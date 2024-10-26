قوات الاحتلال تحتجز مزارعين في الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN-
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المزارعين
في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان والنساء من عائلة صبيح أثناء تواجدهم في أرضهم الزراعية عند منطقة " كيلو 17"، واستولوا على هوياتهم الشخصية قبل أن يطلق سراحهم، ويبلغهم بالتوجه إلى حاجز النشاش العسكري على مدخل الخضر الجنوبي لاستلام هوياتهم، وما زالوا هناك ينتظرون حتى إعداد الخبر.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ومستعمريه صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق المزارعين في بلدة الخضر، متمثلا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند منطقة "قبر حلوة" قرب قرية دار صلاح شرق بيت لحم، ومدخل قرية جورة الشمعة جنوبا، ودوار بلدة تقوع شرقا، حيث أوقفت المركبات وفتشتها مع فحص هويات الركاب.
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