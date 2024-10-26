مبادرة لشركات التكنولوجيا العملاقة لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي للملايين

أعلنت شركة جوجل في 16 أكتوبر عن تخصيص 15 مليون دولار كمنح جديدة لمنظمتين غير ربحيتين هما: "الشراكة للخدمة العامة" و"إنوفيت يو إس".

وتأتي هذه المنح كجزء من صندوق "فرص الذكاء الاصطناعي" الذي تبلغ قيمته 75 مليون دولار، وهو مبادرة تهدف إلى رفع مهارات القوى العاملة في الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.



وستحصل منظمة "الشراكة للخدمة العامة" على 10 ملايين دولار لفتح مركز الذكاء الاصطناعي الفيدرالي في ربيع 2025، وفقًا لبيان صحفي.

ويهدف المركز إلى تقديم برنامج قيادي للذكاء الاصطناعي الفيدرالي لتعزيز مهارات موظفي الحكومة في تقييم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي.



كما يخطط المركز لتقديم برنامج تدريب يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول داخل الحكومة الفيدرالية، وفقًا لموقع المنظمة غير الربحية.



وسيتم تخصيص الـ5 ملايين دولار المتبقية لمنظمة "إنوفيت يو إس"، وهي منظمة غير ربحية تقدم دورات وورش عمل في مجال الذكاء الاصطناعي مجانًا لموظفي القطاع العام المحلي. تخطط المنظمة لاستخدام التمويل الجديد لمضاعفة نطاق عملها من 50,000 موظف حكومي في 15 ولاية إلى 100,000 موظف حكومي في أكثر من 30 ولاية.



وفي شهر سبتمبر، أعلنت جوجل أيضًا التزامها باستثمار 25 مليون دولار في دعم المنظمات غير الربحية التي تركز على تدريب المعلمين والطلاب في الولايات المتحدة على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحو الأمية الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي.



جهود سد الفجوة في مهارات الذكاء الاصطناعي

لا تقتصر الجهود على جوجل وحدها، حيث كشفت شركة أدوبي في 14 أكتوبر عن مبادرة عالمية تهدف إلى مساعدة 30 مليون شخص على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي وإنشاء المحتوى بحلول عام 2030. وتخطط الشركة لتوسيع برنامج "أكاديمية أدوبي الرقمية" بالتعاون مع منصة "كورسيرا" والمدارس والجامعات لتعليم الطلاب والمعلمين كيفية استخدام أدوات أدوبي التوليدية للذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.



وفي سبتمبر 2023، أعلنت IBM عن خطط للتعاون مع الجامعات لتقديم دورات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستعداد للوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعليم 2 مليون شخص حول العالم بحلول نهاية 2026. كما ستوسع الشركة من عروضها على منصة "IBM SkillsBuild"، التي توفر دورات مجانية في مختلف المواضيع التقنية.



وتعد جوجل وIBM، إلى جانب شركات مثل مايكروسوفت وإنتل وأكسنتشر، جزءًا من "اتحاد القوى العاملة الممكنة بالذكاء الاصطناعي"، الذي أنشأته شركة سيسكو لمواجهة التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا.



صرحت فرانسين كاتسوداس، الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والسياسات والأهداف في سيسكو، وعضو مؤسس في الاتحاد: "يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة غير مسبوقة للتكنولوجيا لخدمة البشرية، وعلينا أن نتصرف بوعي لضمان عدم تخلف أي مجموعة عن الركب".



نقص مهارات الذكاء الاصطناعي يعيق الانتشار



يبدو أن سعي شركات التكنولوجيا لتعزيز معرفة الأفراد بالذكاء الاصطناعي يأتي مدفوعًا بحاجتها إلى نشر أدواتها بفعالية. ووفقًا لدراسة مشتركة بين IBM وOracle، فإن أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين يشيرون إلى أن نقص المعرفة بالذكاء الاصطناعي يمنعهم من الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا في مؤسساتهم.



كما يعتقد حوالي 80% من قادة الأعمال أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيساعدهم على البقاء في المنافسة، إلا أن حوالي 60% منهم أفادوا بأن مؤسساتهم لم تطور استراتيجية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير اتجاهات العمل لعام 2024 من مايكروسوفت ولينكد إن.



ويشير غالبية قادة الأعمال إلى أنهم لا يرغبون في توظيف أشخاص يفتقرون إلى مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث ذكر 71% منهم أنهم يفضلون تعيين مرشح أقل خبرة ولكنه يمتلك مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي على مرشح أكثر خبرة لا يمتلك هذه المهارات.