‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية،‭ ‬يفقدون‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭.‬



وهذا‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬أرقام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يخسر‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬بسبب‭ ‬اضطرابات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين‭ ‬والعمال‭.‬

ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الباحثين‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬لدى‭ ‬الموظف‭ ‬والعامل‭ ‬وارتكابه‭ ‬التخريب‭ ‬المتعمد‭ ‬سواء‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬الإسراف‭ ‬في‭ ‬الاستهلاك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬كالورق‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المكتبية‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬يتسم‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ضغوطات‭ ‬نفسية‭ ‬بالغضب‭ ‬السريع‭ ‬والسخرية‭ ‬والاستهزاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظف،‭ ‬يلخص‭ ‬المختصون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬نفسية‭ ‬تنعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬المادية‭ ‬غير‭ ‬الآمنة،‭ ‬عدم‭ ‬وضوح‭ ‬الدور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬الترقيات‭ ‬أو‭ ‬المبالغة‭ ‬فيها،‭ ‬نقص‭ ‬المهارات‭ ‬الكافية‭ ‬للعمل،‭ ‬أعباء‭ ‬العمل‭ ‬المفرطة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬وعدم‭ ‬المرونة،‭ ‬وجود‭ ‬ثقافة‭ ‬تكرس‭ ‬السلوكيات‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬غياب‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬الزملاء،‭ ‬انعدام‭ ‬الأمان‭ ‬الوظيفي،‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأجور،‭ ‬ضعف‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬الوظيفي‭.‬

نماذج‭ ‬من‭ ‬الواقع

أرقام‭ ‬ودراسات‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬مقلقة‭ ‬ومخيفة،‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعلاقة‭ ‬ببين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬وتراجع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تتكبدها‭ ‬المؤسسة‭. ‬

خلاصة‭ ‬محاولاتنا‭ ‬لتقصي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬كانت‭ ‬مفاجئة‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬الأشخاص‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬ومن‭ ‬نقص‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يعترفون‭ ‬بأنها‭ ‬تداعيات‭ ‬نفسية‭. ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬آخرون‭ ‬بأنهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬نفسي‭ ‬فعلا‭ ‬وأنهم‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬أدائهم‭ ‬وإنتاجيتهم‭.‬

أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬مسؤولَ‭ ‬مبيعات‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى،‭ ‬تسلم‭ ‬المنصب،‭ ‬وكان‭ ‬سعيدا‭ ‬به‭ ‬وواثقا‭ ‬من‭ ‬قدراته‭. ‬يشرح‭ ‬مشكلته‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬طلبت‭ ‬الإدارة‭ ‬مني‭ ‬تحقيق‭ ‬مبيعات‭ ‬جيدة‭. ‬وبالفعل‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬استطعت‭ ‬تحقيق‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬تجاوز‭ ‬200 % ‭. ‬وتوقعت‭ ‬أن‭ ‬ألقى‭ ‬الإشادة‭ ‬الكافية‭ ‬والمكافآت‭ ‬السخية‭. ‬ولكن‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعي‭ ‬مع‭ ‬الإدارة،‭ ‬وبعد‭ ‬الإشادة‭ ‬بجهودي،‭ ‬صدمت‭ ‬بأنهم‭ ‬طلبوا‭ ‬مني‭ ‬تحقيق‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬400 % ‭. ‬من‭ ‬دون‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬ولا‭ ‬استراتيجية‭ ‬مرسومة،‭ ‬أي‭ ‬ألقوا‭ ‬المسؤولية‭ ‬على‭ ‬كاهلي‭ ‬فقط‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بدأت‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬شديد‭ ‬نتيجة‭ ‬الشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬والقلق‭ ‬المتزايد‭. ‬وتدريجيا‭ ‬صرت‭ ‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬أدائي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬انخفض‭ ‬وأنني‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬عليها‭. ‬ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬وكره‭ ‬العمل،‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارا‭ ‬جريئا‭ ‬وتقاعدت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬تماما‭!‬‮»‬‭. ‬

مسؤول‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬يعاني‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬النوم،‭ ‬وراجع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العيادات‭. ‬حصل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬العلاج‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭. ‬المشكلة‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬المسؤول‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬المشكلة‭ ‬صار‭ ‬يلمس‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬إنتاجيته‭ ‬بشكل‭ ‬مقلق،‭ ‬حيث‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬النوم،‭ ‬وعندما‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬التركيز‭ ‬بالشكل‭ ‬الكافي‭. ‬واليوم‭ ‬باتت‭ ‬إنتاجيته‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬20 % ‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭. ‬وبعد‭ ‬هذه‭ ‬الأشهر‭ ‬اقتنع‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬نفسية،‭ ‬ومع‭ ‬مراجعة‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬اكتشف‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق،‭ ‬وبعد‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬الطويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علاج‭ ‬مناسب‭ ‬تحولت‭ ‬المشكلة‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‭. ‬

الترقية‭ ‬هي‭ ‬السبب‭!‬

حالة‭ ‬غريبة‭ ‬أخرى،‭ ‬وعلى‭ ‬عكس‭ ‬العادة‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬المشكلة‭ ‬حصول‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬إنذار‭ ‬أو‭ ‬توبيخ‭ ‬أو‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬وظيفته،‭ ‬بل‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ترقية‭. ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الترقية‭ ‬سببا‭ ‬كافيا‭ ‬لأن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬العيادة‭ ‬النفسية‭. ‬فنتيجة‭ ‬للشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬والقلق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحملها،‭ ‬تحول‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أعراض‭ ‬نفسية‭ ‬بدأت‭ ‬تتفاقم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬إنتاجية‭ ‬هذا‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬واعيا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ولجأ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬إلى‭ ‬الاستشاري‭ ‬النفسي‭.‬

وعلى‭ ‬الوتيرة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تشكو‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬من‭ ‬تأثر‭ ‬صحتها‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭ ‬وتبعا‭ ‬لذلك‭ ‬إنتاجيتها‭. ‬تقول‭ ‬محدثتنا‭: ‬‮«‬أقضي‭ ‬غالبية‭ ‬وقتي‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وطبيعة‭ ‬العمل‭ ‬مليئة‭ ‬بالضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬صحتي‭ ‬الجسدية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يدفعني‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬عادات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬مثل‭ ‬التدخين‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬وبكثرة‭ ‬بسبب‭ ‬التوتر‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أدى‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬الشعور‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬والعزلة‭. ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬معًا‭ ‬أثرت‭ ‬سلبًا‭ ‬في‭ ‬إنتاجيتي‭. ‬وأحيانا‭ ‬أضطر‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬إجازة‭ ‬مرضية‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬أعانيه‭ ‬من‭ ‬توتر،‭ ‬عدا‭ ‬تحول‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‭ ‬أبرزها‭ ‬تضرر‭ ‬في‭ ‬المعدة‮»‬‭.‬

وتشرح‭ ‬لنا‭ ‬مسؤولة‭ ‬بإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬حالتها‭ ‬النفسية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬انسجامها‭ ‬مع‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬أخلاقها‭ ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬زملائها‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬وعائلتها‭. ‬ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬المشكلة‭ ‬أصبحت‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق‭ ‬المزمن‭. ‬والمشكلة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تراجعت‭ ‬إنتاجيتها‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬والوظائف‭ ‬السابقة‭.‬

الواقع‭ ‬أسوأ

عقب‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬والرحلة‭ ‬بين‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬والحالات‭ ‬الواقعية،‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬لتحليل‭ ‬المشكلة‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬والإنتاجية‭. ‬وكانت‭ ‬وجهتنا‭ ‬الأولى‭ ‬عيادة‭ ‬استشاري‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬المعداوي،‭ ‬لنسأله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬تفقد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬37‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يوم‭ ‬إنتاجي‭ ‬سنويًّا‭ ‬و3‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية،‭ ‬هي‭ ‬أرقام‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أجاب‭ ‬عنه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أبدا،‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬مبالغة،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ -‬يجيبنا‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬مباشرة،‭ ‬ويضيف‭: ‬أن‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬لها‭ ‬تكلفة‭ ‬مباشرة‭ ‬وأخرى‭ ‬غير‭ ‬مباشرة،‭ ‬فمثلا‭ ‬المستشفيات‭ ‬والأدوية‭ ‬والتحاليل‭ ‬والفحوصات‭ ‬تكون‭ ‬تكلفة‭ ‬مباشرة‭. ‬ولكن‭ ‬التكلفة‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬تكون‭ ‬أكبر،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬الانتظام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وعدم‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتأثير‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬وعلى‭ ‬المحيطين‭. ‬فوجود‭ ‬مريض‭ ‬نفسي‭ ‬واحد‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬كلها‭ ‬تعاني‭ ‬وليس‭ ‬هو‭ ‬فقط،‭ ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭. ‬

علما‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية،‭ ‬فهناك‭ ‬الأمراض‭ ‬العقلية‭ ‬مثل‭ ‬الذهان‭ ‬والاضطراب‭ ‬ثنائي‭ ‬القطب،‭ ‬وهي‭ ‬أمراض‭ ‬شديدة‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬شخصية‭ ‬المريض‭ ‬وتجعله‭ ‬منفصلا‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬ولا‭ ‬يتواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭. ‬وهنا‭ ‬تكون‭ ‬النتائج‭ ‬معروفة،‭ ‬فغالبا‭ ‬من‭ ‬يعاني‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬ولا‭ ‬ينتج‭ ‬ويكون‭ ‬منعزلا‭.‬

ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬إنتاجية‭ ‬الشخص‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يعتبر‭ ‬موظفا‭ ‬وينتظر‭ ‬منه‭ ‬إنتاجية،‭ ‬مثل‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق‭ ‬والرهاب‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والوسواس‭ ‬القهري‭. ‬فمن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬تتأثر‭ ‬ذاكرته‭ ‬وتركيزه‭. ‬وبالتالي‭ ‬يعد‭ ‬ذهابه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬سواء،‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬فإن‭ ‬إنتاجيته‭ ‬متدهورة‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬إنتاجية‭ ‬إطلاقا،‭ ‬ولو‭ ‬أعطيته‭ ‬مهمة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬منه‭ ‬أياما‭ ‬لأنه‭ ‬يفتقد‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭. ‬

وتزداد‭ ‬المشكلة‭ ‬مع‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والرهاب‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهذا‭ ‬الأخير‭ ‬تحديدا‭ ‬يجعل‭ ‬الشخص‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬فكيف‭ ‬ننتظر‭ ‬منه‭ ‬إنجازا‭. ‬وهي‭ ‬حالات‭ ‬للأسف‭ ‬منتشرة‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

5 % ‭ ‬فقط‭!‬

يتابع‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭: ‬‮«‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شعب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬نفسي،‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬من‭ ‬يتجه‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬فعلا‭ ‬هو‭ ‬5 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬ولذلك‭ ‬لأسباب،‭ ‬منها‭ ‬وجود‭ ‬وصمة‭ ‬أو‭ ‬نظرة‭ ‬سيئة‭ ‬للمريض‭ ‬النفسي‭. ‬والأمر‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬يبدأ‭ ‬بأعراض‭ ‬عضوية‭. ‬فمثلا‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬تبدأ‭ ‬بآلام‭. ‬أي‭ ‬أن‭ ‬الآلام‭ ‬أحد‭ ‬أعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬مثل‭ ‬الصداع‭ ‬والقولون‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬علاجات‭ ‬ولكن‭ ‬السبب‭ ‬موجود‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تحسن‭.‬

هنا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬المعالجين‭ ‬الروحانيين،‭ ‬وأحيانا‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يتعاملون‭ ‬بالسحر‭. ‬وهذه‭ ‬مشكلة‭ ‬عالمية‭. ‬وقد‭ ‬تستغرق‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬مدة‭ ‬طولية‭ ‬تتجاوز‭ ‬أحيانا‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬العامين،‭ ‬بحيث‭ ‬يصبح‭ ‬المرض‭ ‬مزمنا‭. ‬وهنا‭ ‬يقتنع‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬عليه‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬باتت‭ ‬تداعيات‭ ‬الأعراض‭ ‬النفسية‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬الأداء‭ ‬المعرفي‭ ‬والإنتاجي‭ ‬والتركيز‭ ‬والانتباه‭ ‬والذاكرة‭ ‬والتفكير‭ ‬الإبداعي‭.‬

*‭ ‬ما‭ ‬أكثر‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬لدينا‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬واضحة‭ ‬للجميع؟

** ‭ ‬كما‭ ‬أسلفت،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأعراض‭ ‬النفسية‭ ‬هو‭ ‬اضطرابات‭ ‬القلق،‭ ‬والاكتئاب،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬الرهاب‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية‭ ‬لموظفين،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الحالات‭ ‬انتشارا،‭ ‬حيث‭ ‬يشعر‭ ‬الشخص‭ ‬فجأة‭ ‬بضيق‭ ‬التنفس‭ ‬والاختناق‭ ‬وخفقان‭ ‬القلب‭ ‬والدوار‭ ‬ويتم‭ ‬نقله‭ ‬بالإسعاف،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تشخيص‭ ‬أي‭ ‬مرض‭ ‬عضوي‭. ‬وهذا‭ ‬الرهاب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وهو‭ ‬يعد‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬القلق‭ ‬الحاد‭. ‬

وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬الوسواس‭ ‬القهري‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬نفسية‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭.‬

*‭ ‬مع‭ ‬التسليم‭ ‬بخطورة‭ ‬التداعيات‭ ‬النفسية‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ما‭ ‬أسباب‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭ ‬بشكل‭ ‬عام؟‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬مثلا؟‭ ‬أو‭ ‬ضغوطات‭ ‬الحياة؟‭.‬

** ‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬يعد‭ ‬مرضا‭ ‬عضويا‭ ‬بالمقام‭ ‬الأول،‭ ‬وأعني‭ ‬بذلك‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬الشخص‭ ‬استعداد‭ ‬عضوي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬استعداد‭ ‬وراثي‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الجينات‭ ‬مثل‭ ‬خلل‭ ‬كيميائي‭. ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الإنسان‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬حياته‭ ‬الأولى‭ ‬وطبيعة‭ ‬البيئة‭ ‬الأسرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬والصدمات‭ ‬التراكمية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭.‬

وبالتالي‭ ‬ينشأ‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬مراحل،‭ ‬أولها‭ ‬الاستعداد‭ ‬الجيني‭ ‬البيولوجي‭ ‬والوراثي،‭ ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬التراكمات‭ ‬السيكولوجية،‭ ‬ويتبع‭ ‬ذلك‭ ‬حادث‭ ‬أو‭ ‬موقف‭. ‬لذلك‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نجد‭ ‬مرضى‭ ‬يؤكدون‭ ‬أنهم‭ ‬أصيبوا‭ ‬بحالة‭ ‬اكتئاب‭ ‬أو‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق‭ ‬نتيجة‭ ‬فقد‭ ‬أحد‭ ‬الأقارب‭ ‬أو‭ ‬موقف‭ ‬معين‭. ‬وعند‭ ‬الغور‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الشخص‭ ‬والتاريخ‭ ‬المرضي‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تراكميات‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭ ‬مثل‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬والأسرة‭ ‬وغيرها،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬استعداد‭ ‬بيولوجي‭ ‬أو‭ ‬جيني،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬الحدث‭ ‬الأخير‭ ‬وهو‭ ‬فقدان‭ ‬القريب‭ ‬الذي‭ ‬فجر‭ ‬المشكلة‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭.‬

والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الموظف‭. ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬تراكمات‭ ‬الحياة‭ ‬هيأت‭ ‬المشكلة،‭ ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬إشكالية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬أظهرت‭ ‬تلك‭ ‬الأعراض‭. ‬هل‭ ‬تتصور‭ ‬أن‭ ‬الترقية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق؟‭ ‬فهناك‭ ‬حالات‭ ‬مرضية‭ ‬تراجعني‭ ‬بسبب‭ ‬الترقية‭ ‬وليس‭ ‬العقاب،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬يضاعف‭ ‬حالة‭ ‬القلق،‭ ‬ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬هذا‭ ‬الشعور‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬أعراض‭ ‬نفسية‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬الفرد‭ ‬وبالتالي‭ ‬في‭ ‬إنتاجيته‭.‬

لذلك‭ ‬ننصح‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬يركزوا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬ظروف‭ ‬عمل‭ ‬لينة‭ ‬ومرنة،‭ ‬وأن‭ ‬يهيئوا‭ ‬الموظف‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬لأي‭ ‬موقف‭ ‬أو‭ ‬حدث‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الترقيات‭ ‬والجزاءات‭. ‬فالعقوبة‭ ‬تتطلب‭ ‬الجلوس‭ ‬مع‭ ‬الموظف‭ ‬وشرح‭ ‬الأسباب‭ ‬والسماح‭ ‬له‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظره،‭ ‬حتى‭ ‬يخرج‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالظلم‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬نفسيته،‭ ‬ومع‭ ‬الأيام‭ ‬على‭ ‬إنتاجيته‭.‬

فمراعاة‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬والإنساني‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬دولة‭ ‬كاليابان‭ ‬مثلا،‭ ‬تخصص‭ ‬المؤسسات‭ ‬فيها‭ ‬برامج‭ ‬نفسية‭ ‬ممنهجة‭ ‬لكل‭ ‬الموظفين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العمل‭. ‬فالدراسات‭ ‬العلمية،‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الفكرية‭ ‬50 % ،‭ ‬لذلك‭ ‬نجدهم‭ ‬يوقفون‭ ‬العمل‭ ‬ويطلبون‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬فترة‭ ‬محددة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬العمل‭ ‬نفسه‭. ‬

كما‭ ‬تخصص‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬نفسي‭. ‬لأن‭ ‬الدراسات‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ترتبط‭ ‬مباشرة‭ ‬بالحالة‭ ‬النفسية،‭ ‬وكلما‭ ‬تأثرت‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬تدهورت‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح‭. ‬فكل‭ ‬الوظائف‭ ‬فيها‭ ‬ضغوط‭ ‬ومتطلبات،‭ ‬وكلما‭ ‬كان‭ ‬الموظف‭ ‬مدعوما‭ ‬نفسيا‭ ‬أمكنه‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬بسلاسة‭. ‬

كما‭ ‬تؤكد‭ ‬التجارب‭ ‬والأبحاث‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بنسبة‭ ‬80 % ‭. ‬

ومما‭ ‬يدعم‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬هو‭ ‬الوضوح‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬ووجود‭ ‬قواعد‭ ‬ثابتة‭ ‬وليست‭ ‬مزاجية،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬كافية‭ ‬بالعقوبات‭ ‬وبالحوافز‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيامه‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭. ‬أي‭ ‬هذا‭ ‬الخطأ‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العقاب،‭ ‬وهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭. ‬وأسوأ‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬الموظف‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فريسة‭ ‬لفرضية‭ (‬ماذا‭ ‬لو؟‭)‬،‭ ‬بمعنى‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬واضحا‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نغفل‭ ‬عن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات‭ ‬المناسبة‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬بوادر‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬أو‭ ‬إنتاجية،‭ ‬مثل‭ ‬العلاجات‭ ‬الجمعية‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬بالأمراض‭ ‬النفسية‭. ‬

*‭ ‬بماذا‭ ‬تختلف‭ ‬شخصية‭ ‬الموظف‭ ‬المنتج‭ ‬عن‭ ‬غيره؟

** ‭ ‬أولا‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭. ‬وثانيا‭ ‬الاستقرار‭ ‬النفسي‭ ‬نتيجة‭ ‬المعرفة‭ ‬الكافية‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬ووضوح‭ ‬الرؤية‭ ‬والقواعد‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الثواب‭ ‬والعقاب‭. ‬وكذلك‭ ‬يتميز‭ ‬بأنه‭ ‬يعرف‭ ‬قيمة‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬وما‭ ‬ينتجه‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ننصح‭ ‬به‭ ‬دائما‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬يقتنع‭ ‬العامل‭ ‬بأن‭ ‬إنتاجه‭ ‬مفيد‭ ‬له‭ ‬ولأسرته‭ ‬ولمجتمعه‭ ‬ولوطنه‭. ‬وهذا‭ ‬الشعور‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭. ‬

علما‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬وحتى‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬لدينا‭ ‬تضم‭ ‬أخصائيين‭ ‬اجتماعيين‭ ‬ونفسيين‭ ‬يتابعون‭ ‬حالة‭ ‬الموظفين‭ ‬ويحولونهم‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬مباشرة‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬فعلا‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تعمم‭ ‬التجربة،‭ ‬فالحرص‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين‭ ‬أمر‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭ ‬للعمل‭ ‬وللموظف‭.. ‬وهذا‭ ‬دور‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليته‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭. ‬فمن‭ ‬جانب‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬مواطن‭. ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬السلامة‭ ‬النفسية‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعلى‭ ‬الوطن‭ ‬إجمالا‭. ‬

*‭ ‬ما‭ ‬نصيحتك‭ ‬لمن‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬نفسية‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬إنجازه‭ ‬وإنتاجه‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬الحياة‭ ‬بشكل‭ ‬عام؟

** ‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬مباشرة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تأخير‭. ‬فالاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬وسرعة‭ ‬التدخل‭ ‬تسهل‭ ‬الحل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬طرق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إشكالية‭ ‬انخفاض‭ ‬الإنتاجية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تجاهل‭ ‬العلاج‭ ‬يؤدي‭ ‬كما‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬ومتشعبة‭ ‬وقد‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬العلاج‭ ‬طوال‭ ‬العمر‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬العلاجات‭ ‬النفسية‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬كما‭ ‬يتصور‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬الإدمان‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬أخرى‭ ‬طالما‭ ‬تؤخذ‭ ‬بإشراف‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬بالطريقة‭ ‬السليمة‭. ‬فمن‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬أن‭ ‬ننصح‭ ‬المريض‭ ‬بكورس‭ ‬علاج‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬مثلا،‭ ‬ولكنه‭ ‬يتوقف‭ ‬بقرار‭ ‬شخصي‭ ‬بعد‭ ‬مدة‭ ‬نتيجة‭ ‬سماعه‭ ‬أقاويل‭ ‬أو‭ ‬تصورات‭ ‬خاطئة‭ ‬عن‭ ‬العلاجات‭ ‬النفسية‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬يضطر‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات‭ ‬لا‭ ‬يستجيب‭ ‬لها‭ ‬لأنه‭ ‬بات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أدوية‭ ‬أقوى‭ ‬بسبب‭ ‬الانتكاسة‭.‬

وإجمالا‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬المريض‭ ‬النفسي‭ ‬وللأسف‭ ‬الشديد‭ ‬مظلوم‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬بسبب‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬الخاطئة‭ ‬إليه‭. ‬وهنا‭ ‬تكمن‭ ‬المشكلة‭. ‬فالمرض‭ ‬النفسي‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مرض‭ ‬عضوي‭ ‬آخر‭.‬

هل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬الإعاقة‭ ‬عالميا،‭ ‬كان‭ ‬السبب‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الاكتئاب؟‭ ‬وليس‭ ‬السرطان‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والضغط‭ ‬وغيرها‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬قائمة‭ ‬أكبر‭ ‬عشرة‭ ‬أسباب‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬الإعاقة،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬منها‭ ‬نفسية‭. ‬وهذه‭ ‬أرقام‭ ‬مخيفة‭ ‬ومقلقة‭ ‬يجب‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬مطولا‭. ‬من‭ ‬هنا‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نتحدث‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬إنتاجية‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وإنما‭ ‬ضياع‭ ‬وانخفاض‭ ‬الإنتاجية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والعمل‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

أرقام‭ ‬متحفظة

يرتبط‭ ‬الموضوع‭ ‬بشقين،‭ ‬الشق‭ ‬النفسي‭ ‬والآخر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإنتاجي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬دفعنا‭ ‬إلى‭ ‬نقاش‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وخبير‭ ‬الإدارة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬جفكون‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الدكتور‭ ‬أكبر‭ ‬جعفري‭. ‬ونبدأ‭ ‬معه‭ ‬بالسؤال‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬طرحناه‭ ‬على‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬المعداوي،‭ ‬هل‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬أرقام‭ ‬الدراسة‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬أم‭ ‬تعكس‭ ‬الواقع‭ ‬بدقة‭. ‬

يجيبنا‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفري‭: ‬‮«‬في‭ ‬اعتقادي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬متحفظة‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬وهي‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬رصده‭ ‬فقط،‭ ‬والواقع‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬مبطّن‭ ‬ومتشعب‭. ‬فمع‭ ‬الأسف‭ ‬الشديد‭ ‬إن‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬خفيف‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭. ‬فمنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬مثلا‭ ‬تضع‭ ‬حوالي‭ ‬44‭ ‬معيارا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬نجد‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬فقط‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحالة‭ ‬النفسية‭ ‬وبشكل‭ ‬خجول،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬رتابة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نفسية‭ ‬العامل‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأدلة‭ ‬العملية‭ ‬الدامغة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬طردية‭ ‬مباشرة‭ ‬وقوية‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظف‭ ‬وإنتاجيته،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الآثار‭ ‬مبطنة‭ ‬وغير‭ ‬مكشوفة‭. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬معدل‭ ‬تدهور‭ ‬الإنتاجية‭ ‬يبلغ‭ ‬72 % ‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬وتمثل‭ ‬الأسباب‭ ‬النفسية‭ ‬بين‭ ‬40 % -60 % ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭. ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬حوادث‭ ‬العمل‭ ‬يعود‭ ‬40 % ‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬نفسية‭.‬

وهنا‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالجوانب‭ ‬النفسية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬تعد‭ ‬بيئة‭ ‬دخيلة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬ولا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬أربعة‭ ‬قرون‭. ‬فأول‭ ‬شركة‭ ‬أسست‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كانت‭ ‬شركة‭ ‬الهند‭ ‬الشرقية‭ ‬الهولندية‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1602‭. ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬الجناح‭ ‬التجاري‭ ‬للاستعمار‭ ‬الهولندي،‭ ‬وكان‭ ‬أغلب‭ ‬الإداريين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬عسكريين‭. ‬وبالتالي‭ ‬تمت‭ ‬إدارتها‭ ‬بنمط‭ ‬عسكري‭. ‬للأسف‭ ‬مازال‭ ‬النمط‭ ‬العسكري‭ ‬هو‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الشركات‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭. ‬

وفي‭ ‬1907‭ ‬وضع‭ ‬خبير‭ ‬فرنسي‭ (‬هنري‭ ‬فايول‭) ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الإدارة،‭ ‬نموذجا‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬عاملا‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وأيضا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬عامل‭ ‬واحد‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجوانب‭ ‬النفسية‭. ‬وفي‭ ‬1943‭ ‬بدأ‭ ‬ابراهام‭ ‬مازالوا‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬العوامل‭ ‬النفسية‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬أن‭ ‬خبرة‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬تعد‭ ‬قليلة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعلوم‭ ‬الأخرى‭ ‬كالطب‭ ‬والجغرافيا‭ ‬والعلوم‭ ‬وغيرها‭. ‬

المسؤول‭ ‬النرجسي

وهنا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المادي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحسين‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬نجدها‭ ‬تتحدث‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الهرم‭ ‬عن‭ ‬إدراك‭ ‬الذات‭ ‬والقيمة‭ ‬الذاتية‭. ‬ولكن‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬نجد‭ ‬تفهما‭ ‬واعيا‭ ‬لطبيعة‭ ‬ذلك‭. ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المتقدمة‭ ‬نجدها‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المادية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المدير‭ ‬والمسؤول‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬يكون‭ ‬أسوأ‭ ‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المادي‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬الجانب‭ ‬الأهم‭ ‬وهو‭ ‬الجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬والوجداني‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬رأس‭ ‬الهرم‭ ‬في‭ ‬الأولويات‭. ‬

أمام‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬تدهور‭ ‬الإنتاجية‭ ‬يعود‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية‭ ‬والوجدانية‭ ‬والإدراكية‭. ‬وهي‭ ‬جوانب‭ ‬شبه‭ ‬مهملة،‭ ‬فيما‭ ‬يطغى‭ ‬النظام‭ ‬الفني‭ ‬والمادي‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬سيادة‭ ‬نظام‭ ‬السيطرة‭ ‬المطلقة‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬التخوف‭ ‬والقلق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭. ‬وكما‭ ‬أشرت‭ ‬هذه‭ ‬مشكلة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬

والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬أصبحت‭ ‬ظاهرة‭ ‬مقبولة‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل،‭ ‬وتحول‭ ‬الوظيفة‭ ‬إلى‭ ‬عبودية‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬مزّين‭ ‬ومنمق‭. ‬

وهنا‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتدهور‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الإنتاجية‭ ‬هو‭ ‬المدير‭ ‬النرجسي‭ ‬والميكافيلي‭. (‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بسلوكيات‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الانتهازية‭ ‬والتضليل‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقق‭ ‬الغايات‭ ‬أو‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭). ‬فمثل‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬اعتبار‭ ‬للجوانب‭ ‬الإنسانية‭ ‬وإنما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭. ‬ويدير‭ ‬العمل‭ ‬بمزاجية‭ ‬وبقرارات‭ ‬فوقية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للنقاش‭. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬قد‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إنتاجية‭ ‬عالية،‭ ‬ولكنها‭ ‬نتائج‭ ‬مرحلية‭ ‬غير‭ ‬مستدامة‭. ‬لذلك‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الخاسرة‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭. ‬

لذلك‭ ‬كما‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نحمي‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬العمل،‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬نوفر‭ ‬لهم‭ ‬الحماية‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭. ‬وهذا‭ ‬يكون‭ ‬بالقانون‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التصرفات‭ ‬النرجسية‭ ‬للإدارات‭ ‬لأن‭ ‬الإساءة‭ ‬النفسية‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬الإساءة‭ ‬البدنية‭. ‬ومتى‭ ‬ما‭ ‬وفرنا‭ ‬الأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬النفسي‭ ‬سنلمس‭ ‬تطور‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬

فيمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الموظف‭ ‬هو‭ ‬الحلقة‭ ‬الأضعف‭ ‬وهو‭ ‬الضحية‭ ‬في‭ ‬الغالب‭. ‬وطالما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقصرا‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬بشكل‭ ‬تعمدي‭ ‬وبيّن،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نلومه‭ ‬على‭ ‬تدني‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبحث‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬ادعاءات‭ ‬المديرين‭ ‬بأنه‭ ‬كسول‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬منتج‭.‬

*‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬عالمية‭ ‬وليست‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬فقط‭. ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قارنا‭ ‬الوضع‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬لدينا‭ ‬بالدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬هل‭ ‬تجده‭ ‬أفضل‭ ‬أم‭ ‬أسوأ؟

** ‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬بسبب‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬والتعاليم‭ ‬الدينية‭ ‬وليس‭ ‬بسبب‭ ‬الإدارات‭. ‬فدول‭ ‬المنطقة‭ ‬تصنف‭ ‬ضمن‭ ‬ثاني‭ ‬أفضل‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بعد‭ ‬الدول‭ ‬الاسكندنافية،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نقارن‭ ‬أنفسنا‭ ‬بمن‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭. ‬

ثم‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬الأخلاقية‭ ‬تعد‭ ‬عوامل‭ ‬خارجية‭ ‬وليست‭ ‬ضمن‭ ‬جوهر‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نفتقره‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭. ‬نعم‭ ‬هناك‭ ‬مبادرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ولكنها‭ ‬تبقى‭ ‬جهود‭ ‬غير‭ ‬ممنهجة،‭ ‬ولا‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬أسلوب‭ ‬أو‭ ‬عقلية‭ ‬المدير‭ ‬النرجسي‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحارب‭ ‬وتلغى‭ ‬تماما‭.‬

*‭ ‬ولكن‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي،‭ ‬مثل‭ ‬ضغط‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬ضغوطات‭ ‬الحياة؟

** ‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الصحية‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بضغط‭ ‬العمل،‭ ‬وحتى‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬تعود‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬نمط‭ ‬المدير‭ ‬النرجسي‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭. ‬فالوضع‭ ‬الطبيعي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يستمتع‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وليس‭ ‬العكس‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يستمتع‭ ‬بعمله‭ ‬فهذا‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬أو‭ ‬المسؤول‭.‬

نعم‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬أيضا‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬فيها،‭ ‬ولكن‭ ‬الدراسات‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬العوامل‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬إنتاجية‭ ‬الفرد‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭. ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬ركزنا‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬لأن‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬بالرحة‭ ‬النفسية‭ ‬ينتج‭ ‬أكثر،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬الفرد‭ ‬المنتج‭ ‬يكون‭ ‬مستقرا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬بل‭ ‬يكون‭ ‬مسالما‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيره،‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العامل‭ ‬منتجا‭ ‬بأسلوب‭ ‬صحيح‭ ‬وليس‭ ‬بأسلوب‭ ‬ميكافيلي،‭ ‬لأنك‭ ‬لو‭ ‬تتبعت‭ ‬حالات‭ ‬تغيير‭ ‬الوظيفة‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬مديره‭ ‬وليس‭ ‬الوظيفة‭ ‬ذاتها‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬نجريها‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬أولويات‭ ‬العامل‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬بشكل‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬إنتاجيته،‭ ‬أولها‭ ‬إدراك‭ ‬القيمة‭ ‬الذاتية،‭ ‬والتقدير‭ ‬والاحترام،‭ ‬العلاقات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوجدانية،‭ ‬حسن‭ ‬التواصل‭. ‬وللأسف‭ ‬أغلب‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات‭ ‬نجدها‭ ‬غائبة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يمثل‭ ‬جوهر‭ ‬دور‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬أدوار‭ ‬إدارية‭ ‬تنظيمية‭ ‬وفنية‭ ‬فقط‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الجوانب‭ ‬الوجدانية‭ ‬الحسية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ربحية‭ ‬الشركة‭ ‬وإنتاجيتها‭ ‬يعتمد‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين،‭ ‬فمثلا‭ ‬64 % ‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬السليمين‭ ‬نفسيا،‭ ‬والنسبة‭ ‬الباقية‭ ‬هي‭ ‬للجوانب‭ ‬المادية‭ ‬والفنية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية،‭ ‬و80 % ‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬أداء‭ ‬العاملين‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والمالية‭.‬

وحتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬فإنها‭ ‬للأسف‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬بالأسلوب‭ ‬الصحيح‭. ‬لأن‭ ‬التفاصيل‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬الخطوة‭ ‬نفسها‭. ‬فمثلا‭ ‬خلال‭ ‬الاستشارات‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات،‭ ‬نصحتهم‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬وجبة‭ ‬غداء‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬والموظفين‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬التقدير‭ ‬وكسر‭ ‬الروتين‭. ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭. ‬ولكن‭ ‬فوجئت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬قسائم‭ (‬فوجرات‭) ‬على‭ ‬الموظفين‭! ‬فأخبرتهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستاتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭ ‬لأنها‭ ‬تعد‭ ‬إساءة‭ ‬للموظف‭ ‬وليس‭ ‬تقديرا‭. ‬وبالفعل‭ ‬كانت‭ ‬النتائج‭ ‬عكسية،‭ ‬وأغلب‭ ‬الموظفين‭ ‬لم‭ ‬يستخدموا‭ ‬القسيمة‭ ‬لأنهم‭ ‬اعتبروها‭ ‬إهانة‭ ‬لهم‭.‬

أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬كان‭ ‬يشتكي‭
‬من‭ ‬أنه‭ ‬صرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬والأجهزة‭ ‬في‭ ‬مؤسسته‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تخصيص‭ ‬أماكن‭ ‬للاستراحة‭ ‬والخدمات،‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يحصد‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظفين،‭ ‬وكان‭ ‬يتذمر‭ ‬منهم‭ ‬ويؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يستحقون‭ ‬ما‭ ‬صرفه‭ ‬عليهم‭. ‬وعندما‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬رأيي،‭ ‬أجبته‭ ‬بأن‭ ‬الأب‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬جميع‭ ‬أبنائه‭ ‬غير‭ ‬سويين،‭ ‬تكون‭ ‬المشكلة‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬وفي‭ ‬أسلوب‭ ‬تعامله‭ ‬وعلاقته‭ ‬معهم‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬أبنائه‭. ‬هنا‭ ‬فهم‭ ‬الرسالة‭ ‬المبطنة‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬الخلل‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬وعلاقته‭ ‬مع‭ ‬موظفيه‭ ‬وأسلوب‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬الكماليات‭ ‬المادية‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬والنفسي‭ ‬للموظفين‭.‬

وبالتالي‭ ‬الحل‭ ‬باختصار‭ ‬هو‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مسالمة‭ ‬وإنسانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رب‭ ‬العمل‭. ‬فمن‭ ‬مصلحته‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نفسية‭ ‬الموظف‭ ‬مرتاحة‭ ‬ومستقرة‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬إنتاجيته‭. ‬

***

حصيلة‭ ‬نقاشاتنا‭ ‬هذه‭ ‬تمثل‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬خلاصتها‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين‭ ‬يعد‭ ‬استثمارا‭ ‬في‭ ‬إنتاجيات‭ ‬العمل‭ ‬والعائدات،‭ ‬وليست‭ ‬ترفا‭ ‬أو‭ ‬تكاليف‭ ‬إضافية‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬فرد‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬نفسك‭ ‬داخل‭ ‬عيادة‭ ‬نفسية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬شعرت‭ ‬بأية‭ ‬أعراض‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬النفسية‭ ‬أو‭ ‬تدني‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬بادر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬المشكلة‭ ‬مرضا‭ ‬مزمنا‮»‬‭.‬




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