لبيد: عدم مهاجمة إسرائيل أهدافا استراتيجية بإيران قرار خاطئ

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس المحتلة /PNN- أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الهجوم الذي نفذه جيش بلاده على إيران، فجر السبت، لكنه قال إن قرار المستوى السياسي في الحكومة عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية“كان خاطئا”.
وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر“الكابينت” في محادثة هاتفية، وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.
وأفاد الجيش في بيان بأنه“هاجم بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران”، دون توضيح ماهيتها.
وفي تدوينة بحسابه على منصة إكس، صباح السبت، قال لبيد:“أهنئ سلاح الجو الإسرائيلي الذي أظهر مرة أخرى تفوقه الجوي وقدرات عملياتية على أعلى مستوى في العالم”.
وأضاف لبيد:“عرف أعداء إسرائيل هذا الصباح أن الجيش الإسرائيلي قوي ويستطيع الهجوم بقوة والوصول إلى أي مكان”.
وانتقد لبيد وهو زعيم حزب“هناك مستقبل”، طبيعة الهجوم الإسرائيلي بقوله إن“قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خاطئا”.
وتابع:“كان بإمكاننا، بل وكان ينبغي لنا، أن ندفّع إيران ثمنا باهظا”.
MENAFN26102024000205011050ID1108820369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.