بحث فرص استضافة أكبر المؤتمرات والمعارض الـدولـيـة فـي مـركـز البحـرين العالمي للمعارض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، اجتماعاً مع جوريان سليجستار رئيس مجموعة MCI ، إحدى رواد إدارة الفعاليات الدولية على مستوى العالم، على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ( ICCA ) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث المزيد من التعاون بهدف استقطاب كبرى الفعاليات الدولية الى مملكة البحرين وتطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمختلف الفعاليات.
جرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً بين مركز البحرين العالمي للمعارض وشركة MCI الشرق الأوسط وبحث سبل البناء عليها لتعزيز التعاون المشترك، حيث أكد الطرفان أهمية الاستفادة من الاستراتيجيات المبتكرة في إدارة الفعاليات لاستهداف شريحة أكبر من الزوار من المنطقة وخارجها، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في استضافة كبرى المؤتمرات والمعارض الدولية البارزة عالميا في عدة قطاعات اقتصادية واعدة انسجاماً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للفترة 2022-2026.
وتناول الاجتماع بحث كيفية تحقيق الربط بين القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتنظيم أكبر المؤتمرات والمعارض ذات الصلة بها، بما يدعم تضافر الجهود بين مختلف القطاعات وتسريع خطى ازدهار سياحة الأعمال على المدى الطويل، مع تأكيد أهمية الارتكاز على الدراسات والتحليلات الشمولية للأسواق لاختيار الفعاليات الأمثل للاستضافة في المملكة.
حضر الاجتماع السيد ألكسندر جون المدير الإقليمي لمجموعة MCI ، والسيد آجاي بوجواني المدير الإداري لشركة MCI الشرق الأوسط الى جانب عدد من ممثلي مركز البحرين العالمي للمعارض.
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