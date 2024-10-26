تمهيدي دوري اليد.. كاظمة يتغلب على الساحل (41 - 20) وبرقان يهزم اليرموك (33 - 23) في ختام الأسبوع الرابع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 10 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت مواجهات الأسبوع الرابع من القسم الأول (الدور التمهيدي) لبطولة الدوري
الكويتي لكرة اليد (الدمج) بلقاءين شهدا فوز كاظمة على الساحل وبرقان على اليرموك.
وعلى صالة نادي الكويت فاز (كاظمة) على (الساحل) بنتيجة (41 - 20) في مباراة
شهدت أفضلية لمصلحته إذ أنهى شوطها الأول متفوقا بفارق كبير (22 - 6).
وبهذه النتيجة حقق (كاظمة) انتصاره الرابع على التوالي هذا الموسم فيما تعرض (الساحل) للخسارة الرابعة.
وفي ثاني مواجهات اليوم تغلب (برقان) على (اليرموك) بنتيجة (33 - 23) ليحقق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم مقابل هزيمة واحدة.
وأنهى (برقان) شوط المباراة الأول متقدما بنتيجة (19 - 14) ليؤكد تقدمه في الشوط الثاني ليمنى (اليرموك) بخسارته الرابعة على التوالي هذا الموسم.
وشهدت نتائج الأسبوع الرابع فوز القرين على العربي بنتيجة (28 - 26) والصليبيخات على النصر بنتيجة (34 - 33) والكويت على التضامن (38 - 25) والقادسية على خيطان بنتيجة (34 - 30) والسالمية على الفحيحيل بنتيجة (38 - 29). (النهاية)
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