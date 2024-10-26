هجوم محدود.. 10 أسئلة تشرح الهجوم الإسرائيلي على إيران

بعد أسابيع من الترقب، نفذت إسرائيل فجر اليوم السبت هجومها على إيران الذي قالت إنه رد على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما أدى إلى دوي انفجارات في 3 مدن إيرانية.



غير أن إيران أكدت تصدّيها للهجوم واحتفظت بحق الرد، وقالت إن الهجوم أدى إلى أضرار وصفتها بالمحدودة، فماذا نعرف عن الهجوم حتى الآن؟



1- ماذا استهدف الهجوم؟

استهدف الهجوم الإسرائيلي على إيران مواقع عسكرية ومصانع للأسلحة في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، دون استهداف مواقع للنفط وأخرى نووية أو مدنية، وفق مصادر إيرانية وإسرائيلية وأميركية.



وأكد الدفاع الجوي الإيراني أن إسرائيل هاجمت أجزاء من المراكز العسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، حيث دوت أصوات انفجارات.



وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش هاجم 20 موقعا عسكريا في إيران عبر 3 هجمات متفرقة.



غير أن وكالة أنباء تسنيم نقلت عن مصدر مطلع قوله إن ادعاء الجيش الإسرائيلي استهداف 20 موقعا في إيران غير حقيقي وإن الأهداف أقل من ذلك بكثير.



وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن الهجوم استهدف منظومة الصواريخ أرض-جو وأرض-أرض والقدرات الجوية لإيران.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن مصدر إسرائيلي قوله إن الهجوم شمل مواقع تخزين صواريخ ومسيّرات وإنتاج أسلحة ومنظومات دفاع جوي.



كما أكدت وكالة تسنيم، نقلا عن مصدر مطلع، أنه لم يستهدف أي مركز عسكري للحرس الثوري الإيراني في طهران.



2- كيف نُفذ الهجوم؟

أعلنت إسرائيل أنها نفذت ردها على إيران عبر أكثر من 100 طائرة بينها مقاتلات منها طائرات إف-35، فضلا عن مسيّرات، مشددة على أن جميع الطائرات عادت بسلام إلى تل أبيب.



في حين قالت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن العملية الإسرائيلية نفذت "بأجسام طائرة صغيرة" أحبطت بنجاح.



وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن الهجوم تم من خارج الحدود الإيرانية.



وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم على إيران بدأ بعد تمهيد بغارات على منظومات دفاع جوي بإيران مع تجنب البنية التحتية للطاقة.



وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن التمهيد بدأ بقصف بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق.



وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى تقييما أمنيا في قاعدة سلاح الجو بتل أبيب خلال تنفيذ الهجوم على إيران، وكانت الجلسة بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.



3- كم استمر الهجوم؟



استمر الهجوم الإسرائيلي على إيران نحو 4 ساعات، إذ بدأ في حدود الساعة الثانية قبل فجر اليوم مع دوي أصوات انفجارات في طهران وخوزستان وإيلام.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في الساعة الخامسة والنصف فجرا انتهاء هجومه على إيران.



4- ما الخسائر التي أسفر عنها الهجوم؟

أكد الجيش الإيراني مقتل جنديين خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي، دون أنباء عن مقتل مدنيين، كما لم يتضح بعد حجم الخسائر المادية بالمواقع العسكرية المستهدفة.



واعتبرت إيران أن الهجوم أدى إلى أضرار محدودة لم توضحها، وفق وكالة تسنيم للأنباء.



5- هل نجح الهجوم؟



قالت إيران إنها أحبطت الهجوم الإسرائيلي، مشددة على أن الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.



ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن إسرائيل تسعى لتضخيم حجم هجومها الذي وصفه بالضعيف.



بالمقابل، اعتبرت إسرائيل أن ردها على إيران حقق جميع أهدافه وكان دقيقا ومدروسا باستهداف مواقع عسكرية فحسب.



كذلك قال موقع "والا"، نقلا عن مصادر، إن إسرائيل خططت هجومها على إيران بما يتيح للنظام في طهران إنكار حجم الأضرار وإخفاءها.



كما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات الإسرائيلية على إيران كانت واسعة النطاق ودقيقة.



6- كيف بدت إيران بعد الهجوم؟



أكد مراسل الجزيرة في طهران أن المدن التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي بدت طبيعية صباح اليوم باستمرار الأعمال وحركة السير بشكل روتيني.



وأضاف أن رحلات الطيران استؤنفت في الساعة التاسعة صباحا دون أن تتأثر المطارات بالهجوم الإسرائيلي.



7- هل كانت إيران تعلم؟



قال موقع "أكسيوس" الأميركي إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران أمس الجمعة قبل غاراتها الجوية الانتقامية محذرة الإيرانيين من الرد، وأوضحت لها ما الذي ستهاجمه أو تتجنبه.



وأوضح الموقع أن الرسالة نقلت عبر قنوات عدة، بينها وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب الذي كتب على منصة "إكس" قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي "تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني عن الحرب والتوترات المتزايدة في المنطقة. حثثت على ضبط النفس، يجب على جميع الأطراف العمل لمنع مزيد من التصعيد".



ولم تعلق إيران على ما أورده موقع أكسيوس حتى الآن.



8- هل سترد إيران؟



قالت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن "إسرائيل ستتلقى الرد دون شك على أي إجراء بشكل متناسب"، وإن إيران تحتفظ بحق الرد.



كذلك قال موقع نور نيوز الإيراني إن سياسة طهران بشأن العدوان الإسرائيلي هي الرد دون تأخر أو تسرّع.



9- ماذا فعلت إسرائيل بعد الهجوم؟

بعد انتهاء الهجوم على إيران، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيراني.



وأضافت أن إسرائيل نشرت مظلة دفاعية واسعة بدعم من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، بينما تشمل المظلة الدفاعية منظومات حيتس 2 و3 ومقلاع داود والقبة الحديدية وثاد.



10- ما موقف الولايات المتحدة؟



أتى الهجوم الإسرائيلي على إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إذ أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤول أميركي، أن نتنياهو بحث خطط إسرائيل لضرب إيران مع الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي في مكالمة هاتفية.



وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبيل شن هجمات على أهداف في إيران، مؤكدا أن واشنطن لم تشارك في الهجوم.



ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن الضربات تهدف إلى ردع الهجمات الإيرانية المستقبلية بشكل فعال.



كما قال مسؤول أميركي إنه "ينبغي أن يكون الهجوم نهاية تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران"، مشددا على أنه إذا اختارت إيران الرد على إسرائيل مجددا فواشنطن مستعدة تماما للدفاع عن إسرائيل مرة أخرى.-(الجزيرة)