الجيش الإيراني يعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي إلى 4

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلن الجيش الإيراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية إلى أربعة أشخاص.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن الجيش الإيراني قوله إن "عدد القتلى ارتفع إلى اربعة اشخاص بعد وفاة اثنين من الجرحى الذين أصيبوا جراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع ما اسفر عن مقتل عسكريين اثنين و"تسبب في أضرار محدودة".(النهاية)
م و / ه س ص
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