مبادرة لشركات التكنولوجيا العملاقة لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي للملايين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة جوجل في 16 أكتوبر عن تخصيص 15 مليون دولار كمنح جديدة لمنظمتين غير ربحيتين هما: "الشراكة للخدمة العامة" و"إنوفيت يو إس".
وتأتي هذه المنح كجزء من صندوق "فرص الذكاء الاصطناعي" الذي تبلغ قيمته 75 مليون دولار، وهو مبادرة تهدف إلى رفع مهارات القوى العاملة في الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وستحصل منظمة "الشراكة للخدمة العامة" على 10 ملايين دولار لفتح مركز الذكاء الاصطناعي الفيدرالي في ربيع 2025، وفقًا لبيان صحفي.
ويهدف المركز إلى تقديم برنامج قيادي للذكاء الاصطناعي الفيدرالي لتعزيز مهارات موظفي الحكومة في تقييم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي.
كما يخطط المركز لتقديم برنامج تدريب يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول داخل الحكومة الفيدرالية، وفقًا لموقع المنظمة غير الربحية.
وسيتم تخصيص الـ5 ملايين دولار المتبقية لمنظمة "إنوفيت يو إس"، وهي منظمة غير ربحية تقدم دورات وورش عمل في مجال الذكاء الاصطناعي مجانًا لموظفي القطاع العام المحلي. تخطط المنظمة لاستخدام التمويل الجديد لمضاعفة نطاق عملها من 50,000 موظف حكومي في 15 ولاية إلى 100,000 موظف حكومي في أكثر من 30 ولاية.
وفي شهر سبتمبر، أعلنت جوجل أيضًا التزامها باستثمار 25 مليون دولار في دعم المنظمات غير الربحية التي تركز على تدريب المعلمين والطلاب في الولايات المتحدة على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحو الأمية الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
جهود سد الفجوة في مهارات الذكاء الاصطناعي
لا تقتصر الجهود على جوجل وحدها، حيث كشفت شركة أدوبي في 14 أكتوبر عن مبادرة عالمية تهدف إلى مساعدة 30 مليون شخص على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي وإنشاء المحتوى بحلول عام 2030. وتخطط الشركة لتوسيع برنامج "أكاديمية أدوبي الرقمية" بالتعاون مع منصة "كورسيرا" والمدارس والجامعات لتعليم الطلاب والمعلمين كيفية استخدام أدوات أدوبي التوليدية للذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.
وفي سبتمبر 2023، أعلنت IBM عن خطط للتعاون مع الجامعات لتقديم دورات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستعداد للوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعليم 2 مليون شخص حول العالم بحلول نهاية 2026. كما ستوسع الشركة من عروضها على منصة "IBM SkillsBuild"، التي توفر دورات مجانية في مختلف المواضيع التقنية.
وتعد جوجل وIBM، إلى جانب شركات مثل مايكروسوفت وإنتل وأكسنتشر، جزءًا من "اتحاد القوى العاملة الممكنة بالذكاء الاصطناعي"، الذي أنشأته شركة سيسكو لمواجهة التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا.
صرحت فرانسين كاتسوداس، الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والسياسات والأهداف في سيسكو، وعضو مؤسس في الاتحاد: "يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة غير مسبوقة للتكنولوجيا لخدمة البشرية، وعلينا أن نتصرف بوعي لضمان عدم تخلف أي مجموعة عن الركب".
نقص مهارات الذكاء الاصطناعي يعيق الانتشار
يبدو أن سعي شركات التكنولوجيا لتعزيز معرفة الأفراد بالذكاء الاصطناعي يأتي مدفوعًا بحاجتها إلى نشر أدواتها بفعالية. ووفقًا لدراسة مشتركة بين IBM وOracle، فإن أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين يشيرون إلى أن نقص المعرفة بالذكاء الاصطناعي يمنعهم من الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا في مؤسساتهم.
كما يعتقد حوالي 80% من قادة الأعمال أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيساعدهم على البقاء في المنافسة، إلا أن حوالي 60% منهم أفادوا بأن مؤسساتهم لم تطور استراتيجية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير اتجاهات العمل لعام 2024 من مايكروسوفت ولينكد إن.
ويشير غالبية قادة الأعمال إلى أنهم لا يرغبون في توظيف أشخاص يفتقرون إلى مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث ذكر 71% منهم أنهم يفضلون تعيين مرشح أقل خبرة ولكنه يمتلك مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي على مرشح أكثر خبرة لا يمتلك هذه المهارات.
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