ختام أنيق للجولة الثالثة من بطولة المملكة لثلاثيات كرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد
- اختتمت أمس الجمعة ، منافسات الجولة الثالثة من بطولة المملكة لثلاثيات كرة السلة، والتي أقيمت نهائياتها في شارع جرير بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمان.
وتوج فريق Size Matters بلقب الجولة الثالثة من بطولة المملكة لثلاثيات كرة السلة للرجال، بفوزه على فريق رفح بنتيجة (15-12)، فيما نجح فريق Cookies بإحراز لقب السيدات بفوزه على فريق Wild بنتيجة (13-8)، كما كان فريق Thugs يحرز لقب بطولة القدامى للثلاثيات بفوزه على فريق The Gang بنتيجة (13-8).
وفي فئات الناشئين، توج فريق Cash بلقب فئة تحت 14 عاما بفوزه على فريق JB9 بنتيجة (15-7)، فيما أحرز فريق Jumper لقب فئة تحت 16 عاما بفوزه على فريق Teletubbies بنتيجة (9-6)، وظفر فريق أبو شهيل بلقب فئة تحت 18 عاما بفوزه على فريق جراسا بنتيجة (13-8).
وتناوب رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأمين السر العام م.نبيل أبو عطا وأمين الصندوق أحمد تيجاني والمحامي إياد الزوايدة من اللجنة القانونية، على تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في الفئات الست المعتمدة للجولة الثالثة.
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