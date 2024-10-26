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اللبناني روجيه فغالي بطلا لسباق البانوراما وهشام النجار ثانيا وأمير النجار ثالثا

10/26/2024 2:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - توج المتسابق اللبناني روجيه فغالي بلقب سباق تسلق مرتفع البانوراما بنسخته الثانية، الذي أقيم يوم أمس الجمعة في منطقة البحر الميت، محققا رقما جديدا في السباق بزمن 2.27.236 دقيقة، وجاء المتسابق هشام أمير النجار في المركز الثاني، واحتل المتسابق أمير هشام النجار المركز الثالث، واقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن، وتويوتا جازو الأردن للسباقات، وريد بول الأردن، والصياد.
وسجل للمشاركة في السباق 28 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان، وتكون السباق من جولتين شارك فيهما جميع المتسابقين المسجلين في السباق، وجولة ثالثة لأفضل 15 متسابقا.
وقامت الأردنية لرياضة السيارات الجهة المنظمة لسباق تسلق مرتفع البانوراما ببث مباشر للسباق، اضافة إلى استديو تحليلي مفتوح عبر موقعها على الفيسبوك.
وقام بتتويج الفائزين في نهاية السباق رئيس اللجنة المنظمة للسباق زيد بلقز، ورئيس لجنة الحكام يعقوب تابللو، والأعضاء حسن علاء الدين، وزياد مسنات، ومدير السباق عمر زعرور.
الترتيب العام للسباق
المركز الأول: روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.27.236 دقيقتين.
المركز الثاني: هشام أمير النجار(ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 2.27.621 دقيقتين، بفارق 0.385 ثانية.
المركز الثالث: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.30.313 دقيقتين.
المركز الرابع: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي- كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.31.287 دقيقتين.
المركز الخامس: وائل مصطفى (في دبليو- بولو بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.35.648 دقيقتين.
المركز السادس: يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.45.816 دقيقتين.
المركز السابع: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.46.883 دقيقتين.
المركز الثامن: إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو10)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.495 دقيقتين.
المركز التاسع: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.840 دقيقتين.
المركز العاشر: شادي الفقيه (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو 10)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.48.872 دقيقتين.
المركز الحادي عشر: طارق صرصور (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.50.011 دقيقتين.
المركز الثاني عشر: سيف الشيخ (سوبارو ‏امبريزا - ان 14)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.55.473 دقيقتين.
المركز الثالث عشر: محمد شاهين (سوبارو ‏امبريزا - اس تي اي)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.55.651 دقيقتين.
المركز الرابع عشر: محمد الشرفا (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.55.714 دقيقتين.
المركز الخامس عشر: سيف منصور (تويوتا 86)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.56.820 دقيقتين.
فئة الدفع الرباعي
المركز الأول: روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.27.236 دقيقتين.
المركز الثاني: هشام أمير النجار(ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 2.27.621 دقيقتن ، بفارق 0.385 ثانية.
المركز الثالث: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.30.313 دقيقتين.
فئة الدفع الأمامي
المركز الأول: يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.45.816 دقيقتين.
المركز الثاني: أمجد الحوراني (سيات ليون)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 3.01.251 دقائق.
المركز الثالث: احمد جانخوت (تويوتا تيرسيل)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 3.04.695 دقائق.
فئة الدفع الخلفي
المركز الأول: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.46.883 دقيقتين.
المركز الثاني: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.840 دقيقتين.
المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.50.011 دقيقتين.
أبطال الكؤوس
كأس الفئة 2A وأفضل نتيجة لمتسابق غير أردني: روجيه فغالي (لبنان).
كأس الفئة 1: هشام أمير النجار.
كأس 5A: أحمد جانخوت.
كأس 4B: عامر موسى.
كأس 3B: شادي الفقيه (لبنان).
كأس 3A : يزن جمعة.
كأس الفئة :2Bوائل مصطفى.

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