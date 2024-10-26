89 حالة تسمم غذائي لطالبات جامعة مصرية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بعد نشر عدد من طالبات المدينة الجامعية الأزهرية في محافظة الأقصر بصعيد مصر، استغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك" تفيد بإصابة عدد منهن بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهن وجبات غير صحية، أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، انتقاله لمستشفى الكرنك للوقوف على حقيقة استقبال عدد كبير من الطالبات مصابات بالتسمم.
من جانبه أوضح مدير عام مستشفى الكرنك أنه فور تلقي المستشفى إشارة من غرفة العمليات المركزية بوجود حالات إعياء بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بقسم الطوارئ واستنفار كافة الأطقم الطبية.
وورد لقسم الطوارئ 89 طالبة من طالبات المدينة الجامعية إثر شكواهن من أعراض غثيان وآلام بالبطن، وتم تقييم حالاتهن وتبين أن حالاتهن الصحية مطمئنة وجميع العلامات الحيوية بالجسم في الحدود الطبيعية.
وتم إجراء الخدمات الطبية لهن وخروجهن جميعا من قسم الطوارئ، كما تم توفير سيارات لتأمين انتقالهن من المستشفى إلى محل إقامتهن بالمدينة الجامعية.
ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بوجود فريق طبي داخل المدينة الجامعية لمتابعة الحالات الصحية للطالبات تحسبا لأي حالات طارئة.
MENAFN26102024000151011027ID1108820387
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.