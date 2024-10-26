لبيد: عدم مهاجمة إسرائيل أهدافا استراتيجية بإيران قرار خاطئ

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة /PNN- أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الهجوم الذي نفذه جيش بلاده على إيران، فجر السبت، لكنه قال إن قرار المستوى السياسي في الحكومة عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية“كان خاطئا”.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر“الكابينت” في محادثة هاتفية، وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.

وأفاد الجيش في بيان بأنه“هاجم بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران”، دون توضيح ماهيتها.

وفي تدوينة بحسابه على منصة إكس، صباح السبت، قال لبيد:“أهنئ سلاح الجو الإسرائيلي الذي أظهر مرة أخرى تفوقه الجوي وقدرات عملياتية على أعلى مستوى في العالم”.

وأضاف لبيد:“عرف أعداء إسرائيل هذا الصباح أن الجيش الإسرائيلي قوي ويستطيع الهجوم بقوة والوصول إلى أي مكان”.

وانتقد لبيد وهو زعيم حزب“هناك مستقبل”، طبيعة الهجوم الإسرائيلي بقوله إن“قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خاطئا”.

وتابع:“كان بإمكاننا، بل وكان ينبغي لنا، أن ندفّع إيران ثمنا باهظا”.