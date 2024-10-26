المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 يبدأ توزيع المساعدات

المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 يبدأ توزيع المساعدات
التاريخ
10/26/2024 2:29:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت طواقم المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 بتوزيع مساعدات على أهالي قطاع غزة السبت.
وتعمل كوادر المستشفى والمسؤولين على توزيع الطرود والمعونات الغذائية في جنوب القطاع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية نصرةً للأهل في قطاع غزة.-(المملكة)
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