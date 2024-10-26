النوم السيء في عمر الأربعين قد يؤثر على صحة الدماغ

كشفت دراسة جديدة عن أن النوم السيء في الأربعينات من العمر قد يؤدي إلى شيخوخة الدماغ بشكل أسرع، وقد يظهر التأثير في أواخر الخمسينات.



وقالت الدكتورة كريستين يافي، من كاليفورنيا في سان فرنسيسكو الأميركية، مؤلفة الدراسة: ((تسلط نتائجنا الضوء على أهمية معالجة مشكلات النوم في وقت مبكر من الحياة للحفاظ على صحة الدماغ؛ بما في ذلك الحفاظ على جدول نوم ثابت، وممارسة الرياضة، وتجنب الكافيين قبل الذهاب إلى الفراش، واستخدام تقنيات الاسترخاء)).



وأكمل نحو 600 شخص في الأربعينات من العمر استبياناً عن النوم في بداية الدراسة، وكذلك بعد 5 سنوات، وفقاً لما ذكرته صحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية.



وتضمنت الأسئلة: ((هل تواجه عادة صعوبة في النوم؟))، و((هل تستيقظ عادة مرات عدة في الليل؟))، و((هل تستيقظ عادة في وقت مبكر للغاية؟)).



ولاحظ الباحثون ما إذا كان المشاركون يعانون من 6 سمات: قِصَر مدة النوم، أو سوء جودة النوم، أو مشكلات في النوم، أو صعوبة في البقاء نائمين، أو الاستيقاظ في الصباح الباكر، أو النعاس خلال النهار.



ويوصي الخبراء عموماً بالنوم من 7 إلى 9 ساعات ليلاً.

وقُسم المشاركون إلى 3 مجموعات بناءً على سمات نومهم، وأظهر المشاركون في المجموعة منخفضة المعاناة (نحو 70 في المائة) أنه لم يكن لديهم أي من السمات الـ6 أو واحدة منها.



وكان لدى المشاركين في المجموعة المتوسطة (22 في المائة) سمتان أو 3 سمات. وأولئك في المجموعة العالية (8 في المائة) كان لديهم من 4 إلى 6 من سمات المعاناة أثناء النوم.



وبعد سنوات من بدء الدراسة، خضع المشاركون لفحوص على الجمجمة ساعدت الباحثين في حساب عمر أدمغتهم.



مع مراعاة العمر، والجنس، وارتفاع ضغط الدم، والسكري... وعوامل أخرى، حدد الباحثون أن أدمغة المجموعة المتوسطة كانت أكبر سناً بمقدار 1.6 عام في المتوسط من أدمغة المجموعة المنخفضة. وكان متوسط عمر أدمغة المجموعة المرتفعة أكبر سناً بمقدار 2.6 عام.



ومن بين عادات النوم الستة التي شملتها الدراسة، ارتبطت نوعية النوم السيئة، وصعوبته، والاستيقاظ في الصباح الباكر، بتقدم سن الدماغ، خصوصاً عندما عانى الأشخاص من هذه المشكلات لمدة 5 سنوات على الأقل.



ونشرت النتائج يوم الأربعاء في العدد الإلكتروني من مجلة ((نيورولوجي (Neurology)))، وهي المجلة الطبية لـ((الأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب)).



وأكد الباحثون أن دراستهم، التي مُولت من قبل ((المعهد الوطني للشيخوخة)) في أميركا، لا تثبت أن قلة النوم تسرع من شيخوخة الدماغ، فهي تظهر فقط ارتباطاً بين الاثنين.



وأحد قيود البحث هو أن المشاركين أبلغوا عن مشكلات النوم الخاصة بهم، وقد لا يكونون قد وصفوها بدقة.



وقالت يافي: ((يجب أن تركز الأبحاث المستقبلية على إيجاد طرق جديدة لتحسين جودة النوم والتحقيق في التأثير طويل الأمد للنوم على صحة الدماغ لدى الشباب)).



كما أفاد باحثو جامعة ييل في مجلة ((نيورولوجي)) بأن الأشخاص في منتصف العمر الذين يعانون من ضغط دم غير منضبط، أو سكر في الدم، أو كولسترول، والذين لا يمارسون الرياضة، أو لا يأكلون بشكل صحي، أو لا ينامون جيداً، يواجهون خطراً أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف أو الاكتئاب في وقت لاحق من الحياة.



وصرح مؤلف الدراسة الدكتور سانتياغو كلوتشياتي توزو: ((وجدت دراستنا أن اتخاذ هذه الخيارات الصحية لأسلوب الحياة في منتصف العمر يمكن أن تكون له تأثيرات ذات مغزى على صحة الدماغ في وقت لاحق من الحياة)).



وقال الدكتور توماس كيلكيني، مدير ((معهد طب النوم)) في ((مستشفى نورثويل هيلث ستاتن آيلاند الجامعي))، إن الاستمرار في النوم الجيد أمر حيوي للحفاظ على الأداء الإدراكي.



وأشار كيلكيني إلى أن ((الأدلة الجديدة تشير إلى أن بعض القدرات الإدراكية تظل متدهورة بسبب الحرمان من النوم، على الرغم من العودة إلى النوم الكافي، مما يشير إلى أن قلة النوم قد تؤثر بشكل دائم على أنظمة إدراكية محددة)).



وأضاف: ((يشير هذا إلى أن فترات متكررة من الحرمان من النوم قد تؤدي إلى تدهور إدراكي دائم يؤدي إلى الخرف)). وكالات

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