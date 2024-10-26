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المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 يبدأ توزيع المساعدات

10/26/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بدأت طواقم المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 بتوزيع مساعدات على أهالي قطاع غزة السبت.


وتعمل كوادر المستشفى والمسؤولين على توزيع الطرود والمعونات الغذائية في جنوب القطاع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية نصرةً للأهل في قطاع غزة.-(المملكة)

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