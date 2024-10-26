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القوات المسلحة: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية

10/26/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لقناة المملكة بأنه لم يُسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة كانت تتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية، مشدداً على أن سلاح الجو الملكي كان يراقب الأوضاع باهتمام بالغ وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن.

ودعا المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق.

MENAFN26102024000072011014ID1108820727

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