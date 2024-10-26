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الجيش الإيراني يعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي إلى 4

10/26/2024 2:31:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلن الجيش الإيراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية إلى أربعة أشخاص.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن الجيش الإيراني قوله إن "عدد القتلى ارتفع إلى اربعة اشخاص بعد وفاة اثنين من الجرحى الذين أصيبوا جراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع ما اسفر عن مقتل عسكريين اثنين و"تسبب في أضرار محدودة".(النهاية)

م و / ه س ص



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