استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله 26 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب مساء اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من بلدة (عزون) جنوب مدينة (قلقيلية) شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الشهيد صبري احمد 23 عاما استشهد جراء اصابته بست رصاصات أطلقها عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من جدار الفصل العنصري بالقرب من (قلقيلية).
ويذكر أن شابا آخر استشهد اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة (طولكرم) بعد ان
حاصرته داخل احد المباني واطلقت عليه الرصاص والقذائف واحتجزت جثمانه. (النهاية)
ن ق
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