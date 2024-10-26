ما هي القدرات العسكرية الجوية لإيران وإسرائيل في مواجهة طويلة المدى؟

شنت إسرائيل يوم السبت ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران، مؤكدة أنها جاءت رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الأول من أكتوبر. هذه التطورات تمثل أحدث حلقة في التصعيد المستمر بين الخصمين الإقليميين في الشرق الأوسط.



أعلنت القوات المسلحة الإسرائيلية أنها حققت أهدافها من الضربات وحذرت إيران من أي رد فعل، في حين وعدت وكالة إيرانية شبه رسمية برد "متناسب" على العملية الإسرائيلية.



إيران

تعتمد إيران في دفاعاتها الجوية على قوة بشرية تتألف من 37 ألف فرد، إلا أن العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود حرمتها من الحصول على المعدات العسكرية المتطورة، وفقاً لمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولية في لندن (IISS).



يمتلك سلاح الجو الإيراني عدداً محدوداً من الطائرات القتالية، بما في ذلك مقاتلات روسية وطرازات أمريكية قديمة حصلت عليها قبل ثورة 1979.

وتشمل هذه المقاتلات 9 طائرات من طراز F-4 وF-5، وسرباً من طائرات سوخوي-24 الروسية، إضافة إلى بعض طائرات ميغ-29 وF7 وF14.



على الرغم من هذا، تعتمد إيران على طائرات بدون طيار يمكنها الانفجار عند إصابة أهدافها، ويُقدر المحللون أن لديها ترسانة من هذه الطائرات بالآلاف. كما تمتلك أكثر من 3500 صاروخ أرض-أرض، بعضها قادر على حمل رؤوس حربية بوزن نصف طن، ولكن القليل منها يمكنه الوصول إلى إسرائيل.



وفي الجانب الدفاعي، تعتمد إيران على مزيج من أنظمة الصواريخ الروسية والمحلية الصنع، بما في ذلك منظومة S-300 التي حصلت عليها من روسيا في عام 2016، ومنظومة الدفاع الجوي المحلية "باور 373"، بالإضافة إلى أنظمة "صياد" و"رعد".



إسرائيل

تستند القوة الجوية الإسرائيلية إلى دعم الولايات المتحدة، حيث تمتلك مئات الطائرات المقاتلة من طرازات F-15، F-16، وF-35 متعددة الأغراض. وقد استخدمت هذه الطائرات في إسقاط طائرات إيرانية مسيّرة خلال شهر أبريل الماضي، عندما شنت إيران هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل.



تفتقر إسرائيل إلى القاذفات طويلة المدى، إلا أنها تمتلك عدداً من طائرات بوينغ 707 المعدلة لتكون طائرات تزويد بالوقود، مما يتيح لمقاتلاتها الوصول إلى أهداف في إيران عبر غارات دقيقة. وقد برهنت على قدرتها على استهداف مواقع بعيدة في يوليو الماضي، عندما ضربت مواقع قرب ميناء الحديدة في اليمن رداً على هجوم بطائرة مسيّرة على تل أبيب.



وفي مجال الطائرات بدون طيار، تعد إسرائيل رائدة، حيث تملك طائرات "هيرون" القادرة على الطيران لمدة تزيد عن 30 ساعة، ما يتيح تنفيذ عمليات بعيدة المدى. كما تمتلك ذخائر "دليلة" ذات مدى يصل إلى 250 كم، والتي يمكن استخدامها ضد أهداف أقرب إلى الحدود الإيرانية.



إسرائيل، المعروفة بتطويرها للصواريخ بعيدة المدى، لا تؤكد أو تنفي امتلاكها لهذا النوع من الأسلحة، لكن يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة من الصواريخ القادرة على الوصول إلى أهداف إيرانية.



أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية: تعاون مع الولايات المتحدة

تستند إسرائيل إلى نظام دفاع جوي متعدد الطبقات تم تطويره بدعم أمريكي بعد حرب الخليج عام 1991، ما يمنحها قدرة متقدمة على إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ طويلة المدى الإيرانية. يتضمن النظام منظومة "آرو-3" التي تعترض الصواريخ الباليستية في الفضاء، و"آرو-2" التي تعمل على ارتفاعات أقل، ومنظومة "مقلاع داوود" التي تواجه الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز، بينما تعمل منظومة "القبة الحديدية" على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وتتصل الأنظمة الإسرائيلية بنظيراتها الأمريكية في المنطقة، مما يعزز الدفاعات المشتركة ويتيح تعاو

ناً دفاعياً قوياً في حال تصاعد النزاع.



ومع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وتنامي المخاوف من مواجهة مفتوحة، يبقى التوازن العسكري بين الطرفين محورياً في تحديد مسار الأحداث. بينما تسعى إيران إلى تعزيز قدراتها رغم القيود والعقوبات، تعتمد إسرائيل على تقنياتها المتطورة وتحالفاتها الدولية لردع أي تهديدات محتملة، بحسب رويترز