مانشستر سيتي يفوز بهدف نظيف على ساوثهامبتون ويرتقي لصدارة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 26 - 10 (كونا) -- صعد فريق (مانشستر سيتي) مؤقتا إلى صدارة الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
بعد فوزه على ضيفه (ساوثهامبتون) بهدف نظيف في لقاء الجولة التاسعة من البطولة والذي جمعهما اليوم السبت على ملعب (الإتحاد).
وحسم اصحاب الارض نتجية المباراة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة الخامسة بهدف المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند.
وسمح هذا الفوز للسيتي بالارتقاء إلى صدارة الترتيب العام بمجموع 23 نقطة متقدما بنقطتين عن (ليفربول) الذي سيخوض غدا الاحد لقاءه ضد رابع الترتيب (أرسنال) في لقاء قمة هذه الجولة.
وفي مباريات
اخرى لعبت اليوم فاز (برينتفورد) على ضيفه (ايبسويتش تاون) باربعة اهداف مقابل ثلاثة في حين تعادل (استون فيلا) و (بورنموث) بهدف لمثله وتعادل (برايتون) مع (وولفرهامبتون) بهدفين لكل منهما.
ويحتل (استون فيلا) المركز الثالث برصيد 18 نقطة متقدما مؤقتا بنقطة واحدة عن (أرسنال) ونقطتين عن (برايتون) فيما يحتل (برينتفورد) المركز التاسع بمجموع 13 نقطة متقدما بنقطة عن (بورنموث).
وسمح التعادل لفريق (وولفرهامبتون) بالصعود من ذيل الترتيب إلى المركز ال19 برصيد نقطتين بينما نزل (ساوثهامبتون) إلى المركز الأخير بنقطة واحدة.(النهاية)
م ر ن
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