4.3 مليار دينار حجم الانتاج الأردني بقطاع الصناعات الكيماوية

وصل حجم الإنتاج القائم في قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ما يقارب 4.3 مليار دينار، تشكل ما نسبته 24 بالمئة، من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي بالمملكة.



وبحسب القطاع في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، تصل القيمة المضافة لدى القطاع نحو 1.7 بالمئة، تعادل ما نسبته 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج الكلي القائم بالصناعة الأردنية.



وقال المهندس البس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل شهد ثورة حقيقية انتقل فيها إلى مكانة ذات أهمية عالية، حيث باتت معظم منتجاته ذات تماس حقيقي بحياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، ما وضعه ضمن القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى الاهتمام والدعم والتوجيهات الملكية السامية المتواصلة بضرورة التوسع في عملياته الإنتاجية باعتباره الجزء الرئيسي في عملية تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، واعتباره إحدى القطاعات الرافدة للعملات الأجنبية ومساهماته البارزة في استكمال الحلقات الإنتاجية للعديد من المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية الأخرى.



وأكد أن القطاع يعد احد القطاعات المكثفة للعمالة حيث يشغل نحو 16 ألف عامل وعامله في مختلف قطاعاته الفرعية موزعة على عدد منشآت بلغ 706 منشأة، حيث تصل العمالة الأردنية الى اكثر من 90 بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع ككل.



وأوضح أن صادرات القطاع شهدت تراجعا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بفعل انخفاض قيمة الصادرات إلى الهند بمقدار 256 مليون دينار وبنغلاديش بمقدار 11 مليون دينار.



وعزا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة صادرات مجموعة الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بفعل انخفاض أسعارها، بالإضافة إلى تراجع صادرات المنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 76 مليون دينار.



وقال إنه بالرغم من هذا التراجع بصادرات القطاع، الا إن صادرات المنتجات الكيماوية المتنوعة ارتفعت بقيمة 93 مليون دينار، وصادرات الصابون بقيمة 20 مليون دينار.



واشار المهندس البس إلى أن المملكة تعتبر من الدول الغنية بالثروات الطبيعية، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعديد من الصناعات الحالية، وتمثل فرصة قوية لتطوير صناعات جديدة مبتكرة ذات قيمة مضافة، تشمل المنتجات الكيميائية الأساسية، والعضوية، وغير العضوية، بالإضافة إلى استغلال خامات السيليكا وإنتاج الرمل الزجاجي ومنتجات الزجاج.



وبين أن القطاع يمتلك فرصا استثمارية واعدة، لا سيما في صناعة الجص ومنتجاته، علاوة على صناعة المواد والمنتجات المستخدمة في دباغة وتحضير وصباغة الجلود.



ولفت الى أن القطاع يتمتع بفرص كبيرة لمضاعفة الصادرات وتوفير فرص عمل للأردنيين، حيث تُقدر الفرص التصديرية غير المستغلة في هذا القطاع بنحو ملياري دولار، تمثل صناعات الأسمدة 43 بالمئة من هذه الفرص بما يعادل 1.5 مليار دولار.

واضاف، أن قطاع الصناعات الكيميائية "العضوية وغير العضوية" يمتلك فرصا تصديرية تُقدر بأكثر من 1.1 مليار دولار، أي ما يُعادل 30.5 بالمئة من إجمالي الفرص، مبينا أنه حال استغلالها يُمكن توفير 43 الف فرصة عمل، منها 65 بالمئة بشكل مباشر و35 بالمئة بشكل غير مباشر، لارتباطه مع قطاعات أخرى.



وتابع، أنه بالرغم من الجهود المبذولة لدعم القطاع، الا انه يواجه العديد من التحديات التي تقف عائقاً أمام تطوير وتنميته التي أبرزها: ارتفاع حجم تكاليف الإنتاج، لا سيما الطاقة والكهرباء، حيث تعتبر من أكثر الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء والطاقة كمدخل إنتاج رئيسي ومهم لمنتجاته.



وزاد المهندس البس، أن صناعة الكيماويات ومستحضرات التجميل تواجه منافسة قوية من الأسواق الإقليمية والدولية، ما يزيد من الضغط على قدرتها على البقاء والاستمرار، إلى جانب بعض التعليمات المنظمه لعمل القطاع. بترا

