إصابة مسنة بكسور عقب مهاجمة مستعمرين للمزارعين في قريوت

إصابة مسنة بكسور عقب مهاجمة مستعمرين للمزارعين في قريوت
التاريخ
10/26/2024 9:10:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN-
أصيبت مسنة، اليوم السبت، بكسور عقب مهاجمة مستعمرين للمزارعين وقاطفي الزيتون في قريوت جنوب نابلس.
وقال الناشط بشار القريوتي، إن مستعمرين هاجموا المزارعين في قريوت، وأجبروهم بالقوة على إخلاء أراضيهم، الأمر الذي أدى لإصابة مسنة بكسور عقب سقوطها، وجرى نقلها للمستشفى.
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