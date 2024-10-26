اللبناني روجيه فغالي بطلا لسباق البانوراما وهشام النجار ثانيا وأمير النجار ثالثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
توج المتسابق اللبناني روجيه فغالي بلقب سباق تسلق مرتفع البانوراما بنسخته الثانية، الذي أقيم يوم أمس الجمعة في منطقة البحر الميت، محققا رقما جديدا في السباق بزمن 2.27.236 دقيقة، وجاء المتسابق هشام أمير النجار في المركز الثاني، واحتل المتسابق أمير هشام النجار المركز الثالث، واقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن، وتويوتا جازو الأردن للسباقات، وريد بول الأردن، والصياد.
وسجل للمشاركة في السباق 28 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان، وتكون السباق من جولتين شارك فيهما جميع المتسابقين المسجلين في السباق، وجولة ثالثة لأفضل 15 متسابقا.
وقامت الأردنية لرياضة السيارات الجهة المنظمة لسباق تسلق مرتفع البانوراما ببث مباشر للسباق، اضافة إلى استديو تحليلي مفتوح عبر موقعها على الفيسبوك.
وقام بتتويج الفائزين في نهاية السباق رئيس اللجنة المنظمة للسباق زيد بلقز، ورئيس لجنة الحكام يعقوب تابللو، والأعضاء حسن علاء الدين، وزياد مسنات، ومدير السباق عمر زعرور.
الترتيب العام للسباق
المركز الأول: روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.27.236 دقيقتين.
المركز الثاني: هشام أمير النجار(ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 2.27.621 دقيقتين، بفارق 0.385 ثانية.
المركز الثالث: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.30.313 دقيقتين.
المركز الرابع: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي- كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.31.287 دقيقتين.
المركز الخامس: وائل مصطفى (في دبليو- بولو بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.35.648 دقيقتين.
المركز السادس: يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.45.816 دقيقتين.
المركز السابع: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.46.883 دقيقتين.
المركز الثامن: إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو10)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.495 دقيقتين.
المركز التاسع: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.840 دقيقتين.
المركز العاشر: شادي الفقيه (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو 10)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.48.872 دقيقتين.
المركز الحادي عشر: طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.50.011 دقيقتين.
المركز الثاني عشر: سيف الشيخ (سوبارو امبريزا - ان 14)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.55.473 دقيقتين.
المركز الثالث عشر: محمد شاهين (سوبارو امبريزا - اس تي اي)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.55.651 دقيقتين.
المركز الرابع عشر: محمد الشرفا (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.55.714 دقيقتين.
المركز الخامس عشر: سيف منصور (تويوتا 86)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.56.820 دقيقتين.
فئة الدفع الرباعي
المركز الأول: روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.27.236 دقيقتين.
المركز الثاني: هشام أمير النجار(ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 2.27.621 دقيقتن ، بفارق 0.385 ثانية.
المركز الثالث: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.30.313 دقيقتين.
فئة الدفع الأمامي
المركز الأول: يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.45.816 دقيقتين.
المركز الثاني: أمجد الحوراني (سيات ليون)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 3.01.251 دقائق.
المركز الثالث: احمد جانخوت (تويوتا تيرسيل)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 3.04.695 دقائق.
فئة الدفع الخلفي
المركز الأول: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.46.883 دقيقتين.
المركز الثاني: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.840 دقيقتين.
المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.50.011 دقيقتين.
أبطال الكؤوس
كأس الفئة 2A وأفضل نتيجة لمتسابق غير أردني: روجيه فغالي (لبنان).
كأس الفئة 1: هشام أمير النجار.
كأس 5A: أحمد جانخوت.
كأس 4B: عامر موسى.
كأس 3B: شادي الفقيه (لبنان).
كأس 3A : يزن جمعة.
كأس الفئة :2Bوائل مصطفى.
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