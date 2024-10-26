الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً

تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية اليرموك، غدا الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".



ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية اليرموك بمنطقة حريما، اعتبارا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.