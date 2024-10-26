نقيب الصحفيين يؤدي اليمين الدستورية للانضمام للبرلمان العربي

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة/PNN-
أدى نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم السبت، اليمين الدستورية للانضمام رسميا للبرلمان العربي.
جاء ذلك في مستهل الجلسة الإجرائية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العربي، التي عقدت،
بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة أكبر الأعضاء سنا يسري المغازي.
ووافق البرلمان العربي في الجلسة على استقالة عضو البرلمان العربي النائب فهمي الزعارير، وبدأت إجراءات انتخاب رئيس البرلمان، التي تتضمن انتخاب لجنة للإشراف على انتخابات رئيس البرلمان، ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان.
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