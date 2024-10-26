الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب تصعيد غير قابل للسيطرة في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 26 - 10 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد "غير قابل للسيطرة" بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
وقال الاتحاد في بيان صحفي إن الهجوم الإسرائيلي على إيران حدث في ظل توترات إقليمية شديدة ومتزايدة" محذرا من أن" هذه الدورة الخطيرة من الهجمات والانتقام تهدد بتوسيع الصراع الإقليمي".
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يظلّ "ملتزمًا تمامًا بخفض التوترات والمساهمة في خفض التصعيد" حيث يبقى لهذه الغاية على اتصال وثيق مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.
وكانت إيران تعرضت في وقت سابق اليوم إلى هجوم عسكري جوي من الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواقع عدة ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وفقا لآخر تحديث و "تسبب في أضرار محدودة" على حد قول السلطات الإيرانية. (النهاية)
ا ر ن / ه س ص
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