اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لعلاج المشاكل النفسية: حل ميسر أم خطر جديد؟

يلجأ الكثيرون ممن يعانون من مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب إلى الذكاء الاصطناعي بحثًا عن الدعم، معتمدين على برامج الدردشة الذكية مثل ChatGPT للحصول على نصائح فورية واستجابات شبه بشرية على مدار الساعة، وبتكلفة منخفضة أو معدومة.

ومع ذلك، أثار هذا التوجه تساؤلات كبيرة بين الأخصائيين النفسيين حول مدى أمان الاعتماد على هذه التقنيات غير المختبرة بشكل كافٍ.

وتزداد استخدامات روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي، رغم أن معظمها لم يُصمم لتقديم رعاية سريرية. 10 دقائق رسم توضيحي ليد تحمل هاتفًا. على الهاتف، يظهر رمز تعبيري أصفر مبتسم محاط بقلوب حمراء يسأل، "ما الذي يشغلك؟" في انعكاس الهاتف، يمكنك رؤية شخص حزين.

تجربة ناجحة



كان يوم ذكرى وفاة ابنتها الرضيعة، ورغم مرور 20 عامًا، لم تستطع هولي تيدويل التوقف عن البكاء. "أتساءل إن كان هناك شيء خاطئ بي"، أفصحت عن مشاعرها لمصدر موثوق.

كان الرد مطمئنًا ومتفهّمًا. "الرابط الذي كان بينكما، حتى في تلك اللحظات القصيرة، عميق ودائم"، قيل لها. "تذكر ابنتك وتكريم ذكراها هو وسيلة جميلة للحفاظ على هذا الاتصال".



لم تأت الكلمات من صديق أو معالج، بل من تطبيق على هاتفها يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى ChatOn. قالت تيدويل، وهي رائدة أعمال في ولاية كارولينا الشمالية، إن ردود روبوت الدردشة أثرت فيها وقدمت نصائح قيمة. وكونها شخصًا "يقرأ كل كتب العلاج النفسي"، قالت، "لم أجد أنه كان مخطئًا".



معانين من القلق، الاكتئاب أو حتى الوحدة، يتوجه الناس الذين لا يستطيعون العثور على معالج محترف أو تحمل تكاليفه إلى الذكاء الاصطناعي، بحثًا عن المساعدة من روبوتات الدردشة التي تقدم ردودًا فورية، شبيهة بالإنسان - بعضها بأصوات تشبه الصوت البشري - على مدار الساعة وبتكلفة منخفضة أو معدومة.

لكن تداعيات اعتماد الأشخاص الضعفاء على الروبوتات للحصول على النصائح العاطفية ليست مفهومة تمامًا وربما تكون عميقة، مما يثير نقاشات حادة بين علماء النفس، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.





ومؤخرا رفعت والدة مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا، انتحر بعد تطور علاقة رومانسية مع روبوت محادثة، دعوى قضائية هذا الأسبوع ضد الشركة المصنعة، Character، متهمة إياها بأنها ساهمت في تدهور حالته النفسية في ما يُعتقد أنه من أولى القضايا من نوعها.



وقالت ميغان غارسيا، والدة المراهق، في مقابلة: "كأم، يجب أن تكوني على علم بأن هناك من يتلاعب داخل عقل طفلك".



وقال متحدث باسم Character إن الشركة "مفجوعة بسبب الفقدان المأساوي لأحد مستخدميها". وأشارت إلى أنها نفذت "عديدًا من الإجراءات الأمنية الجديدة" في الأشهر الستة الماضية، مثل نافذة منبثقة توجه المستخدمين إلى الخط الوطني للوقاية من الانتحار عند اكتشافها لمصطلحات مرتبطة بإيذاء النفس والتفكير في الانتحار.



أثارت القضية قلق بعض الباحثين الذين يخشون من وضع المرضى ثقتهم في تطبيقات غير مثبتة ولم يتم مراجعتها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لضمان السلامة والفعالية، وليست مصممة لحماية المعلومات الصحية الشخصية، ويمكن أن تقدم ردودًا متحيزة أو غير دقيقة.



وحذر ماتيو مالغارولي، أستاذ علم النفس في كلية الطب بجامعة نيويورك، من استخدام التكنولوجيا غير المختبرة في مجال الصحة النفسية دون دراسات علمية أكثر لتحديد المخاطر.

وقال: "هل تود استخدام سيارة تقلك إلى العمل بسرعة أكبر، ولكن في واحدة من كل ألف مرة قد تنفجر؟".



تقول المنظمات التي تدير روبوتات الدردشة النفسية إن عدد مستخدميها قد يصل إلى عشرات الملايين، ولا يشمل ذلك أولئك الذين يستخدمون تطبيقات مثل ChatGPT التي لم تُسوّق للعلاج النفسي ولكن يُشيد بها على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة علاجية شائعة.

وتستغل هذه التطبيقات ينبوعًا من القلق والحاجة البشرية، حيث يشير بعض الأطباء إلى إمكانيتها في إزالة الحواجز أمام الحصول على الرعاية، مثل التكاليف المرتفعة ونقص مقدمي الرعاية.



يُقدر أن 6.2 مليون شخص ممن يعانون من أمراض نفسية في عام 2023 كانوا بحاجة إلى العلاج ولكن لم يحصلوا عليه، وفقًا لإدارة خدمات الصحة النفسية وتعاطي المخدرات، وهي وكالة فيدرالية.

ومن المتوقع أن تتسع الفجوة: إذ تشير تقديرات المركز الوطني لتحليل القوى العاملة الصحية إلى الحاجة إلى ما يقرب من 60,000 عامل إضافي في مجال الصحة السلوكية بحلول عام 2036، ولكن من المتوقع أن يكون هناك حوالي 11,000 عامل أقل من ذلك.



وعلى مدار سنوات، درس العلماء كيف يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تجعل المرضى يكشفون عن معلومات حساسة مهمة للعلاج.

ووجدت ورقة بحثية مشهورة عام 2014 أن الناس كانوا أكثر استعدادًا لمشاركة معلومات محرجة مع "إنسان افتراضي" لا يصدر أحكامًا. وقيّم دراسة عام 2023 ردود روبوتات الدردشة على الأسئلة الطبية بأنها "أكثر تعاطفًا" بشكل ملحوظ مقارنة بإجابات الأطباء.



وتدور معظم النقاشات بين المختصين النفسيين حول الحواجز التي يجب أن تُفرض على ما يمكن لروبوت محادثة أن يقوله.



يعتمد Woebot، وهو روبوت دردشة نفسي أكثر رسوخًا متاح من خلال مقدمي الرعاية الصحية، على الذكاء الاصطناعي لتفسير ما يكتبه المرضى، مستندًا إلى مكتبة ضخمة من الردود المكتوبة مسبقًا والتي تم التحقق منها من قبل مختصين في الصحة النفسية.



لكن على الطرف الآخر من طيف روبوتات الدردشة يوجد الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، الذي ينسج ردودًا خاصة به لأي موضوع. عادة ما ينتج عن ذلك محادثة أكثر سلاسة، ولكنه أيضًا عرضة للخروج عن النص. في حين يتم تسويق ChatGPT كوسيلة للوصول إلى المعلومات بسرعة وزيادة الإنتاجية، فإن تطبيقات أخرى تحتوي على الذكاء الاصطناعي التوليدي تُسوّق صراحة كخدمة للصداقة أو لتحسين الصحة النفسية.



قال متحدث باسم OpenAI، الشركة المطورة لـ ChatGPT ، إن التطبيق غالبًا ما يقترح على المستخدمين البحث عن المساعدة المهنية عندما يتعلق الأمر بالصحة.

ويتضمن روبوت المحادثة أيضًا تحذيرات بعدم مشاركة المعلومات الحساسة، وإخلاء مسؤولية يشير إلى أن بإمكانه "الهذيان"، أو اختلاق الحقائق.



تمت إزالة روبوت محادثة كان مخصصًا لعلاج اضطرابات الأكل من الإنترنت العام الماضي من قبل راعيه غير الربحي بعد شكاوى المستخدمين من أن بعض ردوده قد تكون ضارة، مثل توصيته بقياس الدهون بالجسم.

وتم تطويره من قبل شركة تدعى X2AI، والمعروفة الآن باسم Cass، والتي تقدم روبوت محادثة للصحة النفسية. لم ترد Cass على طلبات التعليق.



أصبح ChatGPT بوابة شائعة للذكاء الاصطناعي النفسي، حيث يستخدمه الكثيرون في العمل أو الدراسة ثم ينتقلون إلى طلب ردود على مشاكلهم العاطفية، وفقًا لمقابلات مع المستخدمين.

كانت هذه حالة ويتني برات، مبدعة محتوى وأم عزباء، التي قررت في يوم ما أن تطلب من ChatGPT ملاحظات "صادقة بشكل قاسٍ" حول إحباطاتها في علاقة عاطفية.



قالت برات إنها كانت تستخدم النسخة المجانية من ChatGPT للعلاج خلال الأشهر القليلة الماضية وأرجعت إليه الفضل في تحسين حالتها النفسية.



وأضافت: "أشعر أنه أجاب عن أسئلة أكثر بكثير مما تمكنت من الحصول عليها في العلاج"، كما أوضحت أن بعض الأشياء أسهل في مشاركتها مع برنامج كمبيوتر مقارنة مع معالج بشري. "الناس يصدرون أحكامًا، أتعلم؟"



لكن المعالجين البشر ملزمون قانونًا بالحفاظ على سرية معلومات المرضى الصحية. بينما لا تتحمل العديد من روبوتات الدردشة هذا الالتزام.

اقرأ أيضا:

هل يمكن تحميل الذكاء الاصطناعي مسؤولية انتحار مراهق؟