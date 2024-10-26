إنفيديا تصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم وتتجاوز آبل

تجاوزت "إنفيديا" شركة أبل، أمس الجمعة، لتصبح الأكثر قيمة في العالم بعد صعود قياسي لسهمها مدعوما بطلب كبير على رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالحوسبة الفائقة.



وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية لإنفيديا وصلت إلى 3.53 تريليون دولار لفترة وجيزة في حين بلغت قيمة أبل 3.52 تريليون.



والأسبوع الماضي، أعلنت "انفيديا" ارتفاع أرباحها إلى 12,3 مليار دولار في الربع الأخير بفضل إيرادات قياسية مدفوعة بالطلب على رقائقها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.



وسجلت شركة الرقائق العملاقة في وادي السيليكون إيرادات قياسية بلغت 22,1 مليار دولار في الربع الذي انتهى في أواخر يناير، وإيرادات قياسية بلغت 60,9 مليار دولار للسنة المالية.



وبلغت عائدات الشركة من وحدتها المتخصصة في حوسبة مراكز البيانات مستوى قياسيا عند 18,4 مليار دولار في الربع المنقضي، أي أكثر من أربعة أضعاف عائدات نفس الفترة من العام السابق.



وقالت "انفيديا" إنها تتوقع أن يصل إجمالي إيراداتها 24 مليار دولار في الربع الحالي.



كانت المديرة المالية للشركة كوليت كريس قد حذرت المحللين سابقا من أن لوائح الرقابة الجديدة على الصادرات الأميركية التي تستهدف الصين وأسواق أخرى من بينها فيتنام وأجزاء من الشرق الأوسط، من المتوقع أن تؤثر سلبا على مبيعات رقائق مراكز البيانات.



وأعلنت الولايات المتحدة أواخر العام الماضي أنها ستشدد القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين.



تزايدت الدعوات لتشديد القيود بعد أن اكتشف العالم قدرات الذكاء الاصطناعي مع إطلاق "تشات جي بي تي"، وهي أداة ظهرت نسختها الأولى في نوفمبر 2022.- وكالات

