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نقيب الصحفيين يؤدي اليمين الدستورية للانضمام للبرلمان العربي

10/26/2024 5:09:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-
أدى نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم السبت، اليمين الدستورية للانضمام رسميا للبرلمان العربي.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الإجرائية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العربي، التي عقدت،
بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة أكبر الأعضاء سنا يسري المغازي.

ووافق البرلمان العربي في الجلسة على استقالة عضو البرلمان العربي النائب فهمي الزعارير، وبدأت إجراءات انتخاب رئيس البرلمان، التي تتضمن انتخاب لجنة للإشراف على انتخابات رئيس البرلمان، ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان.

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