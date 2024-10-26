تناول السمك أثناء الحمل قد يقلل من خطر إصابة الطفل بالتوحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين "تناول السمك" في أثناء الحمل وانخفاض خطر إصابة المولود باضطراب طيف التوحد (ASD) وإصابته بصفات مرتبطة بالتوحد.
ونُشرت هذه الدراسة في المجلة الأميركية للتغذية السريرية "The American Journal of Clinical Nutrition" وحلل الباحثون بيانات نحو 4000 امرأة لدراسة العلاقة بين تناول الأسماك والمكملات الغذائية في أثناء الحمل والنتائج المتعلقة بالتطور العصبي المرتبطة بمرض التوحد.
وتوصل تحليل البيانات إلى أن نحو 25% من النساء الحوامل المشاركات في الدراسة أبلغن عن عدم تناولهن الأسماك أو تناوَلنها أقل من مرة واحدة في الشهر خلال فترة الحمل.
بينما أبلغ عدد أقل من المشاركات عن تناولهنّ مكملات زيت السمك الغنية بأوميغا 3.
وخلصت الدراسة إلى أن تناول السمك في أثناء الحمل بأي كمية كانت، يمكن أن يقلل من خطر إصابة الأطفال باضطراب طيف التوحد (ASD) بنسبة 20%، خاصة لدى الإناث.
بينما لم يجد الباحثون التأثير نفسه لتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.
وبحسب "موقع صحتك" تعتبر الأسماك مصدراً مهماً لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي عنصر غذائي أساسي لدعم صحة الأم وتطور الجهاز العصبي لدى الجنين في أثناء الحمل.
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