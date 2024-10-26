الجيش الإيراني يعلن... استشهاد عسكريين اثنين بالهجوم الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) ايران /PNN- أعلن الجيش الإيراني استشهاد عسكريين اثنين في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على البلاد، فجر السبت، وفق إعلام محلي.

وذكرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، أن "الجيش الإيراني أفاد باستشهاد عسكريين اثنين في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم".

وقال الجيش، في بيان، إن "اثنين من عسكرييه قتلا أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم الليلة الماضية، وذلك تضحية في سبيل الدفاع عن أمن ومصالح إيران ومنع المساس بالشعب".

ولفت البيان إلى أنه "سيتم إعلان مزيد من المعلومات قريبا"، بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وفجر السبت، أعلنت هيئة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.

وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح، لكن وقعت "أضرار محدودة" في بعض النقاط، وأنه يجري فحص مدى الهجمات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت، انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".



وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن استهدافات وهجمات إلكترونية.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، توسعت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي لتشمل لبنان، كما تنفذ غارات جوية دموية على اليمن وسوريا من حين إلى آخر.