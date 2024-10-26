إنفيديا تصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم وتتجاوز آبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تجاوزت "إنفيديا" شركة أبل، أمس الجمعة، لتصبح الأكثر قيمة
في العالم بعد صعود قياسي لسهمها مدعوما بطلب كبير على رقائق الذكاء
الاصطناعي الجديدة الخاصة بالحوسبة الفائقة.
وأشارت بيانات مجموعة
بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية لإنفيديا وصلت إلى 3.53 تريليون دولار
لفترة وجيزة في حين بلغت قيمة أبل 3.52 تريليون.
والأسبوع الماضي،
أعلنت "انفيديا" ارتفاع أرباحها إلى 12,3 مليار دولار في الربع الأخير بفضل
إيرادات قياسية مدفوعة بالطلب على رقائقها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وسجلت
شركة الرقائق العملاقة في وادي السيليكون إيرادات قياسية بلغت 22,1 مليار
دولار في الربع الذي انتهى في أواخر يناير، وإيرادات قياسية بلغت 60,9
مليار دولار للسنة المالية.
وبلغت عائدات الشركة من وحدتها المتخصصة
في حوسبة مراكز البيانات مستوى قياسيا عند 18,4 مليار دولار في الربع
المنقضي، أي أكثر من أربعة أضعاف عائدات نفس الفترة من العام السابق.
وقالت "انفيديا" إنها تتوقع أن يصل إجمالي إيراداتها 24 مليار دولار في الربع الحالي.
كانت
المديرة المالية للشركة كوليت كريس قد حذرت المحللين سابقا من أن لوائح
الرقابة الجديدة على الصادرات الأميركية التي تستهدف الصين وأسواق أخرى من
بينها فيتنام وأجزاء من الشرق الأوسط، من المتوقع أن تؤثر سلبا على مبيعات
رقائق مراكز البيانات.
وأعلنت الولايات المتحدة أواخر العام الماضي أنها ستشدد القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين.
تزايدت
الدعوات لتشديد القيود بعد أن اكتشف العالم قدرات الذكاء الاصطناعي مع
إطلاق "تشات جي بي تي"، وهي أداة ظهرت نسختها الأولى في نوفمبر 2022.- وكالات
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