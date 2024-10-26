الجيش الإيراني يعلن... استشهاد عسكريين اثنين بالهجوم الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network
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ايران /PNN- أعلن الجيش الإيراني استشهاد عسكريين اثنين في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على البلاد، فجر السبت، وفق إعلام محلي.
وذكرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، أن "الجيش الإيراني أفاد باستشهاد عسكريين اثنين في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم".
وقال الجيش، في بيان، إن "اثنين من عسكرييه قتلا أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم الليلة الماضية، وذلك تضحية في سبيل الدفاع عن أمن ومصالح إيران ومنع المساس بالشعب".
ولفت البيان إلى أنه "سيتم إعلان مزيد من المعلومات قريبا"، بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وفجر السبت، أعلنت هيئة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.
وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح، لكن وقعت "أضرار محدودة" في بعض النقاط، وأنه يجري فحص مدى الهجمات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت، انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن استهدافات وهجمات إلكترونية.
يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، توسعت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي لتشمل لبنان، كما تنفذ غارات جوية دموية على اليمن وسوريا من حين إلى آخر.
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