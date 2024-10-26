سميرات: استقرار قطاع الاتصالات أساسي للنمو الاقتصادي في المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" لقاءً ترحيبياً جمع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، ووزير الاستثمار، المهندس مثنى الغرايبة، بحضور عدد من الأمناء العامين للوزارات ومجموعة كبيرة من ممثلي شركات القطاع.
استعرض الوزيران خلال اللقاء الخطط الرامية لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأوضحا التوجهات المستقبلية التي ستعمل عليها الوزارتان، مؤكدين على استمرار العمل بنهج يستند إلى البناء على ما تحقق من إنجازات.
وأشاد عيد أمجد صويص، رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، بالتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية هذا التعاون كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن. كما أشار إلى سعي الجمعية لتعزيز الشراكة مع الحكومة واستعدادها لدعم الاستراتيجيات الوطنية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وأوضح صويص أن التحديات القائمة تمثل فرصاً للتحسين والتطوير.
في ختام حديثه، أعرب صويص عن تفاؤله بالفريق الوزاري الجديد، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الأردن، ومؤكداً التزام الجمعية بتحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، على أهمية قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني، واصفاً إياهما بـ"المحركات الرئيسية" للنمو. كما شدد على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لرفع معدلات النمو إلى 5.6% سنوياً، مبيناً أن الوزارة حققت تقدماً ملموساً في مشروع التحول الرقمي من خلال رقمنة 1440 خدمة حكومية، مع خطط لرقمنة 960 خدمة إضافية في الأشهر المقبلة. ودعا القطاع الخاص للتعاون لتحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين، مشدداً على أن النجاح المحلي هو أساس التوسع نحو الأسواق العالمية.
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار الغرايبة بإمكانات قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن، مشيراً إلى أن القطاع حقق نمواً يفوق النمو الاقتصادي بثمانية أضعاف على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً على فرصة الوصول إلى أسواق عالمية جديدة بفضل البيئة الاستثمارية المشجعة واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن.
في سياق متصل، أكد المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، على أهمية الحضور الكبير للفعالية، معتبراً ذلك دليلاً على الحماس لمستقبل قطاع التكنولوجيا في الأردن. كما أعلن عن انعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يومي 20 و21 نوفمبر في البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، داعياً الجميع للمشاركة.
ومن جهته، أشاد فادي كراجة، مؤسس شركة Al Raneem IT، بجهود الحكومة الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني، كما شكر الحكومة على قرارها بتمديد إعفاء صادرات القطاع من ضريبة الدخل حتى عام 2033.
وفي السياق نفسه، أعلن المهندس محمد الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة Green Circle، عن تصدير الشركة لـ10 منتجات وطنية في مجال الأمن السيبراني إلى أكثر من 17 دولة. بينما أشار أحمد التيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة NatHealth، إلى تبني الشركة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها لأنظمة متقدمة للمطالبات الطبية.
وأكد المهندس مصطفى أبو شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة Triosuite، على أن الشركة توفر منصة مفتوحة تضم أكثر من 12 ألف عملية، مما يمنح العملاء مرونة كبيرة على المستوى العالمي.
وأشار فيصل قمحيه، الرئيس التنفيذي لشركة "أمنية"، إلى أهمية دور وزيري الاقتصاد الرقمي والاستثمار في دعم التحول الرقمي، مؤكداً أن خبراتهم في القطاع الخاص تجعلهم على دراية تامة بتحديات القطاع.
وقدم فيليب منصور، الرئيس التنفيذي لشركة "أورنج الأردن"، تهانيه للوزراء الجدد، مشيراً إلى أهمية دورهم في تعزيز التقدم الاقتصادي في البلاد. ومع اقتراب أورنج الأردن من الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيسها في يناير 2025، أعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركاء لتعزيز القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن استثمارات أورنج التي تقدر بنحو ملياري دولار تعكس التزامها بتطوير البنية التحتية ودعم الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
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