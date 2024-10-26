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نيمار يفاجئ فينيسيوس برسالة قبل الكلاسيكو (فيديو)

10/26/2024 2:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فاجأ البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، برسالة رائعة قبل مواجهة الكلاسيكو، التي ستجمع "الميرنغي" بمنافسه برشلونة، مساء اليوم السبت.


وجاءت رسالة نيمار لنجم ريال مدريد لدعمه بقوة قبل حفل الكرة الذهبية 2024، الذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الإثنين، ويعد فينيسيوس أحد أبرز المرشحين لاقتناص الجائزة لهذا العام.


ولم يكن نيمار هو الداعم الوحيد لمواطنه البرازيلي، ولكن نشرت قناة "Canal WAMO" عبر حسابها على منصة "إكس" فيديو يظهر خلاله بجانب نيمار العديد من النجوم البرازيليين لدعم فينيسيوس، أبرزهم أندرياس بيريرا وريتشارليسون ولويز هنريكي وإيغور جيسوس.

وقال نيمار في رسالته: "مرحبًا فينيسيوس، أنا هنا في السعودية، وأشجعك من أجل الحصول على الكرة الذهبية، أتمنى لك التوفيق".


ويواجه فينيسيوس منافسة مع عدة نجوم أبرزهم جود بيلينغهام زميله في الفريق ورودري نجم مانشستر سيتي.
وسجّل فينيسيوس 24 هدفًا، ولعب 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة، وكان عنصرًا مهمًا في تعزيز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15، وحصد لقب الدوري الإسباني موسم 2023- 2024.


وتم إجراء تغيير كبير في الجائزة هذا العام، مع عدم إجراء مقابلة مع الفائز قبل الكشف عن هويته، ما يعني أن اللاعبين لن يكتشفوا ما إذا كانوا قد فازوا أو لا إلا في اللحظة التي يتم فيها الإعلان.


ويسعى "فيني"، لأن يصبح أول برازيلي منذ كاكا في 2007 يفوز بالجائزة، وثالث لاعب ينتزعها من قبضتي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منذ 2008.

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