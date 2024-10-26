الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

عمان - الغد- تنطلق غدا، منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى، لموسم 2024- 2025.

ويستقبل جرش ضيفه الجليل عند الثالثة والنصف عصر يوم غد على ملعب جرش، فيما يواجه صما نظيره البقعة بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.

ويلتقي السرحان مع العربي عند الثالثة والنصف عصر الاثنين على ملعب السرحان، ويحل أم القطين ضيفا على اتحاد الرمثا بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.

وتتواصل المنافسات الثلاثاء، بمواجهة عمان FC والكرمل عند الثالثة والنصف عصرا على ملعب جرش، ويلتقي الوحدات (ب) مع سحاب عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.

وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء كفرسوم واليرموك عند الثالثة والنصف عصرا على ملعب الأمير هاشم، ولقاء الهاشمية والحسين (ب) عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

‏‎ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة تحت 23 عاما (الحسين والوحدات)، على أن لا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.

‏‎ومن المقرر أن تنطلق بطولة تحت 23 عاما لأندية المحترفين الموسم المقبل، مع تفعيل نظام الصعود والهبوط لهذه الفئة مع دوري الدرجة الأولى.

‏‎ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة تحت 23 عاما بدوري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

