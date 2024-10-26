الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتطبيق مفهوم موحد للاحتلال على أوكرانيا وفلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة 26 - 10 (كونا) -- طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت المجتمع الدولي بتطبيق المعايير نفسها التي يتعامل بها في أوكرانيا على فلسطين من حيث الاحتلال والاستيلاء على الاراضي بالقوة وانتهاك حقوق الانسان.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال ابوالغيط وزير
خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها خلال زيارته الى العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر البيان ان اللقاء تناول الوضع في الشرق الاوسط خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والمواقف الاوكرانية في هذا الخصوص.
وأوضح ابو الغيط أهمية الاخذ بذات المفاهيم بغض النظر عن الأزمة محل البحث سواء كان ذلك في أوكرانيا او فلسطين او اي نزاع اخر.
وشدد في هذا السياق على ضرورة السعي لحل الازمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية على نحو يحقن الدماء ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
واستمع أبوالغيط الى شرح مفصل من الوزير الاوكراني حول تقديرات بلاده للوضع العسكري الحالي وكذلك رؤية اوكرانيا لما يمكن ان يتطلبه انهاء الحرب ومبادرات أوكرانيا في هذا الشأن.
وعقد الجانبان جلسة محادثات مطولة تركزت بشكل أساسي حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا واحتمالات تطورها وسبل الوصول الى نهاية قريبة لها.( النهاية)
م ف م / ه س ص
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