قوات الاحتلال تقتحم سلفيت وتحتجز شابا

MENAFN - Palestine News ) سلفيت /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلفيت، واحتجزت شابا.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وقامت باحتجاز شاب -لم تعرف هويته بعد- يعمل على شاحنة، لنقل المواد التموينية لأصحاب المحلات التجارية في المدينة.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، قامت منذ مساء امس باقتحام غالبية قرى وبلدات محافظة سلفيت الغربية، وكثفت من تواجدها العسكري وقامت بترويع المواطنين.