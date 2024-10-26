Saturday, 26 October 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبيد: عدم مهاجمة إسرائيل أهدافا استراتيجية بإيران قرار خاطئ

10/26/2024 7:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN- أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الهجوم الذي نفذه جيش بلاده على إيران، فجر السبت، لكنه قال إن قرار المستوى السياسي في الحكومة عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية“كان خاطئا”.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر“الكابينت” في محادثة هاتفية، وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.

وأفاد الجيش في بيان بأنه“هاجم بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران”، دون توضيح ماهيتها.

وفي تدوينة بحسابه على منصة إكس، صباح السبت، قال لبيد:“أهنئ سلاح الجو الإسرائيلي الذي أظهر مرة أخرى تفوقه الجوي وقدرات عملياتية على أعلى مستوى في العالم”.

وأضاف لبيد:“عرف أعداء إسرائيل هذا الصباح أن الجيش الإسرائيلي قوي ويستطيع الهجوم بقوة والوصول إلى أي مكان”.

وانتقد لبيد وهو زعيم حزب“هناك مستقبل”، طبيعة الهجوم الإسرائيلي بقوله إن“قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خاطئا”.

وتابع:“كان بإمكاننا، بل وكان ينبغي لنا، أن ندفّع إيران ثمنا باهظا”.

MENAFN26102024000205011050ID1108820369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث