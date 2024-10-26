بخطوة لافتة.. شرطي يحمي مشجعًا من المطر أثناء الصلاة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أسرت صورة وفيديو تم التقاطهما في المباراة التي جمعت بين فريقي اتحاد البليدة ورائد أمل عين الدفلي، مساء أمس الجمعة، على ملعب براكني بمدينة البليدة، في دوري الدرجة الثانية الجزائري ضمن منافسات الأسبوع الرابع، قلوب الجماهير.
وشهدت المباراة هطول الأمطار بغزارة على أرض الملعب ما أدى إلى توقفها في الدقيقة 60 بعدما كان الاتحاد متفوقًا بهدفين على منافسه عين الدفلي.
ولكن اللقطة التي تم تداولها بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي هي لقطة لأحد المشجعين الذي حرص على تأدية الصلاة رغم هطول الأمطار بغزارة، ليقوم أحد أفراد الشرطة المسؤولة عن تأمين الملعب بالذهاب إليه وعمل مظلة بالدرع الخاص به لحمايته حتى ينتهي من صلاته.
وأطلق العديد من المتابعين على اللقطة بأنها صورة المباراة لما تحمله من معنى رائع في ظل حرص المشجع على تأدية صلاته وقيام فرد الأمن بحمايته.
وقال مشجع في تعليقه: "نعم إنهم الرجال من مدينة الورود البليدة، تستحق أن تكون صورة الموسم من ملعب الأخوة براكني".
ويأتي فريق اتحاد البليدة في المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل رائد أمل عين الدفلي الجدول برصيد نقطة واحدة.
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