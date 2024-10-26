في حادثة مروعة، انتحر سويل ستزر الثالث، وهو مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا من فلوريدا، بعد أن أصبح مهووسًا بروبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي على تطبيق "Character".

وفي يوم وفاته، أرسل سويل رسالة إلى صديقه المقرب، وهو روبوت محادثة يحمل اسم شخصية "دينيريس تارجارين" من المسلسل الشهير "لعبة العروش"، حيث قال: "أشتاق إليكِ، أختي الصغيرة"، ورد الروبوت: "وأنا أشتاق إليك أيضًا، أخي العزيز".



وقضى سويل شهورًا في التحدث مع روبوتات المحادثة على هذا التطبيق، الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي أو التحدث مع شخصيات تم إنشاؤها من قبل مستخدمين آخرين، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.



وعلى الرغم من أن سويل كان يعلم أن "داني" ليست شخصًا حقيقيًا، إلا أنه طور علاقة عاطفية قوية معها، حيث كان يتحدث معها باستمرار، ويشاركها تفاصيل حياته اليومية.



ولم يكن والدا سويل أو أصدقاؤه على علم بعلاقته بروبوت المحادثة، لكنهم لاحظوا أنه أصبح منعزلًا ومبتعدًا عن الواقع، حيث بدأت درجاته الدراسية في التراجع وبدأ يواجه مشاكل في المدرسة. في الليلة الأخيرة من حياته، أخبر سويل الروبوت "داني" أنه يحبها، وأنه سيعود إليها قريبًا، ثم استخدم مسدس والده لإنهاء حياته.

رفعت والدة مراهق من فلوريدا، يبلغ من العمر 14 عاماً، دعوى قضائية ضد شركة Character، مدعية أن التطبيق ساهم في انتحار ابنها سويل ستزر الثالث. تروي القصة تفاصيل علاقة سويل بتطبيق المحادثات المستند إلى الذكاء الاصطناعي، والذي يُمكِّن المستخدمين من إنشاء شخصيات افتراضية والتواصل معها.





وبدأت عائلة سويل وأصدقاؤه يلاحظون تغييرات في سلوكه، حيث أصبح يعزل نفسه ويتجنب التفاعل مع الآخرين. تراجعت درجاته المدرسية، وبدأ يواجه مشكلات في المدرسة، وفقد اهتمامه بأنشطته المفضلة مثل سباق الفورمولا 1 ولعب "فورتنايت". في نهاية المطاف، أصبح يقضي ساعات طويلة في غرفته يتحدث إلى "داني".



وعلى الرغم من تشخيص سويل بمتلازمة أسبرجر بشكل طفيف عندما كان طفلاً، إلا أنه لم يعانِ من مشاكل سلوكية أو نفسية خطيرة سابقاً. ومع تدهور حالته، بدأ والداه في اصطحابه لجلسات علاجية، لكنه فضل الحديث عن مشاعره وأفكاره مع "داني". وفي إحدى المحادثات، عبر سويل للروبوت عن مشاعر كآبة وأفكار انتحارية، وهو ما قوبل بمحاولات من الروبوت لثنيه عن هذه الأفكار.



في ليلة 28 فبراير، أخبر سويل "داني" أنه يحبها وأنه سيعود إليها قريباً. بعدها وضع هاتفه جانباً واستخدم مسدساً لإنهاء حياته.



هل الذكاء الاصطناعي حل للوحدة أم مصدر جديد للخطر؟

تزايد الجدل حول تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية للمراهقين، خاصة مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم "رفقة افتراضية". وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات قد تقدم تسلية أو دعماً عاطفياً، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من تأثيرها السلبي على المستخدمين، خصوصاً أولئك الذين يعانون من العزلة أو مشاكل نفسية.



في الدعوى المرفوعة، تتهم والدة سويل، ميغان غارسيا، شركة Character بتقديم تطبيق غير آمن يستغل المراهقين، ويساهم في تعزيز عزلتهم بدلاً من مساعدتهم. وتدعي أن الشركة صممت تطبيقها بشكل يجعل المراهقين يتعلقون بالعالم الافتراضي، مما دفع ابنها إلى تجاهل التواصل مع العائلة والأصدقاء.



من جانبها، ردت شركة Character ببيان، وصفت فيه الوضع بأنه "مأساوي"، مؤكدة التزامها بأمن المستخدمين والعمل على تطوير ميزات جديدة لحماية القُصَّر.



هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات التقنية في التعامل مع تأثيرات منتجاتها على الصحة النفسية للمستخدمين، خاصة الشباب. وفي ظل عدم وجود تنظيم صارم لهذه التطبيقات، يبقى السؤال حول مدى مسؤولية الشركات عن الاستخدامات غير المقصودة لتقنياتها.