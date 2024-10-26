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العيسوي: الملك المدافع الأول عن قضايا الوطن وأمته

10/26/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى المدافع الأول عن قضايا الوطن، وقضايا أمته العادلة.
وأكد العيسوي أن مواقف الأردن القومية من قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مواقــف أصيـلة وتاريخية وراسخة، لا تقبل المزاودة ولا التشكيك.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا شبابيا من فريق "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية".

واستعرض العيسوي مواقف وجهود جلالة الملك لنصرة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك مواقفه وجهوده لمساعدة الأشقاء في لبنان الشقيق، في ظل العدوان الإسرائيلي.

وقال العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يوظف، ومنذ بدء العدوان الهمجي على قطاع غزة، كل إمكانياته وجهوده، لمساندة الأشقاء، في القطاع والضفة الغربية.


وأضاف أن جلالة الملك، أول من طالب بالوقف الفوري للعدوان، ومواجهة السياسات الإسرائيلية، لتهجير الأشقاء من أراضيهم، ووضع حد لانتهاكاتها في الضفة الغربية، مشيرا إلى سلسلة الجولات، التي قام بها جلالته، على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأشار العيسوي إلى الخطاب التاريخي لجلالة الملك الذي ألقاه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي جسد موقفا قويا وصارماً إزاء ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وحظي باحترام وتقدير العالم أجمع.


وأكد العيسوي أن الأردن، بتوجيهات ملكية، يواصل إرسال قوافل المساعدات الإغاثية، وإرسال المستشفيات الميدانية، وتنفيذ عمليات إنزال جوي، لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، شارك جلالة الملك فيها تعبيرا عن تضامن الأردن وقيادته مع الأشقاء الذين يتعرضون لحرب إبادة وتجويع.

وفي هذا الصدد، أشار إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، والتي تهدف إلى مساعدة أكثر من (14) ألف ممن تعرضوا لبتر في الأطراف، وذلك من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى التوجيهات الملكية، بتجهيز وإرسال، مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج "، في منطقة خان يونس بقطاع غزة.

وتطرق العيسوي في حديثه إلى مواقف وجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت العيسوي إلى التأكيدات الملكية بوقوف الأردن مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وتقديم المساعدات للأشقاء هنالك، إذ باشر الأردن، وبتوجيهات ملكية، بإرسال المساعدات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق.





من جهتهم، أكد المتحدثون أنهم يقفون خلف جلالة الملك، ودعم جميع جهوده، مثمين جهود جلالة الملك في المضي بمسيرة التحديث، التي يقودها جلالته في مختلف المجالات.

وعبروا، في مداخلاتهم، عن تأييدهم لجلالة الملك، في أفعاله وأقواله في المحافل الدولية والعربية، في إطار جهوده المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي دعم الأشقاء الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالوا إن مواقف جلالة الملك، تمثل، في ظل الظروف الصعبة، صوت الحق، من أجل تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني الشقيق، وأن موقف الأردن تجاه قضيتهم موقف أصيل وراسخ، وأن البوصلة الأردنية تتجه نحو فلسطين دائما.

وقدروا عاليا جهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في الدفاع عن ثرى الأردن وحمايته، والحفاظ على أمنه واستقراره وصون منجزاته.

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