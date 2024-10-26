منتدون : التأمين الصحي يعيش حالة من التبعثر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حابس العدوان
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل عاكف الفايز في كلمة القاها نيابة عنه الدكتور تيسير الحسبان "يواجه الاردن هدرا كبيرا بسبب تكلفة العلاجات المجانية التي تذهب احيانا لغير مستحقيها والمحتاجين لها اضافة الى الفوضى في عملية صرف الادوية نتيجة صرفها لنفس المريض من مراكز صحية ومستشفبات متعددة ما يؤدي الى استنزاف الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي وبالتالي ينعكس سلبا على توعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
واشار خلال رعايته مؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق الذي تنظنه الجمعيـة الأردنيـة للتأمينـات الصحيـة، الى ان الوصول الى التامين الصحي الشامل وماسسة القطاع ووقف الهدر فيه يتطلب عملية دمج القطاع الكبير تحت مظلة واحدة, كما يتطلب اجراء دراسة مسحية دقيقة لعدد المواطنين الخاضعين للتامين الصحي الشامل ومعرفة كلفة اخضاعهم لمظلة التامين , مشددا على ضرورة ماسسة وحوسبة القطاع من خلال ازالة ازدواجية التامين ومنح المواطنين بطاقة نامين صحي واحدة لا ان يكون خاضع لاكثر من مظلة تامين.
واضاف"في الوقت الذي يجب فيه ان تتوفر الرعايا الصحية الشاملة للجميع علينا ان ندرك بان الخدمة الصحية اصبحت مكلفة جدا بالنسبة للدولة والمواطن معا خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا," مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتشاركية لوضع اليات ثابتة ومحدةة تمنع ازدواجية التامين الصحي وتعطي كل مواطن حق اختيار نوع التامين الذي يرغب بالاشتراك فيه الامر الذي سيسهل معالجة الاختلالات التي تعيق الوصول الى تامين صحي شامل وتخفف الضغط على المؤسسات الطبية والصحية المختلفة وتمكن من الحصول على رعاية صحية افضل واشمل."
وبين الفايز ان المطلوب من القطاعين العام والخاص وضع المزيد من الضوابط القانوية التي تحول دون الاساءة لها وللعاملين فيها للوصول الى الهدف الذي تسعى اليه الدولة الاردنية لتحقيق التامين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الرامية الى النهوض بالخمات الصحية وتوفير الرعاية للجميع بالاضافة الى توفير منظومة صحية متكاملة وفق اعلى درجات الكفاءة والمهنية.
من جانبه قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع ان أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الاردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين و الناتجة عن عدم وجود اطار ناظم له اي قانون خاص بالتأمين الصحي و لهذا السبب تجده مبعثراً و مشتبك ما بين وزارة الصحة والنقابات الصحية و الجهات المقدمة للخدمة و الشركات و المرضى و الجهات الرقابية و كل هذا يعيق من قدرتنا على وضع استراتيجيات للوصول الى التغطية التأمينية الشاملة بادارة متخصصة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا وفق توازن دقيق ما بين الموارد المالية و التغطيات العلاجية و التفقات.
واضاف: "نعتقد جازمين بأن المباشرة بإعداد قانون التأمين الصحي يعتبر اولوية و ضرورة قصوى علماً بأن دولاً عدة قد سبقتنا في هذا المجال ومنها المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية," لافتا الى ان الجمعية اسهمت على امتداد أكثر من عقدين من الزمن في نشر المعرفة بالتأمين الصحي في الاردن و في العديد من الدول العربية منها السعودية وسوريا ومصر وليبيا و قد شملت هذه المعرفة انظمه الحاسوب المتخصصه والاكتئاب والتميل ووسائل ضبط النفقات.
واجمع مؤتمرون خلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش المؤتمر تحت عنوان ( واقع التغطية الصحية الشاملة الاستراتيجيات،الرؤى والتنفيذ ) على ضرورة ان تجاوز كافة العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة, مؤكدين على ضرورة الاستفادة من عوامل القوة واهمها وجود ارادة سياسية كاملة لتحقيق التامين الصحي الشامل.
وقال رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، أن التامين الصحي أولوية وطنية ، وبدون تغطية صحية شاملة لن نصل الى الامان الذي ننشد, موضحا ان الخطة الوطنية الشاملة للقطاع الصحي موجودة إلا أنها لم تر النور إلى الان.
وبين رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان ان 35,% من الأردنيين لا يملكون تامين صحي, ورغم مرور 12 عام من العمل إلا أننا لم نستطيع الوصول إلى تامين صحي شامل, مؤكدا ان العلاقة بين أطراف التامين الصحي مبعثرة ويوجد اشتباك بين هذه الأطراف يعيق الوصول إلى قانون تأمين صحي شامل.
واكد ان حوكمة القطاع الصحي هي السبيل للخروج من الدائرة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات مع ضرورة الفصل بين مقدم الرعاية الصحية وبين الجهة التامينية.
واكدت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات ان السب الرئيس لعدم الوصول تغطية صحية شاملة هو عدم وجود إرادة حقيقية, اضافة الى التحديات الاخرى كمشكلة في إدارة الموارد المالية, مبينة ان ينفق على خدمة الدين العام ضعف ما ينفق على القطاع الصحي.
الدكتور موسى العجلوني التغطية الصحية الشاملة تائهة بين قوى دافعة وأخرى مقيدة ,قائلا "رغم وجود إرادة سياسة كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل في الأردن الا اننا لم نستطيع حتى الان اخراجه الى العمل.
وبين ان هناك ضعف في الاستثمار بالرعاية الصحية الأولية مقابل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والمستشفيات إضافة لضعف الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي الامر الذي يزيد من كلف العلاج ويشكل ضغط كبير على التامين الصحي, مشددا على أهمية إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن تقديم الرعاة الصحية للجميع.
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