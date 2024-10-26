هجوم إسرائيل على إيران.. الأردن: لم نسمح بعبور أي طائرة عسكرية

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN-أعلن الجيش الأردني، السبت، عدم سماحه لأي طائرة عسكرية بعبور أجواء المملكة، وذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف عددا من المواقع الإيرانية.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" نقلا عن مصدر عسكري وصفته بـ"المسؤول"، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم على إيران بعد 4 ساعات من بدايته، وتأكيد الأخيرة أنها "تصدت بنجاح لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

وقال المصدر العسكري: "لم يتم السماح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة".

وسبق للأردن أن أكد موقفه ذاته في تصريحات رسمية لعدد من مسؤوليه، مشددا على أن المملكة "لن تكون ساحة حرب لأحد".

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".

من جهته، أعلن الدفاع الجوي الإيراني "التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الإيراني لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، دون الكشف عن هويته.