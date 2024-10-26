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مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون الثمار والمعدات وسط الخليل

10/26/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN-
اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون في منطقة تل الرميدة، وسط الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين اعتدوا بالضرب على عائلة اسعيد، أثناء قطفهم الزيتون في تل الرميدة، وسرقوا المعدات، والثمار.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار عوائق وممارسات تعسفية تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

وتشير التوقعات بعدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون، بسبب إرهاب المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، ما من شأنه أن يؤدي إلى فقدان نحو 15% من محصول الموسم لهذا العام.

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