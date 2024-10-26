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مانشستر سيتي يفوز بهدف نظيف على ساوثهامبتون ويرتقي لصدارة الدوري الإنجليزي

10/26/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 26 - 10 (كونا) -- صعد فريق (مانشستر سيتي) مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه (ساوثهامبتون) بهدف نظيف في لقاء الجولة التاسعة من البطولة والذي جمعهما اليوم السبت على ملعب (الإتحاد).
وحسم اصحاب الارض نتجية المباراة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة الخامسة بهدف المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند.
وسمح هذا الفوز للسيتي بالارتقاء إلى صدارة الترتيب العام بمجموع 23 نقطة متقدما بنقطتين عن (ليفربول) الذي سيخوض غدا الاحد لقاءه ضد رابع الترتيب (أرسنال) في لقاء قمة هذه الجولة.
وفي مباريات اخرى لعبت اليوم فاز (برينتفورد) على ضيفه (ايبسويتش تاون) باربعة اهداف مقابل ثلاثة في حين تعادل (استون فيلا) و (بورنموث) بهدف لمثله وتعادل (برايتون) مع (وولفرهامبتون) بهدفين لكل منهما.
ويحتل (استون فيلا) المركز الثالث برصيد 18 نقطة متقدما مؤقتا بنقطة واحدة عن (أرسنال) ونقطتين عن (برايتون) فيما يحتل (برينتفورد) المركز التاسع بمجموع 13 نقطة متقدما بنقطة عن (بورنموث).
وسمح التعادل لفريق (وولفرهامبتون) بالصعود من ذيل الترتيب إلى المركز ال19 برصيد نقطتين بينما نزل (ساوثهامبتون) إلى المركز الأخير بنقطة واحدة.(النهاية)

م ر ن



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