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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب تصعيد غير قابل للسيطرة في المنطقة

10/26/2024 2:31:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 10 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد "غير قابل للسيطرة" بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
وقال الاتحاد في بيان صحفي إن الهجوم الإسرائيلي على إيران حدث في ظل توترات إقليمية شديدة ومتزايدة" محذرا من أن" هذه الدورة الخطيرة من الهجمات والانتقام تهدد بتوسيع الصراع الإقليمي".
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يظلّ "ملتزمًا تمامًا بخفض التوترات والمساهمة في خفض التصعيد" حيث يبقى لهذه الغاية على اتصال وثيق مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.
وكانت إيران تعرضت في وقت سابق اليوم إلى هجوم عسكري جوي من الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواقع عدة ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وفقا لآخر تحديث و "تسبب في أضرار محدودة" على حد قول السلطات الإيرانية. (النهاية)

ا ر ن / ه س ص



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