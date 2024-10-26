صحة غزة: جيش الاحتلال يعتقل الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى ومرضى من مستشفى
كمال عدوان الذي اقتحمه أمس الجمعة شمالي القطاع، في ظل عملية إبادة وتطهير عرقي منذ 22 يوما.
وقالت الوزارة في بيان:“جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل كافة الكادر الطبي من الرجال إضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان”.
وأضافت:“الاحتلال الإسرائيلي يحتجز النساء في إحدى غرف المشفى دون ماء أو طعام”.
وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والأممية“التدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى”.
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