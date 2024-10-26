قوات الاحتلال تحتجز مزارعين في الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN-احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان والنساء من عائلة صبيح أثناء تواجدهم في أرضهم الزراعية عند منطقة " كيلو 17"، واستولوا على هوياتهم الشخصية قبل أن يطلق سراحهم، ويبلغهم بالتوجه إلى حاجز النشاش العسكري على مدخل الخضر الجنوبي لاستلام هوياتهم، وما زالوا هناك ينتظرون حتى إعداد الخبر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ومستعمريه صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق المزارعين في بلدة الخضر، متمثلا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند منطقة "قبر حلوة" قرب قرية دار صلاح شرق بيت لحم، ومدخل قرية جورة الشمعة جنوبا، ودوار بلدة تقوع شرقا، حيث أوقفت المركبات وفتشتها مع فحص هويات الركاب.



