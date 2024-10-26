بقرة بـ3 أرجل تثير الدهشة بالعراق .. وعرض مليوني لشرائها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في حادثة غير مألوفة، عرض راعي أبقار في سوق المواشي بحاجياوة في منطقة رابرين بمحافظة السليمانية شمال العراق بقرة بـ3 أرجل.
وأثارت البقرة دهشة الحاضرين، وجذبت العديد من الزوار من خارج السوق لرؤيتها وتصويرها، ورغم العروض المتوالية التي بلغت مليون دينار عراقي، ظل مالك البقرة متمسكًا بسعر أعلى.
وشدد مالكها على أن قيمتها ليست في لحمها بل في ندرتها، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن عمر البقرة تجاوز العام، وسعرها المطلوب وصل إلى مليون و300 ألف دينار، ما يفوق السعر المعتاد للأبقار.
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