زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الرد العسكري المحدود من جانب الجيش الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الباليستي الضخم الذي شنته إيران على إسرائيل، قائلاً إن طهران ((هي رأس محور الشر ويجب أن تدفع ثمناً باهظاً لعدوانها))، وفق صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).



وبعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران، قال لبيد في بيان: ((كان قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران خاطئاً. كان بوسعنا وكان ينبغي لنا أن نطالب إيران بثمن أثقل كثيراً)).



كما أشاد بالقوات الجوية الإسرائيلية ((لإظهارها مرة أخرى قدرات عملياتية عالمية المستوى وتفوقاً جوياً)).



وقال الجيش إن عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود وطائرات التجسس، شاركت في العملية ((المعقدة)) في وقت مبكر من صباح اليوم على بعد نحو 1600 كيلومتر من إسرائيل.-(وكالات)