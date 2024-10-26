نيمار يفاجئ فينيسيوس برسالة قبل الكلاسيكو (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاجأ البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، برسالة رائعة قبل مواجهة الكلاسيكو، التي ستجمع "الميرنغي" بمنافسه برشلونة، مساء اليوم السبت.
وجاءت رسالة نيمار لنجم ريال مدريد لدعمه بقوة قبل حفل الكرة الذهبية 2024، الذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الإثنين، ويعد فينيسيوس أحد أبرز المرشحين لاقتناص الجائزة لهذا العام.
ولم يكن نيمار هو الداعم الوحيد لمواطنه البرازيلي، ولكن نشرت قناة "Canal WAMO" عبر حسابها على منصة "إكس" فيديو يظهر خلاله بجانب نيمار العديد من النجوم البرازيليين لدعم فينيسيوس، أبرزهم أندرياس بيريرا وريتشارليسون ولويز هنريكي وإيغور جيسوس.
وقال نيمار في رسالته: "مرحبًا فينيسيوس، أنا هنا في السعودية، وأشجعك من أجل الحصول على الكرة الذهبية، أتمنى لك التوفيق".
ويواجه فينيسيوس منافسة مع عدة نجوم أبرزهم جود بيلينغهام زميله في الفريق ورودري نجم مانشستر سيتي.
وسجّل فينيسيوس 24 هدفًا، ولعب 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة، وكان عنصرًا مهمًا في تعزيز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15، وحصد لقب الدوري الإسباني موسم 2023- 2024.
وتم إجراء تغيير كبير في الجائزة هذا العام، مع عدم إجراء مقابلة مع الفائز قبل الكشف عن هويته، ما يعني أن اللاعبين لن يكتشفوا ما إذا كانوا قد فازوا أو لا إلا في اللحظة التي يتم فيها الإعلان.
ويسعى "فيني"، لأن يصبح أول برازيلي منذ كاكا في 2007 يفوز بالجائزة، وثالث لاعب ينتزعها من قبضتي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منذ 2008.
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