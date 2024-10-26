المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات في جورجيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب كمراقب دولي في الانتخابات التشريعية والبلدية في جورجيا في مدينة تبلسي، ممثلة بعضو مجلس المفوضين الدكتور رائد سامي العدوان والسيد محمد المجالي من وحدة سجل الأحزاب.
وتلقت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوة رسمية من حكومة جورجيا لمراقبة هذه الانتخابات، وذلك لما تتمتع به الهيئة من سمعة طيبة وما تمتلكه من خبرة في إدارة العملية الانتخابية على مستوى الاقليم، والتزامها بقواعد السلوك للمراقبة الدولية على الانتخابات.
ومن الجدير ذكره ان الانتخابات التشريعية والبلدية في جورجيا انطلقت اليوم السبت، وسيشارك العدوان والمجالي في الرقابة على إجراءات الاقتراع وفرز الاصوات حتى اعلان النتائج النهائية.
MENAFN26102024000072011014ID1108820724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.