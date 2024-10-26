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المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات في جورجيا

10/26/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب كمراقب دولي في الانتخابات التشريعية والبلدية في جورجيا في مدينة تبلسي، ممثلة بعضو مجلس المفوضين الدكتور رائد سامي العدوان والسيد محمد المجالي من وحدة سجل الأحزاب.
وتلقت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوة رسمية من حكومة جورجيا لمراقبة هذه الانتخابات، وذلك لما تتمتع به الهيئة من سمعة طيبة وما تمتلكه من خبرة في إدارة العملية الانتخابية على مستوى الاقليم، والتزامها بقواعد السلوك للمراقبة الدولية على الانتخابات.

ومن الجدير ذكره ان الانتخابات التشريعية والبلدية في جورجيا انطلقت اليوم السبت، وسيشارك العدوان والمجالي في الرقابة على إجراءات الاقتراع وفرز الاصوات حتى اعلان النتائج النهائية.

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