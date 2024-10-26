قوات الاحتلال تقتحم سلفيت وتحتجز شابا

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلفيت، واحتجزت شابا.
وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وقامت باحتجاز شاب -لم تعرف هويته بعد- يعمل على شاحنة، لنقل المواد التموينية لأصحاب المحلات التجارية في المدينة.
الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، قامت منذ مساء امس باقتحام غالبية قرى وبلدات محافظة سلفيت الغربية، وكثفت من تواجدها العسكري وقامت بترويع المواطنين.
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