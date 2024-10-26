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صحة غزة: جيش الاحتلال يعتقل الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان

10/26/2024 7:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه أمس الجمعة شمالي القطاع، في ظل عملية إبادة وتطهير عرقي منذ 22 يوما.

وقالت الوزارة في بيان:“جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل كافة الكادر الطبي من الرجال إضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان”.

وأضافت:“الاحتلال الإسرائيلي يحتجز النساء في إحدى غرف المشفى دون ماء أو طعام”.

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والأممية“التدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى”.

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