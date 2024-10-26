هجوم إسرائيل على إيران.. الأردن: لم نسمح بعبور أي طائرة عسكرية

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN-أعلن الجيش الأردني، السبت، عدم سماحه لأي طائرة عسكرية بعبور أجواء المملكة، وذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف عددا من المواقع الإيرانية.
أفادت بذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" نقلا عن مصدر عسكري وصفته بـ"المسؤول"، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم على إيران بعد 4 ساعات من بدايته، وتأكيد الأخيرة أنها "تصدت بنجاح لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".
وقال المصدر العسكري: "لم يتم السماح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة".
وسبق للأردن أن أكد موقفه ذاته في تصريحات رسمية لعدد من مسؤوليه، مشددا على أن المملكة "لن تكون ساحة حرب لأحد".
وفي وقت سابق السبت، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".
من جهته، أعلن الدفاع الجوي الإيراني "التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".
جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الإيراني لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، دون الكشف عن هويته.
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