الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص ويواصل حصار مبنى سكنيا شرق مدينة طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- أصيب مواطن، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المتواصل لحارة السلام شرق مدينة طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها في طولكرم نقلت إلى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إصابة بالرصاص الحي في القدمين، أثناء تواجده في المنطقة المذكورة.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمبنى السكني في حارة السلام، وهي المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس، وسط إطلاق كثيف لقذائف الأنيرجا، والأعيرة النارية بكثافة، مع تحليق لطيران الاستطلاع.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت ما يزيد عن 20 قذيفة انيرجا نحو إحدى الشقق السكنية، بدعوة وجود أحد الشبان المطلوبين فيها، ما تسبب في اندلاع النيران داخلها.

وأضافت، ان آليات الاحتلال جرفت وهدمت جدران العمارة وتحديدا واجهتها الرئيسية، وأحدثت دمارا فيها، في الوقت الذي دمرت عددا من مركبات المواطنين المصطفة أمام مدخلها.

وفي تطور لاحق، أفاد شهود عيان بمداهمة جنود الاحتلال الطابق الأرضي من المبنى، وسط سماع اصوات اطلاق نيران كثيف داخله.

وافادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال استدعوا المواطن جميل عودة وزوجته وهما والدا الشاب المحاصر، واستخدموهما كدروع بشرية، للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وقال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة وإخلاء منازلهم في العمارة السكنية، التي يتواجد فيها المنزل المحاصر، وسط تهديد السلاح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم من محورها الغربي، بعدد من آلياتها العسكرية ترافقها جرافتين من النوع الثقيل الاحتلال المدينة، وسارت باتجاه شارع نابلس قبل ان تفرض حصارها على حارة السلام، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات.