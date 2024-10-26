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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتطبيق مفهوم موحد للاحتلال على أوكرانيا وفلسطين

10/26/2024 2:31:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 26 - 10 (كونا) -- طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت المجتمع الدولي بتطبيق المعايير نفسها التي يتعامل بها في أوكرانيا على فلسطين من حيث الاحتلال والاستيلاء على الاراضي بالقوة وانتهاك حقوق الانسان.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال ابوالغيط وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها خلال زيارته الى العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر البيان ان اللقاء تناول الوضع في الشرق الاوسط خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والمواقف الاوكرانية في هذا الخصوص.
وأوضح ابو الغيط أهمية الاخذ بذات المفاهيم بغض النظر عن الأزمة محل البحث سواء كان ذلك في أوكرانيا او فلسطين او اي نزاع اخر.
وشدد في هذا السياق على ضرورة السعي لحل الازمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية على نحو يحقن الدماء ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
واستمع أبوالغيط الى شرح مفصل من الوزير الاوكراني حول تقديرات بلاده للوضع العسكري الحالي وكذلك رؤية اوكرانيا لما يمكن ان يتطلبه انهاء الحرب ومبادرات أوكرانيا في هذا الشأن.
وعقد الجانبان جلسة محادثات مطولة تركزت بشكل أساسي حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا واحتمالات تطورها وسبل الوصول الى نهاية قريبة لها.( النهاية)

م ف م / ه س ص



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