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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية

10/26/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله 26 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب مساء اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من بلدة (عزون) جنوب مدينة (قلقيلية) شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الشهيد صبري احمد 23 عاما استشهد جراء اصابته بست رصاصات أطلقها عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من جدار الفصل العنصري بالقرب من (قلقيلية).
ويذكر أن شابا آخر استشهد اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة (طولكرم) بعد ان
حاصرته داخل احد المباني واطلقت عليه الرصاص والقذائف واحتجزت جثمانه. (النهاية)

ن ق



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