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ختام أنيق للجولة الثالثة من بطولة المملكة لثلاثيات كرة السلة

10/26/2024 2:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - اختتمت أمس الجمعة ، منافسات الجولة الثالثة من بطولة المملكة لثلاثيات كرة السلة، والتي أقيمت نهائياتها في شارع جرير بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمان.
وتوج فريق Size Matters بلقب الجولة الثالثة من بطولة المملكة لثلاثيات كرة السلة للرجال، بفوزه على فريق رفح بنتيجة (15-12)، فيما نجح فريق Cookies بإحراز لقب السيدات بفوزه على فريق Wild بنتيجة (13-8)، كما كان فريق Thugs يحرز لقب بطولة القدامى للثلاثيات بفوزه على فريق The Gang بنتيجة (13-8).
وفي فئات الناشئين، توج فريق Cash بلقب فئة تحت 14 عاما بفوزه على فريق JB9 بنتيجة (15-7)، فيما أحرز فريق Jumper لقب فئة تحت 16 عاما بفوزه على فريق Teletubbies بنتيجة (9-6)، وظفر فريق أبو شهيل بلقب فئة تحت 18 عاما بفوزه على فريق جراسا بنتيجة (13-8).
وتناوب رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأمين السر العام م.نبيل أبو عطا وأمين الصندوق أحمد تيجاني والمحامي إياد الزوايدة من اللجنة القانونية، على تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في الفئات الست المعتمدة للجولة الثالثة.

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