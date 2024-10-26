زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الرد العسكري المحدود من جانب الجيش الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الباليستي الضخم الذي شنته إيران على إسرائيل، قائلاً إن طهران ((هي رأس محور الشر ويجب أن تدفع ثمناً باهظاً لعدوانها))، وفق صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).
وبعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران، قال لبيد في بيان: ((كان قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران خاطئاً. كان بوسعنا وكان ينبغي لنا أن نطالب إيران بثمن أثقل كثيراً)).
كما أشاد بالقوات الجوية الإسرائيلية ((لإظهارها مرة أخرى قدرات عملياتية عالمية المستوى وتفوقاً جوياً)).
وقال الجيش إن عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود وطائرات التجسس، شاركت في العملية ((المعقدة)) في وقت مبكر من صباح اليوم على بعد نحو 1600 كيلومتر من إسرائيل.-(وكالات)
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