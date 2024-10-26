بقرة بـ3 أرجل تثير الدهشة بالعراق .. وعرض مليوني لشرائها

MENAFN - Khaberni) خبرني - في حادثة غير مألوفة، عرض راعي أبقار في سوق المواشي بحاجياوة في منطقة رابرين بمحافظة السليمانية شمال العراق بقرة بـ3 أرجل.

وأثارت البقرة دهشة الحاضرين، وجذبت العديد من الزوار من خارج السوق لرؤيتها وتصويرها، ورغم العروض المتوالية التي بلغت مليون دينار عراقي، ظل مالك البقرة متمسكًا بسعر أعلى.

وشدد مالكها على أن قيمتها ليست في لحمها بل في ندرتها، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن عمر البقرة تجاوز العام، وسعرها المطلوب وصل إلى مليون و300 ألف دينار، ما يفوق السعر المعتاد للأبقار.