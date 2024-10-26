الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تنطلق غدا، منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى، لموسم 2024- 2025.
ويستقبل جرش ضيفه الجليل عند الثالثة والنصف عصر يوم غد على ملعب جرش، فيما يواجه صما نظيره البقعة بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
ويلتقي السرحان مع العربي عند الثالثة والنصف عصر الاثنين على ملعب السرحان، ويحل أم القطين ضيفا على اتحاد الرمثا بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
وتتواصل المنافسات الثلاثاء، بمواجهة عمان FC والكرمل عند الثالثة والنصف عصرا على ملعب جرش، ويلتقي الوحدات (ب) مع سحاب عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء كفرسوم واليرموك عند الثالثة والنصف عصرا على ملعب الأمير هاشم، ولقاء الهاشمية والحسين (ب) عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة تحت 23 عاما (الحسين والوحدات)، على أن لا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة تحت 23 عاما لأندية المحترفين الموسم المقبل، مع تفعيل نظام الصعود والهبوط لهذه الفئة مع دوري الدرجة الأولى.
ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة تحت 23 عاما بدوري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.
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