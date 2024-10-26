بحث فرص استضافة أكبر المؤتمرات والمعارض الـدولـيـة فـي مـركـز البحـرين العالمي للمعارض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬مؤخراً‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬وشركة‭ ‬ MCI ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الطرفان‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬لاستهداف‭ ‬شريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬الدولية‭ ‬البارزة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬واعدة‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وأهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للفترة‭ ‬2022‭-‬2026‭. ‬

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬كيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬وتنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بها،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وتسريع‭ ‬خطى‭ ‬ازدهار‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الارتكاز‭ ‬على‭ ‬الدراسات‭ ‬والتحليلات‭ ‬الشمولية‭ ‬للأسواق‭ ‬لاختيار‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأمثل‭ ‬للاستضافة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السيد‭ ‬ألكسندر‭ ‬جون‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ MCI ،‭ ‬والسيد‭ ‬آجاي‭ ‬بوجواني‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬ MCI ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬