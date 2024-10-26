منتدون : التأمين الصحي يعيش حالة من التبعثر

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

قال رئيس مجلس الاعيان فيصل عاكف الفايز في كلمة القاها نيابة عنه الدكتور تيسير الحسبان "يواجه الاردن هدرا كبيرا بسبب تكلفة العلاجات المجانية التي تذهب احيانا لغير مستحقيها والمحتاجين لها اضافة الى الفوضى في عملية صرف الادوية نتيجة صرفها لنفس المريض من مراكز صحية ومستشفبات متعددة ما يؤدي الى استنزاف الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي وبالتالي ينعكس سلبا على توعية الخدمات المقدمة للمواطنين".



واشار خلال رعايته مؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق الذي تنظنه الجمعيـة الأردنيـة للتأمينـات الصحيـة، الى ان الوصول الى التامين الصحي الشامل وماسسة القطاع ووقف الهدر فيه يتطلب عملية دمج القطاع الكبير تحت مظلة واحدة, كما يتطلب اجراء دراسة مسحية دقيقة لعدد المواطنين الخاضعين للتامين الصحي الشامل ومعرفة كلفة اخضاعهم لمظلة التامين , مشددا على ضرورة ماسسة وحوسبة القطاع من خلال ازالة ازدواجية التامين ومنح المواطنين بطاقة نامين صحي واحدة لا ان يكون خاضع لاكثر من مظلة تامين.



واضاف"في الوقت الذي يجب فيه ان تتوفر الرعايا الصحية الشاملة للجميع علينا ان ندرك بان الخدمة الصحية اصبحت مكلفة جدا بالنسبة للدولة والمواطن معا خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا," مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتشاركية لوضع اليات ثابتة ومحدةة تمنع ازدواجية التامين الصحي وتعطي كل مواطن حق اختيار نوع التامين الذي يرغب بالاشتراك فيه الامر الذي سيسهل معالجة الاختلالات التي تعيق الوصول الى تامين صحي شامل وتخفف الضغط على المؤسسات الطبية والصحية المختلفة وتمكن من الحصول على رعاية صحية افضل واشمل."



وبين الفايز ان المطلوب من القطاعين العام والخاص وضع المزيد من الضوابط القانوية التي تحول دون الاساءة لها وللعاملين فيها للوصول الى الهدف الذي تسعى اليه الدولة الاردنية لتحقيق التامين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الرامية الى النهوض بالخمات الصحية وتوفير الرعاية للجميع بالاضافة الى توفير منظومة صحية متكاملة وفق اعلى درجات الكفاءة والمهنية.



من جانبه قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع ان أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الاردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين و الناتجة عن عدم وجود اطار ناظم له اي قانون خاص بالتأمين الصحي و لهذا السبب تجده مبعثراً و مشتبك ما بين وزارة الصحة والنقابات الصحية و الجهات المقدمة للخدمة و الشركات و المرضى و الجهات الرقابية و كل هذا يعيق من قدرتنا على وضع استراتيجيات للوصول الى التغطية التأمينية الشاملة بادارة متخصصة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا وفق توازن دقيق ما بين الموارد المالية و التغطيات العلاجية و التفقات.



واضاف: "نعتقد جازمين بأن المباشرة بإعداد قانون التأمين الصحي يعتبر اولوية و ضرورة قصوى علماً بأن دولاً عدة قد سبقتنا في هذا المجال ومنها المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية," لافتا الى ان الجمعية اسهمت على امتداد أكثر من عقدين من الزمن في نشر المعرفة بالتأمين الصحي في الاردن و في العديد من الدول العربية منها السعودية وسوريا ومصر وليبيا و قد شملت هذه المعرفة انظمه الحاسوب المتخصصه والاكتئاب والتميل ووسائل ضبط النفقات.



واجمع مؤتمرون خلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش المؤتمر تحت عنوان ( واقع التغطية الصحية الشاملة الاستراتيجيات،الرؤى والتنفيذ ) على ضرورة ان تجاوز كافة العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة, مؤكدين على ضرورة الاستفادة من عوامل القوة واهمها وجود ارادة سياسية كاملة لتحقيق التامين الصحي الشامل.

وقال رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، أن التامين الصحي أولوية وطنية ، وبدون تغطية صحية شاملة لن نصل الى الامان الذي ننشد, موضحا ان الخطة الوطنية الشاملة للقطاع الصحي موجودة إلا أنها لم تر النور إلى الان.



وبين رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان ان 35,% من الأردنيين لا يملكون تامين صحي, ورغم مرور 12 عام من العمل إلا أننا لم نستطيع الوصول إلى تامين صحي شامل, مؤكدا ان العلاقة بين أطراف التامين الصحي مبعثرة ويوجد اشتباك بين هذه الأطراف يعيق الوصول إلى قانون تأمين صحي شامل.



واكد ان حوكمة القطاع الصحي هي السبيل للخروج من الدائرة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات مع ضرورة الفصل بين مقدم الرعاية الصحية وبين الجهة التامينية.



واكدت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات ان السب الرئيس لعدم الوصول تغطية صحية شاملة هو عدم وجود إرادة حقيقية, اضافة الى التحديات الاخرى كمشكلة في إدارة الموارد المالية, مبينة ان ينفق على خدمة الدين العام ضعف ما ينفق على القطاع الصحي.



الدكتور موسى العجلوني التغطية الصحية الشاملة تائهة بين قوى دافعة وأخرى مقيدة ,قائلا "رغم وجود إرادة سياسة كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل في الأردن الا اننا لم نستطيع حتى الان اخراجه الى العمل.



وبين ان هناك ضعف في الاستثمار بالرعاية الصحية الأولية مقابل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والمستشفيات إضافة لضعف الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي الامر الذي يزيد من كلف العلاج ويشكل ضغط كبير على التامين الصحي, مشددا على أهمية إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن تقديم الرعاة الصحية للجميع.