85 مليون مركبة كهربائية على الطرقات بحلول نهاية 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إعادة تدوير 95% من بطاريات تلك المركبات بحلول 2030

أشارت‭ ‬أحدث‭ ‬توقعات‭ ‬شركة‭ ‬جارتنر‭ ‬للأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ (‬سيارات،‭ ‬حافلات،‭ ‬حافلات‭ ‬صغيرة،‭ ‬شاحنات‭ ‬ثقيلة‭) ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وقال‭ ‬جوناثان‭ ‬دافنبورت،‭ ‬المحلل‭ ‬والمدير‭ ‬الأول‭ ‬لدى‭ ‬جارتنر‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬سوق‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬فإننا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬المستخدمة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وأن‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬33‭% ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬لقد‭ ‬بالغت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬مدى‭ ‬سرعة‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬إطلاق‭ ‬طرازات‭ ‬سيارات‭ ‬كهربائية‭ ‬جديدة‭. ‬وسيكون‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭ ‬بارتفاع‭ ‬مبيعات‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ (‬58%‭) ‬وأوروبا‭ (‬24%‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيشكل‭ ‬هذان‭ ‬السوقان‭ ‬مجتمعين‭ ‬نحو‭ ‬82‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬المستخدمة‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬العاملة‭ ‬بالبطاريات‭ ‬إلى‭ ‬62‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬35‭% ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنمو‭ ‬أعداد‭ ‬المركبات‭ ‬الهجينة‭ ‬القابلة‭ ‬للشحن‭ ‬الخارجي‭ ‬بوتير‭ ‬أبطأ‭ ‬قليلاً‭ ‬وأن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬مثبتة‭ ‬تضم‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬28%‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2024‭ (‬انظر‭ ‬الجدول‭ ‬1‭).‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ملكية‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬المثبتة‭ ‬لنظيراتها‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مجتمعة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬وعلى‭ ‬الأرجح‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬المقبل‭ ‬كذلك‭. ‬وسيشهد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬نمواً‭ ‬ثابتاً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬نحو‭ ‬36‭% ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬جارتنر‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬49‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭ ‬كهربائية‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ20‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬و10‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭.‬

سيتمكن‭ ‬صنّاع‭ ‬السيارات‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬95%‭ ‬من‭ ‬بطاريات‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وذلك‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬نقص‭ ‬المواد‭ ‬الأولية

مع‭ ‬التوقعات‭ ‬بارتفاع‭ ‬مبيعات‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬فإن‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مشكلة‭ ‬سهلة‭ ‬الحل،‭ ‬وأضاف‭ ‬دافنبورت‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬للجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬بهدف‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬البطاريات‭ ‬المستهلكة‭ ‬والخردة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬التصنيع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لفرض‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬البطاريات،‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬المعادن‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬دافنبورت‭: ‬‮«‬نظراً‭ ‬لكون‭ ‬تراكيز‭ ‬المعادن‭ ‬النادرة‭ ‬في‭ ‬البطاريات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الخامات‭ ‬الطبيعية‭ ‬فإنه‭ ‬يمكننا‭ ‬اعتبار‭ ‬البطاريات‭ ‬المستهلكة‭ ‬كمواد‭ ‬خام‭ ‬عالية‭ ‬التخصيب‭. ‬في‭ ‬حال‭ ‬استرداد‭ ‬البطاريات‭ ‬المستهلكة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬فإنها‭ ‬قد‭ ‬تدعم‭ ‬الجدوى‭ ‬التجارية‭ ‬الشاملة‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬البطاريات،‭ ‬كما‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فائدة‭ ‬إضافية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬البطاريات‭ ‬بطرق‭ ‬لا‭ ‬أخلاقية‭ ‬أو‭ ‬إلقائها‭ ‬في‭ ‬مكبات‭ ‬النفايات‮»‬‭.‬