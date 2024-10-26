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المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يوزع 2000 طرد غذائي

10/26/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي إطار حرص واهتمام قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 على دعم ومساندة الأهل والأشقاء في القطاع، وزعت قيادة المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس، اليوم السبت، 2000 طرد غذائي احتوت على مواد غذائية وأساسية.


وقال قائد قوة المستشفى: " إنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وُزعت عدد من الطرود والمساعدات الغذائية التي تحتوي على المواد الأساسية مثل الزيت والأرز والطحين للأهل والأشقاء في قطاع غزة، وذلك من خلال الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية المتواجدة في مدينة خان يونس".


من جهتها، ثمنت الهيئات والجمعيات الخيرية في القطاع الجهود والمساعي المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأهل في قطاع غزة وتعزيز صمودهم على أرضهم، معبرين عن عميق شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

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