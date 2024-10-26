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إصابة مسنة بكسور عقب مهاجمة مستعمرين للمزارعين في قريوت

10/26/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-
أصيبت مسنة، اليوم السبت، بكسور عقب مهاجمة مستعمرين للمزارعين وقاطفي الزيتون في قريوت جنوب نابلس.

وقال الناشط بشار القريوتي، إن مستعمرين هاجموا المزارعين في قريوت، وأجبروهم بالقوة على إخلاء أراضيهم، الأمر الذي أدى لإصابة مسنة بكسور عقب سقوطها، وجرى نقلها للمستشفى.

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