ما هي القدرات العسكرية الجوية لإيران وإسرائيل في مواجهة طويلة المدى؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت إسرائيل يوم السبت ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران، مؤكدة أنها جاءت رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الأول من أكتوبر. هذه التطورات تمثل أحدث حلقة في التصعيد المستمر بين الخصمين الإقليميين في الشرق الأوسط.
أعلنت القوات المسلحة الإسرائيلية أنها حققت أهدافها من الضربات وحذرت إيران من أي رد فعل، في حين وعدت وكالة إيرانية شبه رسمية برد "متناسب" على العملية الإسرائيلية.
إيران
تعتمد إيران في دفاعاتها الجوية على قوة بشرية تتألف من 37 ألف فرد، إلا أن العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود حرمتها من الحصول على المعدات العسكرية المتطورة، وفقاً لمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولية في لندن (IISS).
يمتلك سلاح الجو الإيراني عدداً محدوداً من الطائرات القتالية، بما في ذلك مقاتلات روسية وطرازات أمريكية قديمة حصلت عليها قبل ثورة 1979.
وتشمل هذه المقاتلات 9 طائرات من طراز F-4 وF-5، وسرباً من طائرات سوخوي-24 الروسية، إضافة إلى بعض طائرات ميغ-29 وF7 وF14.
على الرغم من هذا، تعتمد إيران على طائرات بدون طيار يمكنها الانفجار عند إصابة أهدافها، ويُقدر المحللون أن لديها ترسانة من هذه الطائرات بالآلاف. كما تمتلك أكثر من 3500 صاروخ أرض-أرض، بعضها قادر على حمل رؤوس حربية بوزن نصف طن، ولكن القليل منها يمكنه الوصول إلى إسرائيل.
وفي الجانب الدفاعي، تعتمد إيران على مزيج من أنظمة الصواريخ الروسية والمحلية الصنع، بما في ذلك منظومة S-300 التي حصلت عليها من روسيا في عام 2016، ومنظومة الدفاع الجوي المحلية "باور 373"، بالإضافة إلى أنظمة "صياد" و"رعد".
إسرائيل
تستند القوة الجوية الإسرائيلية إلى دعم الولايات المتحدة، حيث تمتلك مئات الطائرات المقاتلة من طرازات F-15، F-16، وF-35 متعددة الأغراض. وقد استخدمت هذه الطائرات في إسقاط طائرات إيرانية مسيّرة خلال شهر أبريل الماضي، عندما شنت إيران هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل.
تفتقر إسرائيل إلى القاذفات طويلة المدى، إلا أنها تمتلك عدداً من طائرات بوينغ 707 المعدلة لتكون طائرات تزويد بالوقود، مما يتيح لمقاتلاتها الوصول إلى أهداف في إيران عبر غارات دقيقة. وقد برهنت على قدرتها على استهداف مواقع بعيدة في يوليو الماضي، عندما ضربت مواقع قرب ميناء الحديدة في اليمن رداً على هجوم بطائرة مسيّرة على تل أبيب.
وفي مجال الطائرات بدون طيار، تعد إسرائيل رائدة، حيث تملك طائرات "هيرون" القادرة على الطيران لمدة تزيد عن 30 ساعة، ما يتيح تنفيذ عمليات بعيدة المدى. كما تمتلك ذخائر "دليلة" ذات مدى يصل إلى 250 كم، والتي يمكن استخدامها ضد أهداف أقرب إلى الحدود الإيرانية.
إسرائيل، المعروفة بتطويرها للصواريخ بعيدة المدى، لا تؤكد أو تنفي امتلاكها لهذا النوع من الأسلحة، لكن يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة من الصواريخ القادرة على الوصول إلى أهداف إيرانية.
أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية: تعاون مع الولايات المتحدة
تستند إسرائيل إلى نظام دفاع جوي متعدد الطبقات تم تطويره بدعم أمريكي بعد حرب الخليج عام 1991، ما يمنحها قدرة متقدمة على إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ طويلة المدى الإيرانية. يتضمن النظام منظومة "آرو-3" التي تعترض الصواريخ الباليستية في الفضاء، و"آرو-2" التي تعمل على ارتفاعات أقل، ومنظومة "مقلاع داوود" التي تواجه الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز، بينما تعمل منظومة "القبة الحديدية" على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.
وتتصل الأنظمة الإسرائيلية بنظيراتها الأمريكية في المنطقة، مما يعزز الدفاعات المشتركة ويتيح تعاو
ناً دفاعياً قوياً في حال تصاعد النزاع.
ومع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وتنامي المخاوف من مواجهة مفتوحة، يبقى التوازن العسكري بين الطرفين محورياً في تحديد مسار الأحداث. بينما تسعى إيران إلى تعزيز قدراتها رغم القيود والعقوبات، تعتمد إسرائيل على تقنياتها المتطورة وتحالفاتها الدولية لردع أي تهديدات محتملة، بحسب رويترز
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