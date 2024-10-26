سميرات: استقرار قطاع الاتصالات أساسي للنمو الاقتصادي في المملكة

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" لقاءً ترحيبياً جمع الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، ووزير الاستثمار، المهندس مثنى الغرايبة، بحضور عدد من الأمناء العامين للوزارات ومجموعة كبيرة من ممثلي شركات القطاع.



استعرض الوزيران خلال اللقاء الخطط الرامية لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأوضحا التوجهات المستقبلية التي ستعمل عليها الوزارتان، مؤكدين على استمرار العمل بنهج يستند إلى البناء على ما تحقق من إنجازات.



وأشاد عيد أمجد صويص، رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، بالتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية هذا التعاون كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن. كما أشار إلى سعي الجمعية لتعزيز الشراكة مع الحكومة واستعدادها لدعم الاستراتيجيات الوطنية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وأوضح صويص أن التحديات القائمة تمثل فرصاً للتحسين والتطوير.



في ختام حديثه، أعرب صويص عن تفاؤله بالفريق الوزاري الجديد، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الأردن، ومؤكداً التزام الجمعية بتحقيق الأهداف المشتركة.



وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، على أهمية قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني، واصفاً إياهما بـ"المحركات الرئيسية" للنمو. كما شدد على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لرفع معدلات النمو إلى 5.6% سنوياً، مبيناً أن الوزارة حققت تقدماً ملموساً في مشروع التحول الرقمي من خلال رقمنة 1440 خدمة حكومية، مع خطط لرقمنة 960 خدمة إضافية في الأشهر المقبلة. ودعا القطاع الخاص للتعاون لتحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين، مشدداً على أن النجاح المحلي هو أساس التوسع نحو الأسواق العالمية.



من جانبه، أشاد وزير الاستثمار الغرايبة بإمكانات قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن، مشيراً إلى أن القطاع حقق نمواً يفوق النمو الاقتصادي بثمانية أضعاف على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً على فرصة الوصول إلى أسواق عالمية جديدة بفضل البيئة الاستثمارية المشجعة واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن.



في سياق متصل، أكد المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، على أهمية الحضور الكبير للفعالية، معتبراً ذلك دليلاً على الحماس لمستقبل قطاع التكنولوجيا في الأردن. كما أعلن عن انعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يومي 20 و21 نوفمبر في البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، داعياً الجميع للمشاركة.



ومن جهته، أشاد فادي كراجة، مؤسس شركة Al Raneem IT، بجهود الحكومة الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني، كما شكر الحكومة على قرارها بتمديد إعفاء صادرات القطاع من ضريبة الدخل حتى عام 2033.



وفي السياق نفسه، أعلن المهندس محمد الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة Green Circle، عن تصدير الشركة لـ10 منتجات وطنية في مجال الأمن السيبراني إلى أكثر من 17 دولة. بينما أشار أحمد التيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة NatHealth، إلى تبني الشركة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها لأنظمة متقدمة للمطالبات الطبية.



وأكد المهندس مصطفى أبو شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة Triosuite، على أن الشركة توفر منصة مفتوحة تضم أكثر من 12 ألف عملية، مما يمنح العملاء مرونة كبيرة على المستوى العالمي.

وأشار فيصل قمحيه، الرئيس التنفيذي لشركة "أمنية"، إلى أهمية دور وزيري الاقتصاد الرقمي والاستثمار في دعم التحول الرقمي، مؤكداً أن خبراتهم في القطاع الخاص تجعلهم على دراية تامة بتحديات القطاع.



وقدم فيليب منصور، الرئيس التنفيذي لشركة "أورنج الأردن"، تهانيه للوزراء الجدد، مشيراً إلى أهمية دورهم في تعزيز التقدم الاقتصادي في البلاد. ومع اقتراب أورنج الأردن من الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيسها في يناير 2025، أعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركاء لتعزيز القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن استثمارات أورنج التي تقدر بنحو ملياري دولار تعكس التزامها بتطوير البنية التحتية ودعم الاستقرار الاقتصادي في المملكة.