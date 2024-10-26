كل ما تحتاج لمعرفته عن الصيام المائي

الصيام المائي هو نوع من الصيام يقتصر على شرب الماء فقط لمدة زمنية معينة، عادة ما تكون بين 24 إلى 72 ساعة، دون تناول أي أطعمة أو مشروبات أخرى. ورغم أن الدراسات حول الصيام المائي محدودة، إلا أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى فوائده المحتملة. يلجأ الناس إلى الصيام المائي لأسباب صحية مختلفة، مثل فقدان الوزن، أو لتطهير الجسم، أو لأسباب دينية وروحية.



ما هو الصيام المائي؟

الصيام المائي هو صيام يتم فيه استهلاك الماء فقط دون أي طعام. يتم عادة لمدة تتراوح بين 24 و72 ساعة، ومن الضروري استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في هذا النوع من الصيام، بحسب موقع هيلث.



تشمل الأسباب التي قد تدفع إلى الصيام المائي:



- تطهير" الجسم" وتنقيته

-التحضير لإجراء طبي أو جراحي

-الفوائد المحتملة، مثل خفض ضغط الدم أو تحسين صحة القلب

- فقدان الوزن



كيف يتم الصيام المائي؟

لا توجد بروتوكولات طبية معتمدة للصيام المائي، إذ لا يتم التوصية به بشكل واسع في الطب الحديث. يفضل البعض البدء بصيام ليوم واحد لتقييم تأثيره على الجسم.

ومن الأفضل اختيار وقت يمكن فيه الحصول على الراحة خلال الصيام، وتجنب الصيام في أوقات النشاط البدني المكثف أو العمل الشاق.



كما يفضل البعض التحضير للصيام بتناول وجبات خفيفة قبل اليوم المقرر للصيام، أو الصيام الجزئي خلال اليوم السابق. ومن ثم، يتم الصيام المائي بشرب الماء فقط طوال اليوم، مع الامتناع عن تناول القهوة، الشاي، أو أي مشروبات أخرى.



وقد توفر بعض المراكز الصحية البديلة أو المختصين في الرعاية الصحية الطبيعية إرشادات للأشخاص الراغبين في الصيام المائي لفترات طويلة. من المهم مناقشة هذا الخيار مع مقدم الرعاية الصحية.



الفوائد المحتملة للصيام المائي



رغم محدودية الدراسات التي أجريت على البشر، إلا أن بعضها يشير إلى بعض الفوائد الممكنة. تعتمد هذه الفوائد بشكل أساسي على حالة "الكيتوزية الغذائية"، حيث يبدأ الجسم في حرق الدهون بدلًا من الجلوكوز للحصول على الطاقة:

-تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض: الالتهام الذاتي هو عملية تقوم فيها الخلايا بتكسير الأجزاء القديمة أو التالفة وإعادة تدويرها داخل الجسم. عندما تتعطل هذه العملية، يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل السرطان والأمراض العصبية كمرض الزهايمر.

وقد ثبت أن الصيام يُحفز الالتهام الذاتي في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، مما يشير إلى أن الصيام القصير قد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



- إدارة مرض السكري من النوع 2: تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يزيد من حساسية الخلايا للأنسولين، مما قد يساعد في تقليل الاعتماد على الأدوية.

ويُعرف مرض السكري بأنه حالة تصبح فيها الخلايا أقل حساسية للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تحويل الطعام إلى طاقة وتنظيم مستويات السكر في الدم.



وتشير الدراسات إلى أن الصيام قد يزيد من حساسية الخلايا للأنسولين. ففي دراسة صغيرة نُشرت عام 2023، شملت 36 شخصاً مصاباً بالسكري اتبعوا صيامًا متقطعًا لمدة ثلاثة أشهر، أظهرت النتائج أن 90% من المشاركين تمكنوا من تقليل جرعات أدوية السكري، بينما شهد أكثر من نصفهم تحسناً ملحوظاً في حالة مرض السكري لديهم.



- علاج ارتفاع ضغط الدم: أظهرت دراسة أجريت في 2022 أن الصيام المائي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث خضع المشاركون للصيام تحت إشراف طبي لمدة 17 يومًا.



- تحسين صحة القلب: تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، ويصاب ما يقرب من مليون أمريكي بنوبة قلبية كل عام. 11 تشير بعض الأدلة إلى أن الصيام العرضي قد يحمي من أمراض القلب. الصيام يقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم ويحفز الكيتوزية الغذائية. 3



كما يمكن أن يؤثر الصيام بعد الإصابة بنوبة قلبية على العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل إيجابي. وتشمل عوامل الخطر هذه ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري والسمنة.



المخاطر المرتبطة بالصيام المائي

بالرغم من فوائده المحتملة، يحمل الصيام المائي بعض المخاطر، لذا، يجب عدم البدء بالصيام المائي دون استشارة طبية:



زيادة خطر الجفاف: قد يبدو الأمر غير متوقع، ولكن الجفا يبقى خطرًا قائمًا أثناء الصيام المائي، لأن الترطيب يعتمد على أكثر من مجرد شرب الماء. يحتاج الجسم إلى معادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم التي نحصل عليها من الطعام.



- انخفاض ضغط الدم الانتصابي : يمكن أن يزيد الصيام من خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم عند الوقوف بسرعة، مما قد يؤدي إلى الدوار والسقوط.



- نقص الصوديوم (فرط الماء): قد يحدث نقص في مستوى الصوديوم نتيجة شرب كميات كبيرة من الماء دون تعويض الصوديوم والمعادن الأخرى، خاصة عند التعرق الشديد.



من يجب عليهم تجنب الصيام المائي؟

يكون الصيام المائي مناسبًا للأشخاص الأصحاء الذين لا يتناولون أدوية بشكل مستمر. ولكن هناك عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار، مثل الشعور بالتعب والضبابية الذهنية. كما أن فقدان الوزن خلال فترة قصيرة قد يكون ناجمًا عن فقدان الماء أو العضلات وليس الدهون.

ولكن الصيام المائي قد لا يناسب جميع الأشخاص، لذا من المهم التحدث مع مقدم الرعاية الصحية قبل الشروع فيه، خصوصًا إذا كنت تتناول أدوية. وهناك فئات معينة يجب عليها تجنب الصيام:

- أعمار معينة: لا يُنصح بصيام الماء للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو تزيد عن 65 عامًا. الأطفال تحت سن 18 عامًا ما زالوا في مرحلة النمو ويحتاجون إلى التغذية من وجبات منتظمة. كما لم تتم دراسة تأثيرات الصيام على كبار السن بشكل كافٍ.



-مرضى الكلى المزمن (CKD): يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن عادةً بعدم الصيام، لأنه قد يؤدي إلى تدهور وظيفة الكلى. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن المصابين بمرض الكلى حتى المرحلة الثالثة قد يصومون تحت إشراف طبي دقيق.



-مرضى السكري: يُنصح الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول بعدم صيام الماء. وفي حالة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل البدء بالصيام، نظرًا لخطر الإصابة بنقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم). قد يتطلب عدم تناول الطعام تعديل جرعات الأنسولين أو الأدوية الأخرى، وهو ما يجب القيام به فقط تحت إشراف طبي.



- الذين يعانون من اضطرابات الأكل: : الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع اضطرابات الأكل يُنصحون بتجنب الصيام المائي، حيث قد يؤدي إلى تفاقم هذه الاضطرابات أو البدء في نمط تقييد الطعام والإفراط فيه.



- الحمل أو الرضاعة الطبيعية: تزداد الاحتياجات الغذائية والسعرات الحرارية خلال فترة الحمل أو الرضاعة، وأي تغيير في النظام الغذائي قد يؤثر على الجنين أو الطفل. لذلك، لا يُنصح بالصيام لأي شخص حامل أو مرضع.



