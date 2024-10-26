بخطوة لافتة.. شرطي يحمي مشجعًا من المطر أثناء الصلاة

أسرت صورة وفيديو تم التقاطهما في المباراة التي جمعت بين فريقي اتحاد البليدة ورائد أمل عين الدفلي، مساء أمس الجمعة، على ملعب براكني بمدينة البليدة، في دوري الدرجة الثانية الجزائري ضمن منافسات الأسبوع الرابع، قلوب الجماهير.



وشهدت المباراة هطول الأمطار بغزارة على أرض الملعب ما أدى إلى توقفها في الدقيقة 60 بعدما كان الاتحاد متفوقًا بهدفين على منافسه عين الدفلي.

ولكن اللقطة التي تم تداولها بشكل كبير عبر منصات هي لقطة لأحد المشجعين الذي حرص على تأدية الصلاة رغم هطول الأمطار بغزارة، ليقوم أحد أفراد الشرطة المسؤولة عن تأمين الملعب بالذهاب إليه وعمل مظلة بالدرع الخاص به لحمايته حتى ينتهي من صلاته.











وأطلق العديد من المتابعين على اللقطة بأنها صورة المباراة لما تحمله من معنى رائع في ظل حرص المشجع على تأدية صلاته وقيام فرد الأمن بحمايته.



وقال مشجع في تعليقه: "نعم إنهم الرجال من مدينة الورود البليدة، تستحق أن تكون صورة الموسم من ملعب الأخوة براكني".

ويأتي فريق اتحاد البليدة في المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل رائد أمل عين الدفلي الجدول برصيد نقطة واحدة.