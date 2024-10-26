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89 حالة تسمم غذائي لطالبات جامعة مصرية

10/26/2024 7:10:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد نشر عدد من طالبات المدينة الجامعية الأزهرية في محافظة الأقصر بصعيد مصر، استغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد بإصابة عدد منهن بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهن وجبات غير صحية، أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، انتقاله لمستشفى الكرنك للوقوف على حقيقة استقبال عدد كبير من الطالبات مصابات بالتسمم.

من جانبه أوضح مدير عام مستشفى الكرنك أنه فور تلقي المستشفى إشارة من غرفة العمليات المركزية بوجود حالات إعياء بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بقسم الطوارئ واستنفار كافة الأطقم الطبية.

وورد لقسم الطوارئ 89 طالبة من طالبات المدينة الجامعية إثر شكواهن من أعراض غثيان وآلام بالبطن، وتم تقييم حالاتهن وتبين أن حالاتهن الصحية مطمئنة وجميع العلامات الحيوية بالجسم في الحدود الطبيعية.

وتم إجراء الخدمات الطبية لهن وخروجهن جميعا من قسم الطوارئ، كما تم توفير سيارات لتأمين انتقالهن من المستشفى إلى محل إقامتهن بالمدينة الجامعية.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بوجود فريق طبي داخل المدينة الجامعية لمتابعة الحالات الصحية للطالبات تحسبا لأي حالات طارئة.

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