تناول السمك أثناء الحمل قد يقلل من خطر إصابة الطفل بالتوحد

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين "تناول السمك" في أثناء الحمل وانخفاض خطر إصابة المولود باضطراب طيف التوحد (ASD) وإصابته بصفات مرتبطة بالتوحد.

ونُشرت هذه الدراسة في المجلة الأميركية للتغذية السريرية "The American Journal of Clinical Nutrition" وحلل الباحثون بيانات نحو 4000 امرأة لدراسة العلاقة بين تناول الأسماك والمكملات الغذائية في أثناء الحمل والنتائج المتعلقة بالتطور العصبي المرتبطة بمرض التوحد.



وتوصل تحليل البيانات إلى أن نحو 25% من النساء الحوامل المشاركات في الدراسة أبلغن عن عدم تناولهن الأسماك أو تناوَلنها أقل من مرة واحدة في الشهر خلال فترة الحمل.



بينما أبلغ عدد أقل من المشاركات عن تناولهنّ مكملات زيت السمك الغنية بأوميغا 3.



وخلصت الدراسة إلى أن تناول السمك في أثناء الحمل بأي كمية كانت، يمكن أن يقلل من خطر إصابة الأطفال باضطراب طيف التوحد (ASD) بنسبة 20%، خاصة لدى الإناث.



بينما لم يجد الباحثون التأثير نفسه لتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.



وبحسب "موقع صحتك" تعتبر الأسماك مصدراً مهماً لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي عنصر غذائي أساسي لدعم صحة الأم وتطور الجهاز العصبي لدى الجنين في أثناء الحمل.

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